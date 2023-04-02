https://ria.ru/20230402/statuetka-1862513936.html

Переданную Татарскому статуэтку осмотрели перед вручением, сообщил источник

Переданную Татарскому статуэтку осмотрели перед вручением, сообщил источник - РИА Новости, 02.04.2023

Переданную Татарскому статуэтку осмотрели перед вручением, сообщил источник

Статуэтку, которую девушка подарила военкору Владлену Татарскому, осматривали перед тем, как передать ему, а сам военкор знал подарившую - она не раз передавала РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T20:26

2023-04-02T20:26

2023-04-02T20:37

происшествия

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

санкт-петербург

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862506974_13:0:763:422_1920x0_80_0_0_808b5dd27de58efd270934a96e2fd061.png

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Статуэтку, которую девушка подарила военкору Владлену Татарскому, осматривали перед тем, как передать ему, а сам военкор знал подарившую - она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В воскресенье в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским. По данным МВД РФ, еще 16 человек пострадали. Как сообщал источник РИА Новости, взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Источник уточнил РИА Новости, что статуэтку осматривали перед тем, как передать Татарскому. "Статуэтку осматривали перед передачей. Кроме того, сам Владлен данную девушку знал, и она уже не раз передавала ему открытки на мероприятиях", - сообщил источник.

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге, санкт-петербург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)