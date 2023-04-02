https://ria.ru/20230402/shri-lanka-1862441358.html
Шри-Ланка продолжает с Россией диалог о закупках нефти и газа
Шри-Ланка продолжает с Россией диалог о закупках нефти и газа - РИА Новости, 02.04.2023
Шри-Ланка продолжает с Россией диалог о закупках нефти и газа
Шри-Ланка продолжает диалог с Россией о возможных закупках нефти и газа, вопрос на повестке министерства энергетики государства, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T09:59
2023-04-02T09:59
2023-04-02T10:19
шри-ланка
россия
джанита лиянаге
в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Шри-Ланка продолжает диалог с Россией о возможных закупках нефти и газа, вопрос на повестке министерства энергетики государства, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула Гунавардана, во время визита в Россию уполномоченный отвечать и за другие отрасли. "Шри-Ланка сегодня не закупает российские нефть и газ, но этот вопрос находится в повестке министерства энергетики нашей страны и в случае удачного завершения дискуссий по этой теме может быть найдено взаимовыгодное соглашение. Наши власти обсудят этот вопрос с ответственными лицами со стороны России", - сказал Гунавардана. Он напомнил, что посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге еще ведет диалог с российским правительством о кредите на топливо, о котором просил еще предыдущий президент Шри-Ланки, но подробностей обсуждения министр не знает.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230402/shri-lanka-1862437997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шри-ланка, россия, джанита лиянаге, в мире
Шри-Ланка, Россия, Джанита Лиянаге, В мире
Шри-Ланка продолжает с Россией диалог о закупках нефти и газа
Министр Гунавардана: Шри-Ланка продолжает с Россией диалог о закупках нефти и газа