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Матвиенко отметила важность дружбы народов России и Белоруссии - РИА Новости, 02.04.2023
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09:26 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/matvienko-1862437465.html
Матвиенко отметила важность дружбы народов России и Белоруссии
Матвиенко отметила важность дружбы народов России и Белоруссии - РИА Новости, 02.04.2023
Матвиенко отметила важность дружбы народов России и Белоруссии
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила руководству Белоруссии поздравительные телеграммы по случаю Дня единения народов двух стран, сенатор подчеркнула,... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T09:26
2023-04-02T09:26
валентина матвиенко
белоруссия
россия
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила руководству Белоруссии поздравительные телеграммы по случаю Дня единения народов двух стран, сенатор подчеркнула, что наша крепкая дружба – надежная основа союзничества и партнерства. В поздравлении президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко Матвиенко отметила, что это знаменательная дата в нашей общей истории и яркий символ российско-белорусского братства. "История неоднократно доказывала: только вместе мы можем достойно ответить на любые вызовы и угрозы. Испытанная радостью и горем наша крепкая дружба – надежная основа союзничества и партнерства", - подчеркнула спикер, ее слова приводит пресс-служба палаты. По мнению законодателя, сегодня, когда международное сообщество переживает сложный период конфликтов и кризисов, единство России и Беларуси имеет особую ценность. Республика Беларусь - истинно дружественное России государство, отметила глава Совета Федерации. "Общие достижения в деле упрочения Союзного государства являются образцом развития интеграционных процессов на пространстве Содружества Независимых Государств", - говорится в поздравлении. В телеграмме председателю Совета Республики Национального Собрания Наталье Кочановой Матвиенко отметила готовность поддерживать высокий уровень взаимодействия и приложить максимальные усилия для развития диалога законодателей. По ее словам, созидательный потенциал межпарламентских связей особенно востребован в современных условиях всестороннего укрепления отношений двух стран на всех уровнях. Матвиенко выразила уверенность, что юбилейный Десятый форум регионов России и Беларуси, который пройдет в Уфе летом 2023 года, придаст новый импульс расширению межрегионального сотрудничества и в рамках его проведения удастся встретиться с участниками молодежного патриотического проекта "Поезд памяти". В телеграмме председателю Палаты представителей Национального Собрания республики Владимиру Андрейченко спикер отметила, что "накопленный богатый опыт межпарламентского диалога и впредь будет способствовать созданию прочной основы для обеспечения мира, стабильности, экономического роста и процветания двух государств на благо братских народов". Матвиенко считает, что благодаря конструктивному двустороннему сотрудничеству России и Беларуси создана эффективная нормативно-правовая база, разработаны взаимовыгодные интеграционные механизмы для формирования социально-экономического и гуманитарного пространства Союзного государства. "В условиях новых вызовов и угроз стремление жить в добрососедстве еще больше сплотило людей в строительстве независимого, демократического и процветающего общества", - подчеркнула она. В поздравлении народам двух стран председатель Совфеда выразила уверенность, что и в дальнейшем стратегическое партнерство и союзничество Российской Федерации и Республики Беларусь будет развиваться последовательно и динамично.
https://ria.ru/20230402/pozdravlenie-1862435652.html
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валентина матвиенко, белоруссия, россия, совет федерации рф, политика
Валентина Матвиенко, Белоруссия, Россия, Совет Федерации РФ, Политика
Матвиенко отметила важность дружбы народов России и Белоруссии

Спикер Совфеда Матвиенко: только вместе Россия и Белоруссия могут ответить на любые вызовы

© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила руководству Белоруссии поздравительные телеграммы по случаю Дня единения народов двух стран, сенатор подчеркнула, что наша крепкая дружба – надежная основа союзничества и партнерства.
В поздравлении президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко Матвиенко отметила, что это знаменательная дата в нашей общей истории и яркий символ российско-белорусского братства. "История неоднократно доказывала: только вместе мы можем достойно ответить на любые вызовы и угрозы. Испытанная радостью и горем наша крепкая дружба – надежная основа союзничества и партнерства", - подчеркнула спикер, ее слова приводит пресс-служба палаты.
По мнению законодателя, сегодня, когда международное сообщество переживает сложный период конфликтов и кризисов, единство России и Беларуси имеет особую ценность. Республика Беларусь - истинно дружественное России государство, отметила глава Совета Федерации. "Общие достижения в деле упрочения Союзного государства являются образцом развития интеграционных процессов на пространстве Содружества Независимых Государств", - говорится в поздравлении.
В телеграмме председателю Совета Республики Национального Собрания Наталье Кочановой Матвиенко отметила готовность поддерживать высокий уровень взаимодействия и приложить максимальные усилия для развития диалога законодателей. По ее словам, созидательный потенциал межпарламентских связей особенно востребован в современных условиях всестороннего укрепления отношений двух стран на всех уровнях.
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Матвиенко выразила уверенность, что юбилейный Десятый форум регионов России и Беларуси, который пройдет в Уфе летом 2023 года, придаст новый импульс расширению межрегионального сотрудничества и в рамках его проведения удастся встретиться с участниками молодежного патриотического проекта "Поезд памяти".
В телеграмме председателю Палаты представителей Национального Собрания республики Владимиру Андрейченко спикер отметила, что "накопленный богатый опыт межпарламентского диалога и впредь будет способствовать созданию прочной основы для обеспечения мира, стабильности, экономического роста и процветания двух государств на благо братских народов".
Матвиенко считает, что благодаря конструктивному двустороннему сотрудничеству России и Беларуси создана эффективная нормативно-правовая база, разработаны взаимовыгодные интеграционные механизмы для формирования социально-экономического и гуманитарного пространства Союзного государства. "В условиях новых вызовов и угроз стремление жить в добрососедстве еще больше сплотило людей в строительстве независимого, демократического и процветающего общества", - подчеркнула она.
В поздравлении народам двух стран председатель Совфеда выразила уверенность, что и в дальнейшем стратегическое партнерство и союзничество Российской Федерации и Республики Беларусь будет развиваться последовательно и динамично.
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Валентина МатвиенкоБелоруссияРоссияСовет Федерации РФПолитика
 
 
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