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Министр транспорта Шри-Ланки рассказал об инвестиционных возможностях - РИА Новости, 02.04.2023
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Туризм
 
08:23 02.04.2023 (обновлено: 10:20 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/shri-lanka-1862431823.html
Министр транспорта Шри-Ланки рассказал об инвестиционных возможностях
Министр транспорта Шри-Ланки рассказал об инвестиционных возможностях - РИА Новости, 02.04.2023
Министр транспорта Шри-Ланки рассказал об инвестиционных возможностях
На Шри-Ланке много инвестиционных возможностей: бизнес из России мог бы инвестировать на острове в отели для туристов и строительство, а также железные дороги и РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T08:23
2023-04-02T10:20
туризм
шри-ланка
россия
туризм
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На Шри-Ланке много инвестиционных возможностей: бизнес из России мог бы инвестировать на острове в отели для туристов и строительство, а также железные дороги и транспорт, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула Гунавардана. "Российские бизнесмены могли бы инвестировать в отели для туристов на Шри-Ланке и строительство в целом, а также железные дороги и транспорт, в том числе электротранспорт. Как страна, на 100% полагающаяся на импорт бензина, нам нужно его развивать", - сказал Гунавардана. По словам министра, на острове много инвестиционных возможностей для россиян. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230322/shri-lanka-1859479372.html
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шри-ланка, россия, туризм
Туризм, Шри-Ланка, Россия, Туризм
Министр транспорта Шри-Ланки рассказал об инвестиционных возможностях

Министр Гунавардана: бизнес из России может инвестировать на Шри-Ланке в отели и транспорт

© Фото : Unsplash / Yunesh Shalika Вид на Коломбо, Шри-Ланка
Вид на Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© Фото : Unsplash / Yunesh Shalika
Вид на Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На Шри-Ланке много инвестиционных возможностей: бизнес из России мог бы инвестировать на острове в отели для туристов и строительство, а также железные дороги и транспорт, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула Гунавардана.
"Российские бизнесмены могли бы инвестировать в отели для туристов на Шри-Ланке и строительство в целом, а также железные дороги и транспорт, в том числе электротранспорт. Как страна, на 100% полагающаяся на импорт бензина, нам нужно его развивать", - сказал Гунавардана.
По словам министра, на острове много инвестиционных возможностей для россиян.
Читайте полный текст интервью >>>
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