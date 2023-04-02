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Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в кафе - РИА Новости, 02.04.2023
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19:34 02.04.2023 (обновлено: 19:43 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/postradavshie-1862506423.html
Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в кафе
Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в кафе - РИА Новости, 02.04.2023
Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в кафе
Пострадавшим при взрыве в кафе в Петербурге оказывается медицинская помощь, ситуация находится под контролем, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T19:34
2023-04-02T19:43
происшествия
санкт-петербург
взрыв в кафе в петербурге
владлен татарский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Пострадавшим при взрыве в кафе в Петербурге оказывается медицинская помощь, ситуация находится под контролем, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора города.В экстренных службах РИА Новости сообщили, что при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 15 человек. По информации источника РИА Новости, при взрыве погиб известный блогер Владлен Татарский, взрывное устройство, предположительно, принесла девушка, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому."Губернатор Александр Дмитриевич Беглов координирует работу специальных служб, пострадавшим оказываемся медицинская помощь, ситуация находится под контролем", - сказала собеседница агентства.
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происшествия, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге, владлен татарский
Происшествия, Санкт-Петербург, Взрыв в кафе в Петербурге, Владлен Татарский
Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в кафе

Власти Петербурга: пострадавшим при взрыве в кафе оказывается медицинская помощь

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости
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На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Пострадавшим при взрыве в кафе в Петербурге оказывается медицинская помощь, ситуация находится под контролем, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора города.
В экстренных службах РИА Новости сообщили, что при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 15 человек. По информации источника РИА Новости, при взрыве погиб известный блогер Владлен Татарский, взрывное устройство, предположительно, принесла девушка, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому.
"Губернатор Александр Дмитриевич Беглов координирует работу специальных служб, пострадавшим оказываемся медицинская помощь, ситуация находится под контролем", - сказала собеседница агентства.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургВзрыв в кафе в ПетербургеВладлен Татарский
 
 
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