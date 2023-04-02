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Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма - РИА Новости, 02.04.2023
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02:00 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/autizm-1862048230.html
Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма - РИА Новости, 02.04.2023
Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
2 апреля ежегодно с 2008 года отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Он установлен резолюцией... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T02:00
2023-04-02T02:00
справки
в мире
всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
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2 апреля ежегодно с 2008 года отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Он установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года, в которой была выражена обеспокоенность высокой долей детей, страдающих аутизмом, во всех регионах мира.В 2023 году тема Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма – "Трансформация: на пути к нейроинклюзивному миру для всех". Организаторы мероприятия решили отойти от темы лечения или улучшения жизни аутичных людей и сосредоточиться на принятии, поддержке, вовлечении и защите их прав. Аутизм – постоянное нарушение в развитии нервной системы, которое проявляется в раннем детстве и не зависит от пола, расовой принадлежности или социально-экономического статуса. Термин "расстройства аутистического спектра" (РАС) охватывает ряд определенных характеристик. При условии надлежащей поддержки, учета потребностей и благожелательного отношения люди с РАС могут пользоваться равными возможностями, полноправно и продуктивно участвовать в жизни общества.Для аутизма в первую очередь характерны уникальные особенности в плане социального взаимодействия, нестандартные способы обучения, острый интерес к определенным темам, склонность к ритуальному поведению, сложности в повседневном общении и нестандартный способ обработки информации от органов чувств.Признаки аутизма могут быть выявлены в раннем детстве, однако часто это состояние диагностируется на более поздних стадиях. Люди с аутизмом часто имеют сопутствующую патологию и заболевания, включая эпилепсию, депрессию, тревожность, синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также поведенческие нарушения: нарушения сна или склонность к самоповреждению. Уровень интеллектуальных способностей таких людей варьирует в широком диапазоне от серьезнейших когнитивных нарушений до высокого уровня интеллекта.По оценкам ВОЗ, аутизм присутствует примерно у одного ребенка из 100. Это усредненная оценка, она отличается в разных исследованиях и по некоторым их них показатели значительно выше. Так, по статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний США (2020) РАС встречаются у каждого 54-го ребенка, что на 10% больше, чем по данным 2018 года. У мальчиков аутизм диагностируется в три раза чаще, чем у девочек. По данным ВОЗ, ежегодно число детей с аутизмом увеличивается на 13%. Согласно информации Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) – ведущей организации США по защите здоровья населения – около 1% населения мира имеет РАС, т.е. более 75 миллионов человек. Страной с самым высоким уровнем диагностированного аутизма в мире является Катар, а с самым низким – Франция. Причины РАС до сих пор исследуются, в числе основных называются генетические и экологические, то есть наследственность и влияние окружающей среды. За последние годы ученые открыли десятки генов, связанных с аутизмом, однако мутации в них не могут полностью объяснить ни одного случая развития этой болезни в целом и ее отдельных симптомов в частности. Аутизм невозможно диагностировать при помощи тестов и краткого осмотра даже несколькими специалистами. Диагноз ставится на основе поведенческих критериев, требуется серия наблюдений за ребенком в различных ситуациях. При этом раннее диагностирование и терапия имеют жизненно важное значение для дальнейшего роста и развития человека. Способов вылечить РАС в настоящее время нет. Однако психосоциальные мероприятия на основе фактических данных, например, поведенческая терапия и программы обучения для родителей и других лиц, обеспечивающих уход, могут ослабить затруднения в коммуникациях и социальном поведении, оказав положительное воздействие на благополучие и качество жизни личности. В России каждый 88-й ребенок рождается с аутизмом. В настоящее время в систему российского образования, согласно мониторингу органов исполнительной власти субъектов РФ (2022), включены 45 888 детей с РАС.