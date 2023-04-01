https://ria.ru/20230401/zelenskiy-1862372973.html
В Сети объяснили Зеленскому, какую справедливость он заслужил
В Сети объяснили Зеленскому, какую справедливость он заслужил - РИА Новости, 01.04.2023
В Сети объяснили Зеленскому, какую справедливость он заслужил
Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его высказывание о справедливости. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T17:08
2023-04-01T17:08
2023-04-01T17:12
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его высказывание о справедливости."Главное слово дня — это справедливость, как для нашего государства, так и для нашего народа, который понес потери из-за конфликта", — заявил политик в видеообращении.Пользователи социальной сети не согласились со словами Зеленского и предложили свои варианты "справедливости", которую, по их мнению, он заслужил."Справедливость — это когда ты и все Байдены окажетесь на скамье подсудимых в Гааге", — прокомментировал gorillagluru."Справедливость наступит тогда, когда ваша шайка наконец-то проиграет!" — написал jjjpieruno54."Мы требуем справедливости за все те миллиарды, украденные тобой в течение всего года!" — возмутился WHUFan86.Ранее ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж заявлял, что Владимир Зеленский сбежит в Израиль, чтобы его не казнили украинцы.
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в мире, украина, владимир зеленский, twitter
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Twitter
В Сети объяснили Зеленскому, какую справедливость он заслужил
Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за слова о справедливости
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его высказывание
о справедливости.
"Главное слово дня — это справедливость, как для нашего государства, так и для нашего народа, который понес потери из-за конфликта", — заявил политик в видеообращении.
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Пользователи социальной сети не согласились со словами Зеленского и предложили свои варианты "справедливости", которую, по их мнению, он заслужил.
"Справедливость — это когда ты и все Байдены окажетесь на скамье подсудимых в Гааге", — прокомментировал gorillagluru.
«
"Я даю этому мошеннику не более шести месяцев, прежде чем народ Украины восстанет и отомстит ему", — отметил makerkick24r.
"Справедливость наступит тогда, когда ваша шайка наконец-то проиграет!" — написал jjjpieruno54.
«
"Разжигатели войны всегда говорят о справедливости, но никогда о мире", — посетовал asaintiaint1.
"Мы требуем справедливости за все те миллиарды, украденные тобой в течение всего года!" — возмутился WHUFan86.
Ранее ветеран морской пехоты США
Лукас Гейдж заявлял, что Владимир Зеленский сбежит в Израиль
, чтобы его не казнили украинцы.
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