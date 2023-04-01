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Источник: срок полномочий Столтенберга на посту главы НАТО могут продлить - РИА Новости, 01.04.2023
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09:13 01.04.2023 (обновлено: 09:35 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/stoltenberg-1862315990.html
Источник: срок полномочий Столтенберга на посту главы НАТО могут продлить
Источник: срок полномочий Столтенберга на посту главы НАТО могут продлить - РИА Новости, 01.04.2023
Источник: срок полномочий Столтенберга на посту главы НАТО могут продлить
Срок полномочий Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО может быть продлен, поскольку ключевые члены альянса положительно оценивают его подход к РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T09:13
2023-04-01T09:35
в мире
украина
швеция
вильнюс
йенс столтенберг
нато
евросоюз
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Срок полномочий Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО может быть продлен, поскольку ключевые члены альянса положительно оценивают его подход к конфликту на Украине, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров по этому вопросу. Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте того же года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. В декабре сам генсек заявлял, что у него нет планов по продлению мандата и он сосредоточен на работе до конца сентября 2023-го. Позднее издание Politico со ссылкой на дипломатов стран ЕС и НАТО сообщило, что, по их данным, Столтенберг "хочет остаться". "Я не могу точно сказать, так как окончательного решения еще нет. Я лишь говорю о том, что среди лиц, принимающих решения в альянсе, есть такая идея (о продлении полномочий Столтенберга – ред.)", - сказал источник, пояснив, что "многие ключевые члены альянса положительно оценивают, насколько эффективно и решительно нынешний генеральный секретарь реагирует" со стороны НАТО на российскую спецоперацию. Он отметил, что ключевые игроки НАТО не хотели бы видеть смену руководства до окончания конфликта на Украине, к тому же у Столтенберга остались незаконченные проекты, в том числе завершение процесса вступления Швеции в НАТО. "По всем этим причинам ключевые члены альянса считают продление полномочий Йенса Столтенберга хорошим решением на данном этапе, хотя я хочу отметить, что еще ничего не решено окончательно и не согласовано, поэтому ситуация может измениться", - добавил источник, отметив, что объявление нового главы альянса может быть сделано на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля.
https://ria.ru/20230331/fnlyandiya-1862086584.html
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в мире, украина, швеция, вильнюс, йенс столтенберг, нато, евросоюз
В мире, Украина, Швеция, Вильнюс, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз
Источник: срок полномочий Столтенберга на посту главы НАТО могут продлить

Члены НАТО положительно оценивают подход Столтенберга к конфликту на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Срок полномочий Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО может быть продлен, поскольку ключевые члены альянса положительно оценивают его подход к конфликту на Украине, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров по этому вопросу.
Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте того же года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. В декабре сам генсек заявлял, что у него нет планов по продлению мандата и он сосредоточен на работе до конца сентября 2023-го. Позднее издание Politico со ссылкой на дипломатов стран ЕС и НАТО сообщило, что, по их данным, Столтенберг "хочет остаться".
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"Я не могу точно сказать, так как окончательного решения еще нет. Я лишь говорю о том, что среди лиц, принимающих решения в альянсе, есть такая идея (о продлении полномочий Столтенберга – ред.)", - сказал источник, пояснив, что "многие ключевые члены альянса положительно оценивают, насколько эффективно и решительно нынешний генеральный секретарь реагирует" со стороны НАТО на российскую спецоперацию.
Он отметил, что ключевые игроки НАТО не хотели бы видеть смену руководства до окончания конфликта на Украине, к тому же у Столтенберга остались незаконченные проекты, в том числе завершение процесса вступления Швеции в НАТО.
"По всем этим причинам ключевые члены альянса считают продление полномочий Йенса Столтенберга хорошим решением на данном этапе, хотя я хочу отметить, что еще ничего не решено окончательно и не согласовано, поэтому ситуация может измениться", - добавил источник, отметив, что объявление нового главы альянса может быть сделано на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля.
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