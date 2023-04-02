https://ria.ru/20230402/shri-lanka-1862431823.html
Министр транспорта Шри-Ланки рассказал об инвестиционных возможностях
Министр транспорта Шри-Ланки рассказал об инвестиционных возможностях - РИА Новости, 02.04.2023
Министр транспорта Шри-Ланки рассказал об инвестиционных возможностях
На Шри-Ланке много инвестиционных возможностей: бизнес из России мог бы инвестировать на острове в отели для туристов и строительство, а также железные дороги и РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T08:23
2023-04-02T08:23
2023-04-02T10:20
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туризм
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На Шри-Ланке много инвестиционных возможностей: бизнес из России мог бы инвестировать на острове в отели для туристов и строительство, а также железные дороги и транспорт, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула Гунавардана. "Российские бизнесмены могли бы инвестировать в отели для туристов на Шри-Ланке и строительство в целом, а также железные дороги и транспорт, в том числе электротранспорт. Как страна, на 100% полагающаяся на импорт бензина, нам нужно его развивать", - сказал Гунавардана. По словам министра, на острове много инвестиционных возможностей для россиян. Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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шри-ланка, россия, туризм
Туризм, Шри-Ланка, Россия, Туризм
Министр транспорта Шри-Ланки рассказал об инвестиционных возможностях
Министр Гунавардана: бизнес из России может инвестировать на Шри-Ланке в отели и транспорт
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На Шри-Ланке много инвестиционных возможностей: бизнес из России мог бы инвестировать на острове в отели для туристов и строительство, а также железные дороги и транспорт, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула Гунавардана.
"Российские бизнесмены могли бы инвестировать в отели для туристов на Шри-Ланке и строительство в целом, а также железные дороги и транспорт, в том числе электротранспорт. Как страна, на 100% полагающаяся на импорт бензина, нам нужно его развивать", - сказал Гунавардана.
По словам министра, на острове много инвестиционных возможностей для россиян.
Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку