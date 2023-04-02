Рейтинг@Mail.ru
Гросси планирует посетить Россию в ближайшие дни, сообщили в МИД Италии - РИА Новости, 02.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:15 02.04.2023 (обновлено: 23:48 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/grossi-1862530559.html
Гросси планирует посетить Россию в ближайшие дни, сообщили в МИД Италии
Гросси планирует посетить Россию в ближайшие дни, сообщили в МИД Италии - РИА Новости, 02.04.2023
Гросси планирует посетить Россию в ближайшие дни, сообщили в МИД Италии
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается посетить Москву в ближайшие дни, сообщает МИД Италии по итогам его телефонного разговора с вице-премьером... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T23:15
2023-04-02T23:48
магатэ
россия
италия
в мире
рафаэль гросси
украина
мид италии
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861624100_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7ddcd31d77ba58594071a1b823324cf1.jpg
РИМ, 2 апр - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается посетить Москву в ближайшие дни, сообщает МИД Италии по итогам его телефонного разговора с вице-премьером и главой МИД страны Антонио Таяни.Стороны, как отмечается, обсудили конфликт на Украине, в частности, ситуацию с Запорожской АЭС. Гросси предоставил "обновленную информацию о перспективе создания вокруг станции свободной зоны, подлежащей особой международной защите", сообщило министерство."Таяни подтвердил, что итальянское правительство решительно поддерживает эту перспективу, в том числе с учетом миссии, которую Гросси собирается предпринять в ближайшие дни в Москву", - говорится в заявлении МИД.
https://ria.ru/20230331/magate-1862191528.html
россия
италия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861624100_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_8e3620e22c506b0f824d431ff4270218.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магатэ, россия, италия, в мире, рафаэль гросси, украина, мид италии, запорожская аэс, антонио таяни
МАГАТЭ, Россия, Италия, В мире, Рафаэль Гросси, Украина, МИД Италии, Запорожская АЭС, Антонио Таяни
Гросси планирует посетить Россию в ближайшие дни, сообщили в МИД Италии

В МИД Италии сообщили, что глава МАГАТЭ Гросси планирует посетить Россию в ближайшие дни

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 2 апр - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается посетить Москву в ближайшие дни, сообщает МИД Италии по итогам его телефонного разговора с вице-премьером и главой МИД страны Антонио Таяни.
Стороны, как отмечается, обсудили конфликт на Украине, в частности, ситуацию с Запорожской АЭС. Гросси предоставил "обновленную информацию о перспективе создания вокруг станции свободной зоны, подлежащей особой международной защите", сообщило министерство.
"Таяни подтвердил, что итальянское правительство решительно поддерживает эту перспективу, в том числе с учетом миссии, которую Гросси собирается предпринять в ближайшие дни в Москву", - говорится в заявлении МИД.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Подоляк раскритиковал работу МАГАТЭ по ситуации вокруг ЗАЭС
31 марта, 15:21
 
МАГАТЭРоссияИталияВ миреРафаэль ГроссиУкраинаМИД ИталииЗапорожская АЭСАнтонио Таяни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала