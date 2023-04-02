https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526114.html

Очевидица рассказала подробности взрыва в кафе в Петербурге

Очевидица рассказала подробности взрыва в кафе в Петербурге - РИА Новости, 02.04.2023

Очевидица рассказала подробности взрыва в кафе в Петербурге

Жительница Санкт-Петербурга Алиса, которая была в кафе в момент гибели военного корреспондента Владлена Татарского, рассказала РИА Новости подробности... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T22:11

2023-04-02T22:11

2023-04-02T23:25

происшествия

владлен татарский

санкт-петербург

взрыв в кафе в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга Алиса, которая была в кафе в момент гибели военного корреспондента Владлена Татарского, рассказала РИА Новости подробности инцидента.По ее словам, девушка, которая подарила блогеру статуэтку с, предположительно, взрывным устройством, находилась неподалеку от нее за столом."Получилось, (что) мы вдвоем с братом сидели за столиком, а она сидела так, что я видела только со спины. <…> Дальше, когда она уже подарила эту скульптуру, она прошла вперед и села там, а телефон свой оставила на нашем столике — забыла, видимо", — рассказала собеседница агентства.Она отметила, что ведущий вытащил статуэтку из коробки, после чего Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. По ее словам, она была во второй части зала, находящейся на возвышении по сравнению с первой частью. Алиса отметила, что при взрыве у нее заложило уши, но впоследствии все прошло.Сегодня в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв. В результате погиб один человек, который оказался военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным губернатора города Александра Беглова, ранения получили 25 человек, власти оказывают им всю необходимую помощь. Как уточнил Минздрав России, в больницы доставили 24 человека, среди них есть подросток, состояние шестерых оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера. В коробке была статуэтка — подарок Татарскому. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862524472.html

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происшествия, владлен татарский, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге