https://ria.ru/20230402/grossi-1862530559.html

Гросси планирует посетить Россию в ближайшие дни, сообщили в МИД Италии

Гросси планирует посетить Россию в ближайшие дни, сообщили в МИД Италии - РИА Новости, 02.04.2023

Гросси планирует посетить Россию в ближайшие дни, сообщили в МИД Италии

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается посетить Москву в ближайшие дни, сообщает МИД Италии по итогам его телефонного разговора с вице-премьером... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T23:15

2023-04-02T23:15

2023-04-02T23:48

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РИМ, 2 апр - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается посетить Москву в ближайшие дни, сообщает МИД Италии по итогам его телефонного разговора с вице-премьером и главой МИД страны Антонио Таяни.Стороны, как отмечается, обсудили конфликт на Украине, в частности, ситуацию с Запорожской АЭС. Гросси предоставил "обновленную информацию о перспективе создания вокруг станции свободной зоны, подлежащей особой международной защите", сообщило министерство."Таяни подтвердил, что итальянское правительство решительно поддерживает эту перспективу, в том числе с учетом миссии, которую Гросси собирается предпринять в ближайшие дни в Москву", - говорится в заявлении МИД.

https://ria.ru/20230331/magate-1862191528.html

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