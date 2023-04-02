https://ria.ru/20230402/tury-1862435483.html

В России вырос спрос на туры на майские праздники

В России вырос спрос на туры на майские праздники - РИА Новости, 02.04.2023

В России вырос спрос на туры на майские праздники

Общее число бронирований на майские праздники среди клиентов интернет-магазина туров Travelata.ru выросло на 85% по отношению к прошлому году, чуть больше трети РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T09:06

2023-04-02T09:06

2023-04-02T09:06

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россия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Общее число бронирований на майские праздники среди клиентов интернет-магазина туров Travelata.ru выросло на 85% по отношению к прошлому году, чуть больше трети россиян планируют отправиться в Турцию, в топе также поездки по России, в ОАЭ, Египет и Таиланд, сообщили РИА Новости в компании. "В этом году россияне гораздо активнее бронируют туры на майские праздники, чем в прошлом. Уже сейчас нынешний объем бронирований выше, чем в 2022 году, на 85%", - сказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев, слова которого приводятся в сообщении. Подобный скачок, отмечает он, объясняется тем, что в прошлом году туристы практически не бронировали туры в течение марта, исключение составляли поездки по России. "Только в апреле 2022 года были возобновлены рейсы на популярные курорты Турции и Египта, и спрос начал восстанавливаться", - уточняет Козырев. Он отметил, что на данный момент с большим отрывом от всех остальных направлений идет Турция, на нее приходится 36%. Средняя стоимость путешествия туда составляет 183 тысячи рублей. На втором месте российские курорты (24%), на третьем – ОАЭ (17%). "Самое дорогое направление оказалось на пятом месте по популярности, и это Таиланд. Чтобы побывать в Юго-Восточной Азии, россияне покупают туры в среднем за 256 тысяч рублей", - подчеркнул Козырев. При этом в компании отметили, что в прошлом году больше половины россиян на майские праздники не отдыхали за пределами страны. "Тогда 53% отдыхающих побывали на отечественных курортах. 35% провели это время в Турции и только 6% – в Египте. Надо отметить, что путешествия подорожали. Средние цены на поездки по России выросли с 52 тысяч до 59 тысяч рублей, а турецкий отдых теперь обходится почти на 50 тысяч дороже", - указали аналитики. По данным исследования, большинство туристов, решивших остаться на предстоящие майские праздники внутри страны, предпочли отправиться в Краснодарский край - Сочи, Адлер и Красную Поляну. В топе также Санкт-Петербург и Калининград. "В прошлом году ситуация среди лидеров была похожая. Верхние позиции тоже занимали Сочи и Петербург. Также в рейтинге были поездки в Москву. В этом году столица из рейтинга популярности выпала", - указали в компании.

https://ria.ru/20230401/baykal-1861857498.html

https://ria.ru/20230329/turtsiya-1861315166.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, россия