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Шри-Ланка продолжает с Россией диалог о закупках нефти и газа - РИА Новости, 02.04.2023
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09:59 02.04.2023 (обновлено: 10:19 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/shri-lanka-1862441358.html
Шри-Ланка продолжает с Россией диалог о закупках нефти и газа
Шри-Ланка продолжает с Россией диалог о закупках нефти и газа - РИА Новости, 02.04.2023
Шри-Ланка продолжает с Россией диалог о закупках нефти и газа
Шри-Ланка продолжает диалог с Россией о возможных закупках нефти и газа, вопрос на повестке министерства энергетики государства, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T09:59
2023-04-02T10:19
шри-ланка
россия
джанита лиянаге
в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Шри-Ланка продолжает диалог с Россией о возможных закупках нефти и газа, вопрос на повестке министерства энергетики государства, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула Гунавардана, во время визита в Россию уполномоченный отвечать и за другие отрасли. "Шри-Ланка сегодня не закупает российские нефть и газ, но этот вопрос находится в повестке министерства энергетики нашей страны и в случае удачного завершения дискуссий по этой теме может быть найдено взаимовыгодное соглашение. Наши власти обсудят этот вопрос с ответственными лицами со стороны России", - сказал Гунавардана. Он напомнил, что посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге еще ведет диалог с российским правительством о кредите на топливо, о котором просил еще предыдущий президент Шри-Ланки, но подробностей обсуждения министр не знает.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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шри-ланка, россия, джанита лиянаге, в мире
Шри-Ланка, Россия, Джанита Лиянаге, В мире
Шри-Ланка продолжает с Россией диалог о закупках нефти и газа

Министр Гунавардана: Шри-Ланка продолжает с Россией диалог о закупках нефти и газа

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Шри-Ланка продолжает диалог с Россией о возможных закупках нефти и газа, вопрос на повестке министерства энергетики государства, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула Гунавардана, во время визита в Россию уполномоченный отвечать и за другие отрасли.
"Шри-Ланка сегодня не закупает российские нефть и газ, но этот вопрос находится в повестке министерства энергетики нашей страны и в случае удачного завершения дискуссий по этой теме может быть найдено взаимовыгодное соглашение. Наши власти обсудят этот вопрос с ответственными лицами со стороны России", - сказал Гунавардана.
Он напомнил, что посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге еще ведет диалог с российским правительством о кредите на топливо, о котором просил еще предыдущий президент Шри-Ланки, но подробностей обсуждения министр не знает.
Читайте полный текст интервью >>>
Вагоносборочный цех Тверского вагоностроительного завода - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Шри-Ланка хочет закупать в России вагоны и локомотивы
09:29
 
Шри-ЛанкаРоссияДжанита ЛиянагеВ мире
 
 
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