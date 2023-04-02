https://ria.ru/20230402/geologi-1862053624.html

День геолога в России

День геолога в России - РИА Новости, 02.04.2023

День геолога в России

День геолога был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года в ознаменование заслуг советских геологов в создании... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T02:30

2023-04-02T02:30

2023-04-02T02:30

справки

россия

день геолога в россии

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День геолога был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны. Отмечается ежегодно в первое воскресенье апреля, в 2023 году – 2 апреля.Инициаторами обращения в Президиум Верховного Совета СССР об учреждении праздника выступила группа выдающихся советских геологов во главе с академиком Александром Яншиным. Поводом для обращения послужило открытие в 1966 году первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Начало апреля для проведения праздника было выбрано в силу того, что в это время у специалистов данной отрасли начинается подготовка к летним экспедициям и полевым работам. Позже профессиональный праздник День геолога был закреплен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". Геология – комплекс наук о земной коре и более глубоких сферах Земли; в узком смысле слова – наука о составе, строении, движениях и истории развития земной коры и размещении в ней полезных ископаемых.Истоки геологии относятся к глубокой древности и связаны с первыми сведениями о горных породах, минералах и рудах.Различными природными минеральными образованиями земной коры (полезными ископаемыми) человек научился пользоваться очень давно. Поисками их в Древней Руси занимались рудознатцы. Первые достоверные сведения o них содержатся в документах XV века. По мере развития поискового дела рудознатцы эволюционизировали от служилых посыльных XV-XVII веков к "охочим людям" (добровольцам различного звания и состояния) и к целым династиям - профессионалов XVII-XVIII веков. Большое развитие поисковое дело получило при Петре I. Им было создано в 1700 году первое в России государственное поисково-разведочное учреждение "Приказ рудокопных дел", преобразованное в 1719 году в Берг-коллегию. В 1807 году она была реорганизована в Горный департамент. В 1882 году был создан Геологический комитет, ставший главным государственным геологическим учреждением Российской империи.После Октябрьской революции 1917 года геологическая служба в СССР получила быстрое развитие. В 1919 году при Высшем совете народного хозяйства (ВСНХ) создали Центральное управление промышленных разведок, объединенное в 1922 году с Геологическим комитетом. В 1947 году было образовано министерство геологии СССР, в системе которого сосредоточили все геологосъемочные и поисково-разведочные работы, проводимые в стране. В 1990 году был создан государственный комитет РСФСР по геологии и использованию недр, в 1996 году на его базе сформировали министерство природных ресурсов Российской Федерации. Геологическая отрасль имеет особое, стратегически важное значение для России. Она является базовым системообразующим сегментом экономики страны и обеспечивает минерально-сырьевую, энергетическую и экономическую безопасность, реализацию геополитических интересов нашего государства, в том числе в Мировом океане, Арктике, Антарктике и на континентальном шельфе.Минерально-сырьевой комплекс России играет важную роль в формировании валового внутреннего продукта, федерального и консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации и государственных резервных фондов. Он стимулирует технологический рост смежных отраслей промышленности. Увеличение объемов производства и экспорта предприятий горной промышленности фактически обеспечивает основную долю роста российской экономики. В 1990-х годах в силу недостаточного финансирования произошло свертывание целого ряда направлений научных геологических исследований. Резко сократились объемы разведочных работ. Многие геологические производственные предприятия практически прекратили свое существование. Серьезная ситуация в отрасли сложилась и с износом фондов, устареванием технологий, состоянием в сфере геологической информации и сервисных услуг. Россия столкнулась с тем, что отсутствие инфраструктуры и современных технологий тормозило разведку новых наиболее перспективных нефтегазовых территорий Восточной Сибири и континентального шельфа Арктики. Для улучшения ситуации правительство РФ распоряжением от 21 июня 2010 года утвердило "Стратегию развития геологической отрасли до 2030 года", которая определяла основные направления развития геологической отрасли РФ в условиях интенсификации процессов глобализации, обострения конкуренции на международных рынках минерального сырья и сервисных услуг в области геолого-разведочного производства. Распоряжением правительство РФ от 22 декабря 2018 года была утверждена " Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года", которая предполагает наращивание минерально-сырьевой базы за счет повышения инвестиционной привлекательности геолого-разведочных работ, рост качества прогнозирования и поисков новых месторождений, а также повышение эффективности освоения известных, в том числе неразрабатываемых, месторождений. По поручения президента РФ в 2023 году Минприроды РФ подготовило проект стратегии развития минерально-сырьевой базы в России до 2035 года с увеличенным горизонтом планирования до 2050 года. По словам главы Минприроды Александра Козлова, в стратегии заложены два сценария развития минерально-сырьевой базы в зависимости от потребностей российской экономики. В 2021 году Минприроды РФ разработало Федеральный проект "Геология. Возрождение легенды", целью которого является расширение минерально-сырьевой базы России и увеличение геологической изученности перспективных участков. Планируется реализовывать этот проект не только для высоколиквидных видов сырья, но и расширять его на дефицитные полезные ископаемые,Сегодня геологическая отрасль динамично развивается, решает масштабные задачи, направленные на внедрение высоких технологий в геологоразведку, снижение негативного влияния освоения недр на окружающую среду, достижение оптимального баланса прироста и погашения запасов полезных ископаемых.Самоотверженными усилиями многих поколений геологов были открыты и разведаны тысячи месторождений полезных ископаемых, которые стали надежной основой успешного развития экономики России. За последнее десятилетие открыты полтора десятка месторождений благородных и цветных металлов мирового класса, геологи-нефтяники существенно расширили перспективы нефтегазоносности Восточной Сибири и шельфа России. Российские геологи впервые в мире провели стратиграфическое бурение в высоких широтах Арктики (на севере Карского моря). Добытые в результате него образцы представляют огромный интерес для получения новейших данных о геологическом строении и нефтегазовом потенциале Северо-Карского бассейна. Значительные успехи достигнуты в отстаивании геополитических интересов страны. Комиссией ООН по континентальному шельфу принято решение о признании Охотского моря шельфовой зоной России, а в настоящее время рассматривается заявка РФ на установление внешних границ континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. В феврале 2023 года Комиссия ООН выпустила 63-страничное резюме, где говорится, что Россия получила одобрительные рекомендации по большинству своих претензий в отношении прав на морское дно в центральной части Северного Ледовитого океана. В настоящее время перед специалистами геологической отрасли стоят новые, ответственные задачи – реализация масштабных проектов по разработке месторождений на территориях Восточной Сибири, Дальнего Востока и континентального шельфа России. Труд геолога требует большого напряжения и самоотверженности. Поэтому эту профессию выбирают люди особой закалки, обладающие глубокими знаниями, выдержкой, ответственностью, целеустремленностью. В День геолога поздравления и награды получают геологи, инженеры геологии, гидрогеологи, геохимики, геофизики – все профессии, связанные с изучением недр земли, разведкой и добычей полезных ископаемых. Своим считают этот праздник также взрывники, проходчики шахт, физические географы, геомеханики.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день геолога в россии