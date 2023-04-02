https://ria.ru/20230402/shri-lanka-1862443181.html

На Шри-Ланке рассказали, как относятся к российским туристам

На Шри-Ланке рассказали, как относятся к российским туристам - РИА Новости, 02.04.2023

На Шри-Ланке рассказали, как относятся к российским туристам

Жители Шри-Ланки ценят вклад россиян в туристическую отрасль государства и горячо приветствуют туристов из России, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T10:18

2023-04-02T10:18

2023-04-02T10:19

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Жители Шри-Ланки ценят вклад россиян в туристическую отрасль государства и горячо приветствуют туристов из России, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула Гунавардана. "Мы горячо приветствуем туристов из России, для них у нас нет никаких барьеров, и мы ценим вклад в экономику страны, который вносят российские туристы.… Люди на Шри-Ланке ценят вклад россиян в туристическую отрасль нашей страны", - сказал Гунавардана. Он также рассказал, что в феврале Шри-Ланку посетили практически 30 тысяч туристов из России, а всего иностранных туристов было чуть более 100 тысяч.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230322/shri-lanka-1859479372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, шри-ланка, россия