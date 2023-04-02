Организаторы встречи с Татарским заявили, что приняли меры безопасности
Организатор вечера в Петербурге, где погиб Татарский, предпринимал меры безопасности
© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Организатор мероприятия в Петербурге, где при взрыве погиб военкор Владлен Татарский, сообщил, что предпринимал меры безопасности, но их оказалось недостаточно, говорится в сообщении движения "Кибер Фронт Z".
Традиционные дискуссионные вечера в клубе "Патриот" на Университетской набережной, дом 25, проходили в каждые выходные и в субботу, и в воскресенье, говорится в описании движения в соцсетях. На воскресенье, 2 апреля, был анонсирован вечер "Есть такая профессия военкор" с Владленом Татарским, вход свободный.
"Уважаемые друзья и коллеги. Во время нашего очередного мероприятия в арендованном нами кафе произошел теракт. Мы принимали определенные меры безопасности, но, к сожалению, их оказалось недостаточно. Соболезнуем родным и близким пострадавших. Отдельное соболезнование всем, кто знал прекрасного военного корреспондента и нашего хорошего друга Владлена Татарского. Сейчас мы сотрудничаем с правоохранительными органами и надеемся, что все виновные понесут наказание. К сожалению, больше пока ничего вам сказать не можем", - сообщил "Кибер Фронт Z" в своем телеграм-канале.
В воскресенье в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским. По данным МВД РФ, еще 16 человек пострадали. Как сообщал источник РИА Новости, взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому.