Источник: срок полномочий Столтенберга на посту главы НАТО могут продлить
Члены НАТО положительно оценивают подход Столтенберга к конфликту на Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Срок полномочий Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО может быть продлен, поскольку ключевые члены альянса положительно оценивают его подход к конфликту на Украине, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров по этому вопросу.
Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте того же года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. В декабре сам генсек заявлял, что у него нет планов по продлению мандата и он сосредоточен на работе до конца сентября 2023-го. Позднее издание Politico со ссылкой на дипломатов стран ЕС и НАТО сообщило, что, по их данным, Столтенберг "хочет остаться".
"Я не могу точно сказать, так как окончательного решения еще нет. Я лишь говорю о том, что среди лиц, принимающих решения в альянсе, есть такая идея (о продлении полномочий Столтенберга – ред.)", - сказал источник, пояснив, что "многие ключевые члены альянса положительно оценивают, насколько эффективно и решительно нынешний генеральный секретарь реагирует" со стороны НАТО на российскую спецоперацию.
Он отметил, что ключевые игроки НАТО не хотели бы видеть смену руководства до окончания конфликта на Украине, к тому же у Столтенберга остались незаконченные проекты, в том числе завершение процесса вступления Швеции в НАТО.
"По всем этим причинам ключевые члены альянса считают продление полномочий Йенса Столтенберга хорошим решением на данном этапе, хотя я хочу отметить, что еще ничего не решено окончательно и не согласовано, поэтому ситуация может измениться", - добавил источник, отметив, что объявление нового главы альянса может быть сделано на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля.