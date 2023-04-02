https://ria.ru/20230402/lukashenko-1862433735.html

Лукашенко заявил о важности реализации союзных договоренностей

Лукашенко заявил о важности реализации союзных договоренностей - РИА Новости, 02.04.2023

Лукашенко заявил о важности реализации союзных договоренностей

Полноценная реализация союзных договоренностей будет способствовать повышению качества жизни российских и белорусских граждан, заявил президент Белоруссии... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T08:37

2023-04-02T08:37

2023-04-02T08:39

союзное государство

белоруссия

россия

михаил мишустин

александр лукашенко

валентина матвиенко

совет федерации рф

госдума рф

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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Полноценная реализация союзных договоренностей будет способствовать повышению качества жизни российских и белорусских граждан, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Президенты Белоруссии и РФ обменялись поздравлениями с Днем единения народов двух стран."Уверен, что полноценная реализация достигнутых договоренностей откроет новые перспективы союзного строительства, придаст импульс поступательному развитию экономик, будет способствовать повышению качества жизни граждан наших стран", - цитирует текст поздравления пресс-служба белорусского лидера.Лукашенко в своем послании отметил, что в условиях беспрецедентных внешних вызовов и угроз белорусско-российские отношения достойно прошли проверку на прочность, став примером истинного партнерства, основанного на принципах взаимного доверия, уважения и суверенного равенства.Глава белорусского государства также направил поздравления с Днем единения председателю правительства России Михаилу Мишустину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, спикеру Госдумы Вячеславу Володину, госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.В качестве председателя Высшего государственного совета Союзного государства Лукашенко поздравил граждан обеих стран с Днем единения народов Белоруссии и России.Лукашенко констатировал, что широкий охват сфер и глубина взаимодействия по праву позволили называть Союзное государство локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Белоруссия и РФ совместно осваивают космос, строят атомные станции, реализуют проекты в области микроэлектроники и самолетостроения, ведут уникальные высокотехнологичные разработки.Лукашенко выразил уверенность, что стремление белорусов и россиян к единению будет служить прочным фундаментом для дальнейшего расширения многопланового и взаимовыгодного сотрудничества, строительства сильного, авторитетного и процветающего Союзного государства.

https://ria.ru/20230328/gossovet-1861200351.html

https://ria.ru/20230225/soyuz-1854280746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, россия, михаил мишустин, александр лукашенко, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, политика