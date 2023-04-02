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На Шри-Ланке рассказали, как относятся к российским туристам - РИА Новости, 02.04.2023
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Туризм
 
10:18 02.04.2023 (обновлено: 10:19 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/shri-lanka-1862443181.html
На Шри-Ланке рассказали, как относятся к российским туристам
На Шри-Ланке рассказали, как относятся к российским туристам - РИА Новости, 02.04.2023
На Шри-Ланке рассказали, как относятся к российским туристам
Жители Шри-Ланки ценят вклад россиян в туристическую отрасль государства и горячо приветствуют туристов из России, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T10:18
2023-04-02T10:19
туризм
новости - туризм
шри-ланка
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Жители Шри-Ланки ценят вклад россиян в туристическую отрасль государства и горячо приветствуют туристов из России, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула Гунавардана. "Мы горячо приветствуем туристов из России, для них у нас нет никаких барьеров, и мы ценим вклад в экономику страны, который вносят российские туристы.… Люди на Шри-Ланке ценят вклад россиян в туристическую отрасль нашей страны", - сказал Гунавардана. Он также рассказал, что в феврале Шри-Ланку посетили практически 30 тысяч туристов из России, а всего иностранных туристов было чуть более 100 тысяч.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230322/shri-lanka-1859479372.html
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новости - туризм, шри-ланка, россия
Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Россия
На Шри-Ланке рассказали, как относятся к российским туристам

Министр Гунавардана: жители Шри-Ланки ценят вклад российских туристов в экономику страны

© AP Photo / Gemunu AmarasingheСлон поливает водой туристов во время сафари в Сигирии
Слон поливает водой туристов во время сафари в Сигирии - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
Слон поливает водой туристов во время сафари в Сигирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Жители Шри-Ланки ценят вклад россиян в туристическую отрасль государства и горячо приветствуют туристов из России, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула Гунавардана.
"Мы горячо приветствуем туристов из России, для них у нас нет никаких барьеров, и мы ценим вклад в экономику страны, который вносят российские туристы.… Люди на Шри-Ланке ценят вклад россиян в туристическую отрасль нашей страны", - сказал Гунавардана.
Он также рассказал, что в феврале Шри-Ланку посетили практически 30 тысяч туристов из России, а всего иностранных туристов было чуть более 100 тысяч.
Читайте полный текст интервью >>>
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