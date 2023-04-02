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СК возбудил дело из-за убийства военкора Татарского в кафе в Петербурге
СК возбудил дело из-за убийства военкора Татарского в кафе в Петербурге - РИА Новости, 02.04.2023
СК возбудил дело из-за убийства военкора Татарского в кафе в Петербурге
В помещении кафе в центре Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, сработало неизвестное взрывное устройство, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T20:14
2023-04-02T20:14
2023-04-02T20:34
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в кафе в петербурге
санкт-петербург
владлен татарский
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В помещении кафе в центре Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, сработало неизвестное взрывное устройство, сообщили в пресс-службе СК РФ.В Петербурге в воскресенье в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек - военкор Владлен Татарский. Ранения различной степени тяжести получили 19 человек, информация о количестве пострадавших уточняется. Как сообщал источник РИА Новости, взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому.В ведомстве уточнили, что по факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ.
https://ria.ru/20230402/kafe-1862509243.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге, санкт-петербург, владлен татарский
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в кафе в Петербурге, Санкт-Петербург, Владлен Татарский
СК возбудил дело из-за убийства военкора Татарского в кафе в Петербурге
СК возбудил дело из-за убийства военкора Татарского при взрыве в кафе в Петербурге