Выявлена динамика увеличения численности по сравнению с 2021 годом на 17 %, прирост составил 6 771 человек. В целом, по всем федеральным округам отмечается равномерный небольшой (12-18%) прирост численности детей с РАС в системе образования. Наибольшая динамика выявлена по Центральному федеральному округу – 27%. Приволжский ФО и Сибирский ФО прибавили 19% и 16% соответственно. Такая ситуация может свидетельствовать о развитии системы выявления детей с рисками развития РАС и диагностики РАС в регионах этих округов, а также, о готовности субъектов РФ к включению таких детей в систему образования. С сентября 2018 года в России началось тестирование образовательной программы для дошкольников с аутизмом. Программа нацелена на обучение детей самостоятельности, на ослабление зависимости от родителей и успешную интеграцию в общество в дальнейшем. В РФ для обучения и воспитания детей с аутизмом разработан специальный образовательный стандарт, создаются программы и методы коррекционной помощи, адаптируются зарубежные психолого-педагогические подходы. Кроме того, в помощь учителям и родителям по поручению Минпросвещения России на сайте Института коррекционной педагогики РАО размещены рекомендации по психолого-педагогической поддержке школьников с РАС в период дистанционного образования. В ноябре 2018 года при поддержке фонда "Обнаженные сердца" и фонда содействия решению проблем аутизма в России "Выход" Медиагруппа "Россия сегодня" запустила свой первый проект в формате виртуальной реальности (VR) "Механика аутизма". Соответствующее мобильное приложение дает возможность пользователю почувствовать себя человеком с расстройством аутистического спектра (РАС) и взглянуть на мир его глазами. При этом пользователь может не только пассивно воспринимать историю, но и взаимодействовать с ней: ходить, брать предметы, общаться с другими персонажами. В 2019 году проект победил во Всероссийском конкурсе "В союзе слова и добра" в номинации Digital-проект, получил серебряную награду международного конкурса Communicator Awards, а также завоевал премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, получив второе место в номинации "Лучшее использование онлайн-видео, включая VR". С 2008 года ежегодно 2 апреля по всему миру в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями, а также для привлечения внимания политиков и простых граждан к проблемам аутизма по инициативе фонда Autism Speaks проходит акция "Зажги синим" (Light It Up Blue). Синий – официальный цвет организации. В этот день в странах, присоединившихся к акции, здания подсвечивают синими прожекторами. В России акция проводится с 2013 года, первым городом-участником стала Москва, вслед за ней подтянулись Санкт-Петербург, Белгород, Воронеж, Кострома, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Симферополь, Тюмень и другие города. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Артем Смирнов
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РИА Новости
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5
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7 495 645-6601
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РИА Новости
1
5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, в мире, всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
Справки, В мире, Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

© AFP 2023 / Francois GuillotВсемирный день распространения информации об аутизме
Всемирный день распространения информации об аутизме - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023 / Francois Guillot
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2 апреля ежегодно с 2008 года отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Он установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года, в которой была выражена обеспокоенность высокой долей детей, страдающих аутизмом, во всех регионах мира.
В 2023 году тема Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма – "Трансформация: на пути к нейроинклюзивному миру для всех". Организаторы мероприятия решили отойти от темы лечения или улучшения жизни аутичных людей и сосредоточиться на принятии, поддержке, вовлечении и защите их прав.
Аутизм – постоянное нарушение в развитии нервной системы, которое проявляется в раннем детстве и не зависит от пола, расовой принадлежности или социально-экономического статуса. Термин "расстройства аутистического спектра" (РАС) охватывает ряд определенных характеристик. При условии надлежащей поддержки, учета потребностей и благожелательного отношения люди с РАС могут пользоваться равными возможностями, полноправно и продуктивно участвовать в жизни общества.
Для аутизма в первую очередь характерны уникальные особенности в плане социального взаимодействия, нестандартные способы обучения, острый интерес к определенным темам, склонность к ритуальному поведению, сложности в повседневном общении и нестандартный способ обработки информации от органов чувств.
Признаки аутизма могут быть выявлены в раннем детстве, однако часто это состояние диагностируется на более поздних стадиях. Люди с аутизмом часто имеют сопутствующую патологию и заболевания, включая эпилепсию, депрессию, тревожность, синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также поведенческие нарушения: нарушения сна или склонность к самоповреждению. Уровень интеллектуальных способностей таких людей варьирует в широком диапазоне от серьезнейших когнитивных нарушений до высокого уровня интеллекта.
По оценкам ВОЗ, аутизм присутствует примерно у одного ребенка из 100. Это усредненная оценка, она отличается в разных исследованиях и по некоторым их них показатели значительно выше. Так, по статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний США (2020) РАС встречаются у каждого 54-го ребенка, что на 10% больше, чем по данным 2018 года. У мальчиков аутизм диагностируется в три раза чаще, чем у девочек. По данным ВОЗ, ежегодно число детей с аутизмом увеличивается на 13%.
