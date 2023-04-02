https://ria.ru/20230402/matvienko-1862437465.html

Матвиенко отметила важность дружбы народов России и Белоруссии

Матвиенко отметила важность дружбы народов России и Белоруссии - РИА Новости, 02.04.2023

Матвиенко отметила важность дружбы народов России и Белоруссии

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила руководству Белоруссии поздравительные телеграммы по случаю Дня единения народов двух стран, сенатор подчеркнула,... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T09:26

2023-04-02T09:26

2023-04-02T09:26

валентина матвиенко

белоруссия

россия

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила руководству Белоруссии поздравительные телеграммы по случаю Дня единения народов двух стран, сенатор подчеркнула, что наша крепкая дружба – надежная основа союзничества и партнерства. В поздравлении президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко Матвиенко отметила, что это знаменательная дата в нашей общей истории и яркий символ российско-белорусского братства. "История неоднократно доказывала: только вместе мы можем достойно ответить на любые вызовы и угрозы. Испытанная радостью и горем наша крепкая дружба – надежная основа союзничества и партнерства", - подчеркнула спикер, ее слова приводит пресс-служба палаты. По мнению законодателя, сегодня, когда международное сообщество переживает сложный период конфликтов и кризисов, единство России и Беларуси имеет особую ценность. Республика Беларусь - истинно дружественное России государство, отметила глава Совета Федерации. "Общие достижения в деле упрочения Союзного государства являются образцом развития интеграционных процессов на пространстве Содружества Независимых Государств", - говорится в поздравлении. В телеграмме председателю Совета Республики Национального Собрания Наталье Кочановой Матвиенко отметила готовность поддерживать высокий уровень взаимодействия и приложить максимальные усилия для развития диалога законодателей. По ее словам, созидательный потенциал межпарламентских связей особенно востребован в современных условиях всестороннего укрепления отношений двух стран на всех уровнях. Матвиенко выразила уверенность, что юбилейный Десятый форум регионов России и Беларуси, который пройдет в Уфе летом 2023 года, придаст новый импульс расширению межрегионального сотрудничества и в рамках его проведения удастся встретиться с участниками молодежного патриотического проекта "Поезд памяти". В телеграмме председателю Палаты представителей Национального Собрания республики Владимиру Андрейченко спикер отметила, что "накопленный богатый опыт межпарламентского диалога и впредь будет способствовать созданию прочной основы для обеспечения мира, стабильности, экономического роста и процветания двух государств на благо братских народов". Матвиенко считает, что благодаря конструктивному двустороннему сотрудничеству России и Беларуси создана эффективная нормативно-правовая база, разработаны взаимовыгодные интеграционные механизмы для формирования социально-экономического и гуманитарного пространства Союзного государства. "В условиях новых вызовов и угроз стремление жить в добрососедстве еще больше сплотило людей в строительстве независимого, демократического и процветающего общества", - подчеркнула она. В поздравлении народам двух стран председатель Совфеда выразила уверенность, что и в дальнейшем стратегическое партнерство и союзничество Российской Федерации и Республики Беларусь будет развиваться последовательно и динамично.

https://ria.ru/20230402/pozdravlenie-1862435652.html

https://ria.ru/20230402/lukashenko-1862433735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

валентина матвиенко, белоруссия, россия, совет федерации рф, политика