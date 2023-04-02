https://ria.ru/20230402/postradavshie-1862523511.html

Шестеро пострадавших при взрыве в Петербурге находятся в тяжелом состоянии

Шестеро пострадавших при взрыве в Петербурге находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 02.04.2023

Шестеро пострадавших при взрыве в Петербурге находятся в тяжелом состоянии

Состояние шести пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге оценивается как тяжелое, ещё 18 госпитализированных находятся в состоянии лёгкой и... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T21:23

2023-04-02T21:23

2023-04-02T22:08

санкт-петербург

взрыв в кафе в петербурге

происшествия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Состояние шести пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге оценивается как тяжелое, ещё 18 госпитализированных находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России.В воскресенье в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным губернатора города, 25 человек пострадали, 19 было госпитализировано, власти оказывают всю необходимую помощь. Как сообщал источник РИА Новости, взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом."Двадцать четыре пострадавших доставлены в медицинские учреждения Санкт-Петербурга, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Состояние шести из них оценивается как тяжелое, состояние 18 человек, в том числе подростка, врачи оценивают как средней и легкой степени тяжести", - говорится в сообщении.Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, оказание медпомощи координирует Минздрав России и комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230402/prokuratura-1862505968.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка около кафе в Петербурге после взрыва Обстановка около кафе в Петербурге после взрыва 2023-04-02T21:23 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге, происшествия