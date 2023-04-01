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СМИ: оппозиция в Венесуэле лишилась доступа к счетам, замороженным в США - РИА Новости, 01.04.2023
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01:27 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/venesuela-1862300361.html
СМИ: оппозиция в Венесуэле лишилась доступа к счетам, замороженным в США
СМИ: оппозиция в Венесуэле лишилась доступа к счетам, замороженным в США - РИА Новости, 01.04.2023
СМИ: оппозиция в Венесуэле лишилась доступа к счетам, замороженным в США
Оппозиция Венесуэлы лишилась доступа к счетам правительства страны, замороженным из-за санкций в США, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T01:27
2023-04-01T01:27
венесуэла
сша
россия
хуан гуаидо
николас мадуро
леопольдо лопес
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Оппозиция Венесуэлы лишилась доступа к счетам правительства страны, замороженным из-за санкций в США, передает агентство Блумберг. Лидер венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопес в интервью агентству заявил, что управление по контролю за иностранными активами минфина США не выдало соответствующую лицензию на доступ к этим средствам. Замороженные активы в размере 347 миллионов долларов ранее находились под контролем оппозиционера Хуана Гуаидо, которого США признали законным президентом Венесуэлы. Однако в конце 2022 года оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Гуаидо, в 2019 году незаконно провозгласившего себя главой государства. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Через некоторое время Гуаидо оставил пост спикера оппозиционной национальной ассамблеи, которая существует параллельно с конституционной национальной ассамблеей Венесуэлы. В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
https://ria.ru/20230315/venesuela-1857977134.html
https://ria.ru/20230107/venesuela-1843324244.html
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венесуэла, сша, россия, хуан гуаидо, николас мадуро, леопольдо лопес, в мире
Венесуэла, США, Россия, Хуан Гуаидо, Николас Мадуро, Леопольдо Лопес, В мире
СМИ: оппозиция в Венесуэле лишилась доступа к счетам, замороженным в США

Bloomberg: оппозиция Венесуэлы лишилась доступа к замороженным в США счетам властей страны

© Pixabay / NanuVisual Панорама Каракаса, Венесуэла
Панорама Каракаса, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Pixabay / NanuVisual
Панорама Каракаса, Венесуэла. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Оппозиция Венесуэлы лишилась доступа к счетам правительства страны, замороженным из-за санкций в США, передает агентство Блумберг.
Лидер венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопес в интервью агентству заявил, что управление по контролю за иностранными активами минфина США не выдало соответствующую лицензию на доступ к этим средствам.
Каракас - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
В Венесуэле продолжают работу по подключению к платежной системе "Мир"
15 марта, 12:12
Замороженные активы в размере 347 миллионов долларов ранее находились под контролем оппозиционера Хуана Гуаидо, которого США признали законным президентом Венесуэлы.
Однако в конце 2022 года оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Гуаидо, в 2019 году незаконно провозгласившего себя главой государства. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Через некоторое время Гуаидо оставил пост спикера оппозиционной национальной ассамблеи, которая существует параллельно с конституционной национальной ассамблеей Венесуэлы.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Посольство Венесуэлы в США заявило о полном прекращении работы
7 января, 01:33
 
ВенесуэлаСШАРоссияХуан ГуаидоНиколас МадуроЛеопольдо ЛопесВ мире
 
 
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