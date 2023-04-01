https://ria.ru/20230401/venesuela-1862300361.html

СМИ: оппозиция в Венесуэле лишилась доступа к счетам, замороженным в США

СМИ: оппозиция в Венесуэле лишилась доступа к счетам, замороженным в США - РИА Новости, 01.04.2023

СМИ: оппозиция в Венесуэле лишилась доступа к счетам, замороженным в США

Оппозиция Венесуэлы лишилась доступа к счетам правительства страны, замороженным из-за санкций в США, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T01:27

2023-04-01T01:27

2023-04-01T01:27

венесуэла

сша

россия

хуан гуаидо

николас мадуро

леопольдо лопес

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Оппозиция Венесуэлы лишилась доступа к счетам правительства страны, замороженным из-за санкций в США, передает агентство Блумберг. Лидер венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопес в интервью агентству заявил, что управление по контролю за иностранными активами минфина США не выдало соответствующую лицензию на доступ к этим средствам. Замороженные активы в размере 347 миллионов долларов ранее находились под контролем оппозиционера Хуана Гуаидо, которого США признали законным президентом Венесуэлы. Однако в конце 2022 года оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Гуаидо, в 2019 году незаконно провозгласившего себя главой государства. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Через некоторое время Гуаидо оставил пост спикера оппозиционной национальной ассамблеи, которая существует параллельно с конституционной национальной ассамблеей Венесуэлы. В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

https://ria.ru/20230315/venesuela-1857977134.html

https://ria.ru/20230107/venesuela-1843324244.html

венесуэла

сша

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венесуэла, сша, россия, хуан гуаидо, николас мадуро, леопольдо лопес, в мире