https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862523941.html

Биография Владлена Татарского

Биография Владлена Татарского - РИА Новости, 02.04.2023

Биография Владлена Татарского

Военный корреспондент, блогер и журналист Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Юрьевич Фомин) родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области УССР. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T21:30

2023-04-02T21:30

2023-04-02T21:31

справки

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

происшествия

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Военный корреспондент, блогер и журналист Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Юрьевич Фомин) родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области УССР.В 1999 году он устроился работать в шахту, затем занимался бизнесом.В 2014 году присоединился к донецкому ополчению. Вскоре он вошел в состав подразделения "Витязь", состоял в рядах Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), год провел в батальоне "Восток", а затем служил в разведке Народной милиции ЛНР.В начале февраля 2022 года вновь присоединился к батальону "Восток".С февраля 2022 года Владлен Татарский работал в зоне специальной военной операции.В своем Telegram-канале освещал события в зоне специальной военной операции, до этого сообщал о ходе конфликта на востоке Украины.Кроме военной и блогерской деятельности, Владлен Татарский занимался написанием книг.В 2021 году вышел его автобиографический роман "Бег", затем вышли книги "Война" и "Медитация".2 апреля 2023 года Татарский погиб в Санкт-Петербурге при взрыве в кафе на Университетской набережной.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге, происшествия