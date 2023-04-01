https://ria.ru/20230401/spirs-1862264537.html

Растрепанная и без обручального кольца: Бритни Спирс сбежала на Гавайи

Растрепанная и без обручального кольца: Бритни Спирс сбежала на Гавайи - РИА Новости, 01.04.2023

Растрепанная и без обручального кольца: Бритни Спирс сбежала на Гавайи

Американскую певицу Бритни Спирс заподозрили в расставании с супругом Сэмом Асгари после того, как папарацци заставил ее одну на Гавайях, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T04:42

2023-04-01T04:42

2023-04-01T04:42

шоубиз

бритни спирс

гавайи

лос-анджелес

знаменитости

отношения

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Американскую певицу Бритни Спирс заподозрили в расставании с супругом Сэмом Асгари после того, как папарацци заставил ее одну на Гавайях, сообщает Daily Mail.По данным издания, звезда нулевых была растрепанная, печальная и без обручального кольца на пальце.В Daily Mail отмечают, что супруг певицы тоже начал появляться на публике без аксессуара на безымянном пальце. Но оба пока не прокомментировали на сообщения СМИ о возможной размолвке.Приближенный к певице источник рассказал изданию, что супруги часто ссорятся в последние девять месяцев. По словам инсайдера, исполнительница сама провоцировала конфликты из-за нестабильного психического состояния. Бритни Спирс вышла замуж в третий раз летом прошлого года. Но уже в январе в Сети заговорили о конфликтах пары. Причиной слухов послужило странное поведение исполнительницы в ресторане JOEY в Лос-Анджелесе. По словам свидетелей, она нечленораздельно говорила и размахивала руками. После этого Асгари покинул заведение в одиночестве.

https://ria.ru/20230126/spirs-1847539993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

бритни спирс, гавайи, лос-анджелес, знаменитости, отношения