Согласно информации Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) – ведущей организации США по защите здоровья населения – около 1% населения мира имеет РАС, т.е. более 75 миллионов человек. Страной с самым высоким уровнем диагностированного аутизма в мире является Катар, а с самым низким – Франция.
Причины РАС до сих пор исследуются, в числе основных называются генетические и экологические, то есть наследственность и влияние окружающей среды. За последние годы ученые открыли десятки генов, связанных с аутизмом, однако мутации в них не могут полностью объяснить ни одного случая развития этой болезни в целом и ее отдельных симптомов в частности.
Аутизм невозможно диагностировать при помощи тестов и краткого осмотра даже несколькими специалистами. Диагноз ставится на основе поведенческих критериев, требуется серия наблюдений за ребенком в различных ситуациях. При этом раннее диагностирование и терапия имеют жизненно важное значение для дальнейшего роста и развития человека.
Способов вылечить РАС в настоящее время нет. Однако психосоциальные мероприятия на основе фактических данных, например, поведенческая терапия и программы обучения для родителей и других лиц, обеспечивающих уход, могут ослабить затруднения в коммуникациях и социальном поведении, оказав положительное воздействие на благополучие и качество жизни личности.
В России каждый 88-й ребенок рождается с аутизмом.
В настоящее время в систему российского образования, согласно мониторингу органов исполнительной власти субъектов РФ (2022), включены 45 888 детей с РАС.
Выявлена динамика увеличения численности по сравнению с 2021 годом на 17 %, прирост составил 6 771 человек. В целом, по всем федеральным округам отмечается равномерный небольшой (12-18%) прирост численности детей с РАС в системе образования. Наибольшая динамика выявлена по Центральному федеральному округу – 27%. Приволжский ФО и Сибирский ФО прибавили 19% и 16% соответственно. Такая ситуация может свидетельствовать о развитии системы выявления детей с рисками развития РАС и диагностики РАС в регионах этих округов, а также, о готовности субъектов РФ к включению таких детей в систему образования.
С сентября 2018 года в России началось тестирование образовательной программы для дошкольников с аутизмом. Программа нацелена на обучение детей самостоятельности, на ослабление зависимости от родителей и успешную интеграцию в общество в дальнейшем. В РФ для обучения и воспитания детей с аутизмом разработан специальный образовательный стандарт, создаются программы и методы коррекционной помощи, адаптируются зарубежные психолого-педагогические подходы. Кроме того, в помощь учителям и родителям по поручению Минпросвещения России на сайте Института коррекционной педагогики РАО размещены рекомендации по психолого-педагогической поддержке школьников с РАС в период дистанционного образования.
В ноябре 2018 года при поддержке фонда "Обнаженные сердца" и фонда содействия решению проблем аутизма в России "Выход" Медиагруппа "Россия сегодня" запустила свой первый проект в формате виртуальной реальности (VR) "Механика аутизма". Соответствующее мобильное приложение дает возможность пользователю почувствовать себя человеком с расстройством аутистического спектра (РАС) и взглянуть на мир его глазами. При этом пользователь может не только пассивно воспринимать историю, но и взаимодействовать с ней: ходить, брать предметы, общаться с другими персонажами.
В 2019 году проект победил во Всероссийском конкурсе "В союзе слова и добра" в номинации Digital-проект, получил серебряную награду международного конкурса Communicator Awards, а также завоевал премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, получив второе место в номинации "Лучшее использование онлайн-видео, включая VR".
С 2008 года ежегодно 2 апреля по всему миру в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями, а также для привлечения внимания политиков и простых граждан к проблемам аутизма по инициативе фонда Autism Speaks проходит акция "Зажги синим" (Light It Up Blue). Синий – официальный цвет организации. В этот день в странах, присоединившихся к акции, здания подсвечивают синими прожекторами. В России акция проводится с 2013 года, первым городом-участником стала Москва, вслед за ней подтянулись Санкт-Петербург, Белгород, Воронеж, Кострома, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Симферополь, Тюмень и другие города.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВ миреВсемирный день распространения информации о проблеме аутизма
 
 
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