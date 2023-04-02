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В кафе в Петербурге произошел взрыв - РИА Новости, 02.04.2023
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19:00 02.04.2023 (обновлено: 19:48 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/proisshestvie-1862500114.html
В кафе в Петербурге произошел взрыв
В кафе в Петербурге произошел взрыв - РИА Новости, 02.04.2023
В кафе в Петербурге произошел взрыв
В кафе в Санкт-Петербурге произошел взрыв, погиб человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T19:00
2023-04-02T19:48
происшествия
санкт-петербург
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В кафе в Санкт-Петербурге произошел взрыв, погиб человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Позднее в МВД сообщили, что погибшим оказался известный блогер и военный корреспондент Владлен Татарский. Предположительно, в кафе на Университетской набережной сработало взрывное устройство, принесенное одним из посетителей в коробке. В ней была статуэтка, подаренная блогеру.Организатор мероприятия, во время которого произошел взрыв, заявил, что принимал меры безопасности, но их оказалось недостаточно.По последним данным, ранения получили 16 человек, их осматривают медики. К месту ЧП выехало руководство ГУУР МВД, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В кафе в Петербурге произошел взрыв

В кафе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, один человек погиб, более десяти пострадали

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В кафе в Санкт-Петербурге произошел взрыв, погиб человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Позднее в МВД сообщили, что погибшим оказался известный блогер и военный корреспондент Владлен Татарский. Предположительно, в кафе на Университетской набережной сработало взрывное устройство, принесенное одним из посетителей в коробке. В ней была статуэтка, подаренная блогеру.
Организатор мероприятия, во время которого произошел взрыв, заявил, что принимал меры безопасности, но их оказалось недостаточно.
По последним данным, ранения получили 16 человек, их осматривают медики. К месту ЧП выехало руководство ГУУР МВД, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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