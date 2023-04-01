https://ria.ru/20230401/zelenskiy-1862372973.html

В Сети объяснили Зеленскому, какую справедливость он заслужил

В Сети объяснили Зеленскому, какую справедливость он заслужил - РИА Новости, 01.04.2023

В Сети объяснили Зеленскому, какую справедливость он заслужил

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его высказывание о справедливости. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T17:08

2023-04-01T17:08

2023-04-01T17:12

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его высказывание о справедливости."Главное слово дня — это справедливость, как для нашего государства, так и для нашего народа, который понес потери из-за конфликта", — заявил политик в видеообращении.Пользователи социальной сети не согласились со словами Зеленского и предложили свои варианты "справедливости", которую, по их мнению, он заслужил."Справедливость — это когда ты и все Байдены окажетесь на скамье подсудимых в Гааге", — прокомментировал gorillagluru."Справедливость наступит тогда, когда ваша шайка наконец-то проиграет!" — написал jjjpieruno54."Мы требуем справедливости за все те миллиарды, украденные тобой в течение всего года!" — возмутился WHUFan86.Ранее ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж заявлял, что Владимир Зеленский сбежит в Израиль, чтобы его не казнили украинцы.

https://ria.ru/20230401/krym-1862309227.html

https://ria.ru/20230401/zelenskiy-1862367210.html

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в мире, украина, владимир зеленский, twitter