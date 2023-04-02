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Лукашенко заявил о важности реализации союзных договоренностей - РИА Новости, 02.04.2023
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Союзное государство
 
08:37 02.04.2023 (обновлено: 08:39 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/lukashenko-1862433735.html
Лукашенко заявил о важности реализации союзных договоренностей
Лукашенко заявил о важности реализации союзных договоренностей - РИА Новости, 02.04.2023
Лукашенко заявил о важности реализации союзных договоренностей
Полноценная реализация союзных договоренностей будет способствовать повышению качества жизни российских и белорусских граждан, заявил президент Белоруссии... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T08:37
2023-04-02T08:39
союзное государство
белоруссия
россия
михаил мишустин
александр лукашенко
валентина матвиенко
совет федерации рф
госдума рф
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Полноценная реализация союзных договоренностей будет способствовать повышению качества жизни российских и белорусских граждан, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Президенты Белоруссии и РФ обменялись поздравлениями с Днем единения народов двух стран."Уверен, что полноценная реализация достигнутых договоренностей откроет новые перспективы союзного строительства, придаст импульс поступательному развитию экономик, будет способствовать повышению качества жизни граждан наших стран", - цитирует текст поздравления пресс-служба белорусского лидера.Лукашенко в своем послании отметил, что в условиях беспрецедентных внешних вызовов и угроз белорусско-российские отношения достойно прошли проверку на прочность, став примером истинного партнерства, основанного на принципах взаимного доверия, уважения и суверенного равенства.Глава белорусского государства также направил поздравления с Днем единения председателю правительства России Михаилу Мишустину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, спикеру Госдумы Вячеславу Володину, госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.В качестве председателя Высшего государственного совета Союзного государства Лукашенко поздравил граждан обеих стран с Днем единения народов Белоруссии и России.Лукашенко констатировал, что широкий охват сфер и глубина взаимодействия по праву позволили называть Союзное государство локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Белоруссия и РФ совместно осваивают космос, строят атомные станции, реализуют проекты в области микроэлектроники и самолетостроения, ведут уникальные высокотехнологичные разработки.Лукашенко выразил уверенность, что стремление белорусов и россиян к единению будет служить прочным фундаментом для дальнейшего расширения многопланового и взаимовыгодного сотрудничества, строительства сильного, авторитетного и процветающего Союзного государства.
https://ria.ru/20230328/gossovet-1861200351.html
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белоруссия, россия, михаил мишустин, александр лукашенко, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, политика
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Михаил Мишустин, Александр Лукашенко, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Политика
Лукашенко заявил о важности реализации союзных договоренностей

Лукашенко: реализация союзных договоренностей улучшит качество жизни граждан

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Полноценная реализация союзных договоренностей будет способствовать повышению качества жизни российских и белорусских граждан, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Президенты Белоруссии и РФ обменялись поздравлениями с Днем единения народов двух стран.
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"Уверен, что полноценная реализация достигнутых договоренностей откроет новые перспективы союзного строительства, придаст импульс поступательному развитию экономик, будет способствовать повышению качества жизни граждан наших стран", - цитирует текст поздравления пресс-служба белорусского лидера.
Лукашенко в своем послании отметил, что в условиях беспрецедентных внешних вызовов и угроз белорусско-российские отношения достойно прошли проверку на прочность, став примером истинного партнерства, основанного на принципах взаимного доверия, уважения и суверенного равенства.
Глава белорусского государства также направил поздравления с Днем единения председателю правительства России Михаилу Мишустину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, спикеру Госдумы Вячеславу Володину, госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
В качестве председателя Высшего государственного совета Союзного государства Лукашенко поздравил граждан обеих стран с Днем единения народов Белоруссии и России.
«
"Время доказало прочность и неразрывность белорусско-российской дружбы, основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и поддержки, исторической общности и приверженности одним и тем же духовно-нравственным ценностям", - отметил Лукашенко.
Лукашенко констатировал, что широкий охват сфер и глубина взаимодействия по праву позволили называть Союзное государство локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Белоруссия и РФ совместно осваивают космос, строят атомные станции, реализуют проекты в области микроэлектроники и самолетостроения, ведут уникальные высокотехнологичные разработки.
«
"Но самое главное наше достижение - это обеспечение равенства прав граждан, социальных гарантий, выплаты пенсий, возможностей трудоустройства и поступления в вузы", - подчеркнул президент Белоруссии.
Лукашенко выразил уверенность, что стремление белорусов и россиян к единению будет служить прочным фундаментом для дальнейшего расширения многопланового и взаимовыгодного сотрудничества, строительства сильного, авторитетного и процветающего Союзного государства.
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Союзное государствоБелоруссияРоссияМихаил МишустинАлександр ЛукашенкоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФПолитика
 
 
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