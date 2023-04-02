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Шестеро пострадавших при взрыве в Петербурге находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 02.04.2023
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21:23 02.04.2023 (обновлено: 22:08 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/postradavshie-1862523511.html
Шестеро пострадавших при взрыве в Петербурге находятся в тяжелом состоянии
Шестеро пострадавших при взрыве в Петербурге находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 02.04.2023
Шестеро пострадавших при взрыве в Петербурге находятся в тяжелом состоянии
Состояние шести пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге оценивается как тяжелое, ещё 18 госпитализированных находятся в состоянии лёгкой и... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T21:23
2023-04-02T22:08
санкт-петербург
взрыв в кафе в петербурге
происшествия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Состояние шести пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге оценивается как тяжелое, ещё 18 госпитализированных находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России.В воскресенье в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным губернатора города, 25 человек пострадали, 19 было госпитализировано, власти оказывают всю необходимую помощь. Как сообщал источник РИА Новости, взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом."Двадцать четыре пострадавших доставлены в медицинские учреждения Санкт-Петербурга, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Состояние шести из них оценивается как тяжелое, состояние 18 человек, в том числе подростка, врачи оценивают как средней и легкой степени тяжести", - говорится в сообщении.Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, оказание медпомощи координирует Минздрав России и комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230402/prokuratura-1862505968.html
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Обстановка около кафе в Петербурге после взрыва
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санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге, происшествия
Санкт-Петербург, Взрыв в кафе в Петербурге, Происшествия
Шестеро пострадавших при взрыве в Петербурге находятся в тяжелом состоянии

Минздрав: состояние шести пострадавших при взрыве в Петербурге оценивается как тяжелое

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкНа месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Состояние шести пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге оценивается как тяжелое, ещё 18 госпитализированных находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России.
В воскресенье в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным губернатора города, 25 человек пострадали, 19 было госпитализировано, власти оказывают всю необходимую помощь. Как сообщал источник РИА Новости, взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
"Двадцать четыре пострадавших доставлены в медицинские учреждения Санкт-Петербурга, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Состояние шести из них оценивается как тяжелое, состояние 18 человек, в том числе подростка, врачи оценивают как средней и легкой степени тяжести", - говорится в сообщении.
Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, оказание медпомощи координирует Минздрав России и комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, уточнили в пресс-службе.
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