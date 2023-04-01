СМИ: оппозиция в Венесуэле лишилась доступа к счетам, замороженным в США
Bloomberg: оппозиция Венесуэлы лишилась доступа к замороженным в США счетам властей страны
© Pixabay / NanuVisual Панорама Каракаса, Венесуэла
© Pixabay / NanuVisual
Панорама Каракаса, Венесуэла. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Оппозиция Венесуэлы лишилась доступа к счетам правительства страны, замороженным из-за санкций в США, передает агентство Блумберг.
Лидер венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопес в интервью агентству заявил, что управление по контролю за иностранными активами минфина США не выдало соответствующую лицензию на доступ к этим средствам.
Замороженные активы в размере 347 миллионов долларов ранее находились под контролем оппозиционера Хуана Гуаидо, которого США признали законным президентом Венесуэлы.
Однако в конце 2022 года оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Гуаидо, в 2019 году незаконно провозгласившего себя главой государства. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Через некоторое время Гуаидо оставил пост спикера оппозиционной национальной ассамблеи, которая существует параллельно с конституционной национальной ассамблеей Венесуэлы.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.