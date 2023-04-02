https://ria.ru/20230402/kafe-1862510175.html

Организаторы встречи с Татарским заявили, что приняли меры безопасности

Организаторы встречи с Татарским заявили, что приняли меры безопасности - РИА Новости, 02.04.2023

Организаторы встречи с Татарским заявили, что приняли меры безопасности

Организатор мероприятия в Петербурге, где при взрыве погиб военкор Владлен Татарский, сообщил, что предпринимал меры безопасности, но их оказалось недостаточно, РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T19:59

2023-04-02T19:59

2023-04-02T19:59

происшествия

взрыв в кафе в петербурге

санкт-петербург

владлен татарский

россия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Организатор мероприятия в Петербурге, где при взрыве погиб военкор Владлен Татарский, сообщил, что предпринимал меры безопасности, но их оказалось недостаточно, говорится в сообщении движения "Кибер Фронт Z". Традиционные дискуссионные вечера в клубе "Патриот" на Университетской набережной, дом 25, проходили в каждые выходные и в субботу, и в воскресенье, говорится в описании движения в соцсетях. На воскресенье, 2 апреля, был анонсирован вечер "Есть такая профессия военкор" с Владленом Татарским, вход свободный. "Уважаемые друзья и коллеги. Во время нашего очередного мероприятия в арендованном нами кафе произошел теракт. Мы принимали определенные меры безопасности, но, к сожалению, их оказалось недостаточно. Соболезнуем родным и близким пострадавших. Отдельное соболезнование всем, кто знал прекрасного военного корреспондента и нашего хорошего друга Владлена Татарского. Сейчас мы сотрудничаем с правоохранительными органами и надеемся, что все виновные понесут наказание. К сожалению, больше пока ничего вам сказать не можем", - сообщил "Кибер Фронт Z" в своем телеграм-канале. В воскресенье в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским. По данным МВД РФ, еще 16 человек пострадали. Как сообщал источник РИА Новости, взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому.

https://ria.ru/20230402/prokuratura-1862505968.html

санкт-петербург

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, взрыв в кафе в петербурге, санкт-петербург, владлен татарский, россия