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"Роснефть" провела первое стратиграфичекое бурение на шельфе Арктики
"Роснефть" провела первое стратиграфичекое бурение на шельфе Арктики
"Роснефть" провела первое в истории арктических исследований бурение малоглубинных стратиграфических скважин на севере Карского моря, говорится в сообщении... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:48
2020-11-26T13:48
арктика
роснефть
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. "Роснефть" провела первое в истории арктических исследований бурение малоглубинных стратиграфических скважин на севере Карского моря, говорится в сообщении компании.Старт проекту был дан в начале октября, о чем сообщала "Росгеология". Ее научно-исследовательское судно "Бавенит" проводило бурение стратиграфических скважин в рамках научной экспедиции "Роснефти"."Основной задачей проекта был отбор керна - ценного каменного материала, который служит прямым источником геологической информации, необходимой для определения возраста (стратификации), состава и условий формирования пород арктического шельфа. Добытые образцы представляют огромный интерес для получения новейших данных о геологическом строении и нефтегазовом потенциале Северо-Карского бассейна", - говорится в релизе "Роснефти".Отмечается, что в ходе экспедиции были пробурены восемь скважин глубиной до 90 метров – первые в данном регионе и самые северные на шельфе России. При этом полевые работы выполнялись с соблюдением стандартов экологической безопасности и охраны окружающей среды. Всего было отобрано 6,5 тонн керна, отработана технология бурения в различных по своим свойствам отложениях – скальных терригенных и карбонатных, а также более трудных дисперсных и полускальных."Лабораторные анализы отобранного керна будут выполнены силами компании "Иннопрактика" и геологического факультета МГУ им М.В. Ломоносова. Комплекс аналитических исследований позволит повысить достоверность прогнозов нефтегазового потенциала разновозрастных осадочных бассейнов Арктики и получить новую геологическую модель Северо-Карского региона", - говорится в сообщении.Опыт, наработанный в экспедиции, позволяет создать основу для развития технологий эффективного изучения арктического шельфа и продолжить проект в еще более сложных условиях Восточной Арктики, заключает "Роснефть".
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арктика, роснефть, новости компаний - экономика

"Роснефть" провела первое стратиграфичекое бурение на шельфе Арктики

13:48 26.11.2020
 
© Пресс-служба ПАО "НК Роснефть" / Перейти в фотобанкСотрудники нефтяной компании "Роснефть" приступившей к бурению самой северной на российском арктическом шельфе скважины "Центрально-Ольгинская-1"
Сотрудники нефтяной компании Роснефть приступившей к бурению самой северной на российском арктическом шельфе скважины Центрально-Ольгинская-1 - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Пресс-служба ПАО "НК Роснефть"
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. "Роснефть" провела первое в истории арктических исследований бурение малоглубинных стратиграфических скважин на севере Карского моря, говорится в сообщении компании.
Старт проекту был дан в начале октября, о чем сообщала "Росгеология". Ее научно-исследовательское судно "Бавенит" проводило бурение стратиграфических скважин в рамках научной экспедиции "Роснефти".
"Основной задачей проекта был отбор керна - ценного каменного материала, который служит прямым источником геологической информации, необходимой для определения возраста (стратификации), состава и условий формирования пород арктического шельфа. Добытые образцы представляют огромный интерес для получения новейших данных о геологическом строении и нефтегазовом потенциале Северо-Карского бассейна", - говорится в релизе "Роснефти".
Отмечается, что в ходе экспедиции были пробурены восемь скважин глубиной до 90 метров – первые в данном регионе и самые северные на шельфе России. При этом полевые работы выполнялись с соблюдением стандартов экологической безопасности и охраны окружающей среды. Всего было отобрано 6,5 тонн керна, отработана технология бурения в различных по своим свойствам отложениях – скальных терригенных и карбонатных, а также более трудных дисперсных и полускальных.
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"Лабораторные анализы отобранного керна будут выполнены силами компании "Иннопрактика" и геологического факультета МГУ им М.В. Ломоносова. Комплекс аналитических исследований позволит повысить достоверность прогнозов нефтегазового потенциала разновозрастных осадочных бассейнов Арктики и получить новую геологическую модель Северо-Карского региона", - говорится в сообщении.
Опыт, наработанный в экспедиции, позволяет создать основу для развития технологий эффективного изучения арктического шельфа и продолжить проект в еще более сложных условиях Восточной Арктики, заключает "Роснефть".
 
АрктикаРоснефтьНовости компаний - Экономика
 
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