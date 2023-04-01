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СМИ узнали, какой подарок Запад преподнес России - РИА Новости, 01.04.2023
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13:16 01.04.2023 (обновлено: 15:02 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/zerno-1862344626.html
СМИ узнали, какой подарок Запад преподнес России
СМИ узнали, какой подарок Запад преподнес России - РИА Новости, 01.04.2023
СМИ узнали, какой подарок Запад преподнес России
Уход с российского рынка западных зерновых трейдеров усилит геополитическое влияние России из-за перехода российского экспорта под контроль государства,... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T13:16
2023-04-01T15:02
в мире
экономика
россия
cargill
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Уход с российского рынка западных зерновых трейдеров усилит геополитическое влияние России из-за перехода российского экспорта под контроль государства, сообщило агентство Bloomberg.Напомнив об уходе нескольких зарубежных компаний, журналисты заметили, что подобный процесс может сильно изменить ландшафт на рынке продовольствия в мировом масштабе.По мнению Bloomberg, подобная обстановка толкает государства договариваться о поставках зерна без помощи международных трейдеров, что делает рынок продовольствия крайне важным с точки зрения геополитики.В четверг российский Минсельхоз сообщил о получении уведомления от канадской Viterra Limited, одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, о прекращении экспортной деятельности в России с 1 июля этого года.
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в мире, экономика, россия, cargill, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
В мире, Экономика, Россия, Cargill, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
СМИ узнали, какой подарок Запад преподнес России

Bloomberg: уход западных трейдеров зерна из России усилит геополитическое влияние страны

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы в Ставропольском крае
Уборка пшеницы в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы в Ставропольском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Уход с российского рынка западных зерновых трейдеров усилит геополитическое влияние России из-за перехода российского экспорта под контроль государства, сообщило агентство Bloomberg.
Напомнив об уходе нескольких зарубежных компаний, журналисты заметили, что подобный процесс может сильно изменить ландшафт на рынке продовольствия в мировом масштабе.
«
"Уход Cargill и Viterra оставляет российские запасы зерна в основном в руках отечественных и финансируемых государством компаний, а это означает, что Россия будет контролировать большую часть необходимых доходов", — подчеркнули авторы статьи.
По мнению Bloomberg, подобная обстановка толкает государства договариваться о поставках зерна без помощи международных трейдеров, что делает рынок продовольствия крайне важным с точки зрения геополитики.
В четверг российский Минсельхоз сообщил о получении уведомления от канадской Viterra Limited, одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, о прекращении экспортной деятельности в России с 1 июля этого года.
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В миреЭкономикаРоссияCargillМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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