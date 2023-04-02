Рейтинг@Mail.ru
Переданную Татарскому статуэтку осмотрели перед вручением, сообщил источник - РИА Новости, 02.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 02.04.2023 (обновлено: 20:37 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/statuetka-1862513936.html
Переданную Татарскому статуэтку осмотрели перед вручением, сообщил источник
Переданную Татарскому статуэтку осмотрели перед вручением, сообщил источник - РИА Новости, 02.04.2023
Переданную Татарскому статуэтку осмотрели перед вручением, сообщил источник
Статуэтку, которую девушка подарила военкору Владлену Татарскому, осматривали перед тем, как передать ему, а сам военкор знал подарившую - она не раз передавала РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T20:26
2023-04-02T20:37
происшествия
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
санкт-петербург
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862506974_13:0:763:422_1920x0_80_0_0_808b5dd27de58efd270934a96e2fd061.png
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Статуэтку, которую девушка подарила военкору Владлену Татарскому, осматривали перед тем, как передать ему, а сам военкор знал подарившую - она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В воскресенье в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским. По данным МВД РФ, еще 16 человек пострадали. Как сообщал источник РИА Новости, взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Источник уточнил РИА Новости, что статуэтку осматривали перед тем, как передать Татарскому. "Статуэтку осматривали перед передачей. Кроме того, сам Владлен данную девушку знал, и она уже не раз передавала ему открытки на мероприятиях", - сообщил источник.
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862506974_106:0:669:422_1920x0_80_0_0_53864b813be3b266f380cea34ffb3494.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге, санкт-петербург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге, Санкт-Петербург, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Переданную Татарскому статуэтку осмотрели перед вручением, сообщил источник

Источник: в кафе взорвалась подаренная Татарскому статуэтка, ее осматривали до вручения

© Скриншот видео очевидцаНа месте взрыва на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
На месте взрыва на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
© Скриншот видео очевидца
На месте взрыва на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Статуэтку, которую девушка подарила военкору Владлену Татарскому, осматривали перед тем, как передать ему, а сам военкор знал подарившую - она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В воскресенье в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским. По данным МВД РФ, еще 16 человек пострадали. Как сообщал источник РИА Новости, взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому.
Источник уточнил РИА Новости, что статуэтку осматривали перед тем, как передать Татарскому.
"Статуэтку осматривали перед передачей. Кроме того, сам Владлен данную девушку знал, и она уже не раз передавала ему открытки на мероприятиях", - сообщил источник.
 
ПроисшествияВладлен ТатарскийВзрыв в кафе в ПетербургеСанкт-ПетербургРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала