https://ria.ru/20230401/zerno-1862344626.html
СМИ узнали, какой подарок Запад преподнес России
СМИ узнали, какой подарок Запад преподнес России - РИА Новости, 01.04.2023
СМИ узнали, какой подарок Запад преподнес России
Уход с российского рынка западных зерновых трейдеров усилит геополитическое влияние России из-за перехода российского экспорта под контроль государства,... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T13:16
2023-04-01T13:16
2023-04-01T15:02
в мире
экономика
россия
cargill
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_2d011a4ea0979eb20e2c983ad2fe4018.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Уход с российского рынка западных зерновых трейдеров усилит геополитическое влияние России из-за перехода российского экспорта под контроль государства, сообщило агентство Bloomberg.Напомнив об уходе нескольких зарубежных компаний, журналисты заметили, что подобный процесс может сильно изменить ландшафт на рынке продовольствия в мировом масштабе.По мнению Bloomberg, подобная обстановка толкает государства договариваться о поставках зерна без помощи международных трейдеров, что делает рынок продовольствия крайне важным с точки зрения геополитики.В четверг российский Минсельхоз сообщил о получении уведомления от канадской Viterra Limited, одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, о прекращении экспортной деятельности в России с 1 июля этого года.
https://ria.ru/20230123/kuba-1846679502.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3b8f8b3f26b10c4ee435fb7d5968aaa6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, россия, cargill, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
В мире, Экономика, Россия, Cargill, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
СМИ узнали, какой подарок Запад преподнес России
Bloomberg: уход западных трейдеров зерна из России усилит геополитическое влияние страны