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Гросси планирует посетить Россию в ближайшие дни, сообщили в МИД Италии
Гросси планирует посетить Россию в ближайшие дни, сообщили в МИД Италии - РИА Новости, 02.04.2023
Гросси планирует посетить Россию в ближайшие дни, сообщили в МИД Италии
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается посетить Москву в ближайшие дни, сообщает МИД Италии по итогам его телефонного разговора с вице-премьером... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T23:15
2023-04-02T23:15
2023-04-02T23:48
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рафаэль гросси
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РИМ, 2 апр - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается посетить Москву в ближайшие дни, сообщает МИД Италии по итогам его телефонного разговора с вице-премьером и главой МИД страны Антонио Таяни.Стороны, как отмечается, обсудили конфликт на Украине, в частности, ситуацию с Запорожской АЭС. Гросси предоставил "обновленную информацию о перспективе создания вокруг станции свободной зоны, подлежащей особой международной защите", сообщило министерство."Таяни подтвердил, что итальянское правительство решительно поддерживает эту перспективу, в том числе с учетом миссии, которую Гросси собирается предпринять в ближайшие дни в Москву", - говорится в заявлении МИД.
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Гросси планирует посетить Россию в ближайшие дни, сообщили в МИД Италии
В МИД Италии сообщили, что глава МАГАТЭ Гросси планирует посетить Россию в ближайшие дни