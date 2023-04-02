https://ria.ru/20230402/postradavshie-1862515734.html
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 25 человек
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 25 человек - РИА Новости, 02.04.2023
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 25 человек
Число пострадавших после взрыва в кафе в Петербурге возросло до 25 человек, 19 госпитализированы, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T20:37
2023-04-02T20:37
2023-04-02T20:44
происшествия
санкт-петербург
взрыв в кафе в петербурге
александр беглов
владлен татарский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Число пострадавших после взрыва в кафе в Петербурге возросло до 25 человек, 19 госпитализированы, сообщил губернатор города Александр Беглов.В воскресенье в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Как сообщал источник РИА Новости, взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом."К сожалению, 1 человек погиб. На текущий момент 25 пострадавших. 19 госпитализированы. Больницы города оказывают всю необходимую помощь. Все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим у города есть", - написал Беглов в своем канале в Telegram-канале.
санкт-петербург
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Обстановка около кафе в Петербурге после взрыва
Обстановка около кафе в Петербурге после взрыва
2023-04-02T20:37
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге, видео, александр беглов, владлен татарский
Происшествия, Санкт-Петербург, Взрыв в кафе в Петербурге, Александр Беглов, Владлен Татарский
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 25 человек
Число пострадавших при взрыве в Петербурге возросло до 25 человек, 19 госпитализированы