https://ria.ru/20230402/proisshestvie-1862500114.html

В кафе в Петербурге произошел взрыв

В кафе в Петербурге произошел взрыв - РИА Новости, 02.04.2023

В кафе в Петербурге произошел взрыв

В кафе в Санкт-Петербурге произошел взрыв, погиб человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T19:00

2023-04-02T19:00

2023-04-02T19:48

происшествия

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862522546_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_93c0c981fa500a1825c7f91efe6f91ee.jpg

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В кафе в Санкт-Петербурге произошел взрыв, погиб человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Позднее в МВД сообщили, что погибшим оказался известный блогер и военный корреспондент Владлен Татарский. Предположительно, в кафе на Университетской набережной сработало взрывное устройство, принесенное одним из посетителей в коробке. В ней была статуэтка, подаренная блогеру.Организатор мероприятия, во время которого произошел взрыв, заявил, что принимал меры безопасности, но их оказалось недостаточно.По последним данным, ранения получили 16 человек, их осматривают медики. К месту ЧП выехало руководство ГУУР МВД, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220405/khlopok-1781984776.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург