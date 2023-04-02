https://ria.ru/20230402/postradavshie-1862506423.html

Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в кафе

Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в кафе - РИА Новости, 02.04.2023

Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в кафе

Пострадавшим при взрыве в кафе в Петербурге оказывается медицинская помощь, ситуация находится под контролем, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T19:34

2023-04-02T19:34

2023-04-02T19:43

происшествия

санкт-петербург

взрыв в кафе в петербурге

владлен татарский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862522546_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_93c0c981fa500a1825c7f91efe6f91ee.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Пострадавшим при взрыве в кафе в Петербурге оказывается медицинская помощь, ситуация находится под контролем, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора города.В экстренных службах РИА Новости сообщили, что при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 15 человек. По информации источника РИА Новости, при взрыве погиб известный блогер Владлен Татарский, взрывное устройство, предположительно, принесла девушка, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому."Губернатор Александр Дмитриевич Беглов координирует работу специальных служб, пострадавшим оказываемся медицинская помощь, ситуация находится под контролем", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20230402/prokuratura-1862505968.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге, владлен татарский