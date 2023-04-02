https://ria.ru/20230402/postradavshie-1862515734.html

Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 25 человек

Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 25 человек - РИА Новости, 02.04.2023

Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 25 человек

Число пострадавших после взрыва в кафе в Петербурге возросло до 25 человек, 19 госпитализированы, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T20:37

2023-04-02T20:37

2023-04-02T20:44

происшествия

санкт-петербург

взрыв в кафе в петербурге

александр беглов

владлен татарский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Число пострадавших после взрыва в кафе в Петербурге возросло до 25 человек, 19 госпитализированы, сообщил губернатор города Александр Беглов.В воскресенье в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Как сообщал источник РИА Новости, взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом."К сожалению, 1 человек погиб. На текущий момент 25 пострадавших. 19 госпитализированы. Больницы города оказывают всю необходимую помощь. Все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим у города есть", - написал Беглов в своем канале в Telegram-канале.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка около кафе в Петербурге после взрыва Обстановка около кафе в Петербурге после взрыва 2023-04-02T20:37 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге, видео, александр беглов, владлен татарский