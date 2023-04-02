https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862507088.html

В МВД подтвердили гибель Владлена Татарского при взрыве в кафе в Петербурге

В МВД подтвердили гибель Владлена Татарского при взрыве в кафе в Петербурге - РИА Новости, 02.04.2023

В МВД подтвердили гибель Владлена Татарского при взрыве в кафе в Петербурге

При взрыве в кафе на Университетской набережной в Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский, говорится в сообщении на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T19:39

2023-04-02T19:39

2023-04-02T20:41

происшествия

взрыв в кафе в петербурге

санкт-петербург

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. При взрыве в кафе на Университетской набережной в Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский, говорится в сообщении на сайте "МВД Медиа".Информация о происшествии поступила в 18:13. В ведомстве добавили, что ранения при взрыве получили 16 человек, их осматривают медики.Руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России выехали на место происшествия. Также там находятся полицейские и представители экстренных служб. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов позднее уточнил, что при взрыве пострадали 25 человек, 19 из них госпитализировали. Он подчеркнул, что после инцидента задействовали все экстренные и специальные службы, больницы оказывают всю необходимую помощь.Ранее источник РИА Новости сообщил, что взрыв произошел из-за принесенной в кафе коробки. В ней находилась статуэтка, которую вручили в подарок Татарскому. Как стало известно позднее, фигурку осматривали перед тем, как передать военкору. При этом сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях.Уточняется, что в клубе "Патриот" на Университетской набережной, 25, каждые субботу и воскресенье проходили традиционные дискуссионные вечера, организованные движением "Кибер Фронт Z". На сегодня анонсировали вечер "Есть такая профессия — военкор" с Владленом Татарским, вход был свободный. Организатор мероприятия сообщил, что предпринимал меры безопасности, но их оказалось недостаточно.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса "Убийство".

https://ria.ru/20230402/prokuratura-1862505968.html

https://ria.ru/20230228/kiev-1854870606.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка около кафе в Петербурге после взрыва Обстановка около кафе в Петербурге после взрыва 2023-04-02T19:39 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, взрыв в кафе в петербурге, санкт-петербург