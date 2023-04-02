https://ria.ru/20230402/shri-lanka-1862443181.html
На Шри-Ланке рассказали, как относятся к российским туристам
На Шри-Ланке рассказали, как относятся к российским туристам - РИА Новости, 02.04.2023
На Шри-Ланке рассказали, как относятся к российским туристам
Жители Шри-Ланки ценят вклад россиян в туристическую отрасль государства и горячо приветствуют туристов из России, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T10:18
2023-04-02T10:18
2023-04-02T10:19
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Жители Шри-Ланки ценят вклад россиян в туристическую отрасль государства и горячо приветствуют туристов из России, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула Гунавардана. "Мы горячо приветствуем туристов из России, для них у нас нет никаких барьеров, и мы ценим вклад в экономику страны, который вносят российские туристы.… Люди на Шри-Ланке ценят вклад россиян в туристическую отрасль нашей страны", - сказал Гунавардана. Он также рассказал, что в феврале Шри-Ланку посетили практически 30 тысяч туристов из России, а всего иностранных туристов было чуть более 100 тысяч.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
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Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Россия
На Шри-Ланке рассказали, как относятся к российским туристам
Министр Гунавардана: жители Шри-Ланки ценят вклад российских туристов в экономику страны
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Жители Шри-Ланки ценят вклад россиян в туристическую отрасль государства и горячо приветствуют туристов из России, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула Гунавардана.
"Мы горячо приветствуем туристов из России, для них у нас нет никаких барьеров, и мы ценим вклад в экономику страны, который вносят российские туристы.… Люди на Шри-Ланке ценят вклад россиян в туристическую отрасль нашей страны", - сказал Гунавардана.
Он также рассказал, что в феврале Шри-Ланку посетили практически 30 тысяч туристов из России, а всего иностранных туристов было чуть более 100 тысяч.
Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку