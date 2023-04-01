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Растрепанная и без обручального кольца: Бритни Спирс сбежала на Гавайи - РИА Новости, 01.04.2023
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Шоубиз
 
04:42 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/spirs-1862264537.html
Растрепанная и без обручального кольца: Бритни Спирс сбежала на Гавайи
Растрепанная и без обручального кольца: Бритни Спирс сбежала на Гавайи - РИА Новости, 01.04.2023
Растрепанная и без обручального кольца: Бритни Спирс сбежала на Гавайи
Американскую певицу Бритни Спирс заподозрили в расставании с супругом Сэмом Асгари после того, как папарацци заставил ее одну на Гавайях, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T04:42
2023-04-01T04:42
шоубиз
бритни спирс
гавайи
лос-анджелес
знаменитости
отношения
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Американскую певицу Бритни Спирс заподозрили в расставании с супругом Сэмом Асгари после того, как папарацци заставил ее одну на Гавайях, сообщает Daily Mail.По данным издания, звезда нулевых была растрепанная, печальная и без обручального кольца на пальце.В Daily Mail отмечают, что супруг певицы тоже начал появляться на публике без аксессуара на безымянном пальце. Но оба пока не прокомментировали на сообщения СМИ о возможной размолвке.Приближенный к певице источник рассказал изданию, что супруги часто ссорятся в последние девять месяцев. По словам инсайдера, исполнительница сама провоцировала конфликты из-за нестабильного психического состояния. Бритни Спирс вышла замуж в третий раз летом прошлого года. Но уже в январе в Сети заговорили о конфликтах пары. Причиной слухов послужило странное поведение исполнительницы в ресторане JOEY в Лос-Анджелесе. По словам свидетелей, она нечленораздельно говорила и размахивала руками. После этого Асгари покинул заведение в одиночестве.
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бритни спирс, гавайи, лос-анджелес, знаменитости, отношения
Шоубиз, Бритни Спирс, Гавайи, Лос-Анджелес, Знаменитости, отношения
Растрепанная и без обручального кольца: Бритни Спирс сбежала на Гавайи

Певицу Бритни Спирс заподозрили в расставании с мужем Сэмом Асгари

© AP Photo / Invision/Chris PizzelloБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Американскую певицу Бритни Спирс заподозрили в расставании с супругом Сэмом Асгари после того, как папарацци заставил ее одну на Гавайях, сообщает Daily Mail.
По данным издания, звезда нулевых была растрепанная, печальная и без обручального кольца на пальце.
В Daily Mail отмечают, что супруг певицы тоже начал появляться на публике без аксессуара на безымянном пальце. Но оба пока не прокомментировали на сообщения СМИ о возможной размолвке.
Приближенный к певице источник рассказал изданию, что супруги часто ссорятся в последние девять месяцев. По словам инсайдера, исполнительница сама провоцировала конфликты из-за нестабильного психического состояния.
Бритни Спирс вышла замуж в третий раз летом прошлого года. Но уже в январе в Сети заговорили о конфликтах пары. Причиной слухов послужило странное поведение исполнительницы в ресторане JOEY в Лос-Анджелесе. По словам свидетелей, она нечленораздельно говорила и размахивала руками. После этого Асгари покинул заведение в одиночестве.
Певица Бритни Спирс и Сэм Асгари - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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ШоубизБритни СпирсГавайиЛос-АнджелесЗнаменитостиотношения
 
 
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