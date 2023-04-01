https://ria.ru/20230401/zerno-1862344626.html

СМИ узнали, какой подарок Запад преподнес России

СМИ узнали, какой подарок Запад преподнес России - РИА Новости, 01.04.2023

СМИ узнали, какой подарок Запад преподнес России

Уход с российского рынка западных зерновых трейдеров усилит геополитическое влияние России из-за перехода российского экспорта под контроль государства,... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T13:16

2023-04-01T13:16

2023-04-01T15:02

в мире

экономика

россия

cargill

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_2d011a4ea0979eb20e2c983ad2fe4018.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Уход с российского рынка западных зерновых трейдеров усилит геополитическое влияние России из-за перехода российского экспорта под контроль государства, сообщило агентство Bloomberg.Напомнив об уходе нескольких зарубежных компаний, журналисты заметили, что подобный процесс может сильно изменить ландшафт на рынке продовольствия в мировом масштабе.По мнению Bloomberg, подобная обстановка толкает государства договариваться о поставках зерна без помощи международных трейдеров, что делает рынок продовольствия крайне важным с точки зрения геополитики.В четверг российский Минсельхоз сообщил о получении уведомления от канадской Viterra Limited, одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, о прекращении экспортной деятельности в России с 1 июля этого года.

https://ria.ru/20230123/kuba-1846679502.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, россия, cargill, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)