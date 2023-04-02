https://ria.ru/20230402/shri-lanka-1862431823.html

Министр транспорта Шри-Ланки рассказал об инвестиционных возможностях

Министр транспорта Шри-Ланки рассказал об инвестиционных возможностях - РИА Новости, 02.04.2023

Министр транспорта Шри-Ланки рассказал об инвестиционных возможностях

На Шри-Ланке много инвестиционных возможностей: бизнес из России мог бы инвестировать на острове в отели для туристов и строительство, а также железные дороги и РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T08:23

2023-04-02T08:23

2023-04-02T10:20

туризм

шри-ланка

россия

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822935978_0:307:2730:1843_1920x0_80_0_0_03ac3b3945311b976f84f4ed472e80c7.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На Шри-Ланке много инвестиционных возможностей: бизнес из России мог бы инвестировать на острове в отели для туристов и строительство, а также железные дороги и транспорт, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула Гунавардана. "Российские бизнесмены могли бы инвестировать в отели для туристов на Шри-Ланке и строительство в целом, а также железные дороги и транспорт, в том числе электротранспорт. Как страна, на 100% полагающаяся на импорт бензина, нам нужно его развивать", - сказал Гунавардана. По словам министра, на острове много инвестиционных возможностей для россиян. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230322/shri-lanka-1859479372.html

шри-ланка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шри-ланка, россия, туризм