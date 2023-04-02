https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862507088.html
В МВД подтвердили гибель Владлена Татарского при взрыве в кафе в Петербурге
В МВД подтвердили гибель Владлена Татарского при взрыве в кафе в Петербурге - РИА Новости, 02.04.2023
В МВД подтвердили гибель Владлена Татарского при взрыве в кафе в Петербурге
При взрыве в кафе на Университетской набережной в Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский, говорится в сообщении на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T19:39
2023-04-02T19:39
2023-04-02T20:41
происшествия
взрыв в кафе в петербурге
санкт-петербург
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. При взрыве в кафе на Университетской набережной в Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский, говорится в сообщении на сайте "МВД Медиа".Информация о происшествии поступила в 18:13. В ведомстве добавили, что ранения при взрыве получили 16 человек, их осматривают медики.Руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России выехали на место происшествия. Также там находятся полицейские и представители экстренных служб. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов позднее уточнил, что при взрыве пострадали 25 человек, 19 из них госпитализировали. Он подчеркнул, что после инцидента задействовали все экстренные и специальные службы, больницы оказывают всю необходимую помощь.Ранее источник РИА Новости сообщил, что взрыв произошел из-за принесенной в кафе коробки. В ней находилась статуэтка, которую вручили в подарок Татарскому. Как стало известно позднее, фигурку осматривали перед тем, как передать военкору. При этом сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях.Уточняется, что в клубе "Патриот" на Университетской набережной, 25, каждые субботу и воскресенье проходили традиционные дискуссионные вечера, организованные движением "Кибер Фронт Z". На сегодня анонсировали вечер "Есть такая профессия — военкор" с Владленом Татарским, вход был свободный. Организатор мероприятия сообщил, что предпринимал меры безопасности, но их оказалось недостаточно.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса "Убийство".
https://ria.ru/20230402/prokuratura-1862505968.html
https://ria.ru/20230228/kiev-1854870606.html
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Обстановка около кафе в Петербурге после взрыва
Обстановка около кафе в Петербурге после взрыва
2023-04-02T19:39
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PT0M20S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, взрыв в кафе в петербурге, санкт-петербург
Происшествия, Взрыв в кафе в Петербурге, Санкт-Петербург
В МВД подтвердили гибель Владлена Татарского при взрыве в кафе в Петербурге
МВД: при взрыве в кафе в Петербурге погиб один человек — военкор Владлен Татарский
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости.
При взрыве в кафе на Университетской набережной в Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский, говорится в сообщении
на сайте "МВД Медиа".
Информация о происшествии поступила в 18:13.
«
"В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский", — подчеркнули в МВД.
В ведомстве добавили, что ранения при взрыве получили 16 человек, их осматривают медики.
Руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России
выехали на место происшествия. Также там находятся полицейские и представители экстренных служб. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Прокуратура организовала проверку после взрыва в кафе в центре Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов позднее уточнил, что при взрыве пострадали 25 человек, 19 из них госпитализировали. Он подчеркнул, что после инцидента задействовали все экстренные и специальные службы, больницы оказывают всю необходимую помощь.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что взрыв произошел из-за принесенной в кафе коробки. В ней находилась статуэтка, которую вручили в подарок Татарскому. Как стало известно позднее, фигурку осматривали перед тем, как передать военкору. При этом сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях.
Уточняется, что в клубе "Патриот" на Университетской набережной, 25, каждые субботу и воскресенье проходили традиционные дискуссионные вечера, организованные движением "Кибер Фронт Z". На сегодня анонсировали вечер "Есть такая профессия — военкор" с Владленом Татарским, вход был свободный.
Организатор мероприятия сообщил
, что предпринимал меры безопасности, но их оказалось недостаточно.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса "Убийство".
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