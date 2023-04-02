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Очевидица рассказала подробности взрыва в кафе в Петербурге - РИА Новости, 02.04.2023
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22:11 02.04.2023 (обновлено: 23:25 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526114.html
Очевидица рассказала подробности взрыва в кафе в Петербурге
Очевидица рассказала подробности взрыва в кафе в Петербурге - РИА Новости, 02.04.2023
Очевидица рассказала подробности взрыва в кафе в Петербурге
Жительница Санкт-Петербурга Алиса, которая была в кафе в момент гибели военного корреспондента Владлена Татарского, рассказала РИА Новости подробности... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T22:11
2023-04-02T23:25
происшествия
владлен татарский
санкт-петербург
взрыв в кафе в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга Алиса, которая была в кафе в момент гибели военного корреспондента Владлена Татарского, рассказала РИА Новости подробности инцидента.По ее словам, девушка, которая подарила блогеру статуэтку с, предположительно, взрывным устройством, находилась неподалеку от нее за столом."Получилось, (что) мы вдвоем с братом сидели за столиком, а она сидела так, что я видела только со спины. &lt;…&gt; Дальше, когда она уже подарила эту скульптуру, она прошла вперед и села там, а телефон свой оставила на нашем столике — забыла, видимо", — рассказала собеседница агентства.Она отметила, что ведущий вытащил статуэтку из коробки, после чего Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. По ее словам, она была во второй части зала, находящейся на возвышении по сравнению с первой частью. Алиса отметила, что при взрыве у нее заложило уши, но впоследствии все прошло.Сегодня в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв. В результате погиб один человек, который оказался военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным губернатора города Александра Беглова, ранения получили 25 человек, власти оказывают им всю необходимую помощь. Как уточнил Минздрав России, в больницы доставили 24 человека, среди них есть подросток, состояние шестерых оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера. В коробке была статуэтка — подарок Татарскому. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862524472.html
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происшествия, владлен татарский, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге
Происшествия, Владлен Татарский, Санкт-Петербург, Взрыв в кафе в Петербурге
Очевидица рассказала подробности взрыва в кафе в Петербурге

Очевидица рассказала, как военкору Татарскому дарили статуэтку на вечере в кафе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС и полиции работают на месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Сотрудники МЧС и полиции работают на месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС и полиции работают на месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга Алиса, которая была в кафе в момент гибели военного корреспондента Владлена Татарского, рассказала РИА Новости подробности инцидента.
По ее словам, девушка, которая подарила блогеру статуэтку с, предположительно, взрывным устройством, находилась неподалеку от нее за столом.
"Получилось, (что) мы вдвоем с братом сидели за столиком, а она сидела так, что я видела только со спины. <…> Дальше, когда она уже подарила эту скульптуру, она прошла вперед и села там, а телефон свой оставила на нашем столике — забыла, видимо", — рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что ведущий вытащил статуэтку из коробки, после чего Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно.
«

"Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — добавила посетительница кафе.

По ее словам, она была во второй части зала, находящейся на возвышении по сравнению с первой частью. Алиса отметила, что при взрыве у нее заложило уши, но впоследствии все прошло.
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
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Сегодня в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв. В результате погиб один человек, который оказался военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным губернатора города Александра Беглова, ранения получили 25 человек, власти оказывают им всю необходимую помощь.
Как уточнил Минздрав России, в больницы доставили 24 человека, среди них есть подросток, состояние шестерых оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера. В коробке была статуэтка — подарок Татарскому.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
В МИД прокомментировали гибель военкора Татарского
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ПроисшествияВладлен ТатарскийСанкт-ПетербургВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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