Бритни Спирс вышла замуж за фитнес-тренера

Американская певица Бритни Спирс вышла замуж за актера и фитнес-тренера Сэма Асгари, сообщает журнал People со ссылкой на представителя Асгари Брэндона Коэна. РИА Новости, 10.06.2022

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс вышла замуж за актера и фитнес-тренера Сэма Асгари, сообщает журнал People со ссылкой на представителя Асгари Брэндона Коэна.По данным издания, на церемонии, которая состоялась в Лос-Анджелесе, присутствовали около 60 гостей, в том числе актриса Дрю Бэрримор, певица Мадонна, актриса и певица Селена Гомес, а также светская львица Пэрис Хилтон и ее мать Кэти. Источники сообщили журналу, что Спирс выбрала платье от дома моды Versace, а к алтарю она шла под песню Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love ("Не могу не влюбится").Как сообщает издание, сыновья Спирс, Шон Престон и Джейден Джеймс, на свадьбе не присутствовали, но адвокат их отца Кевина Федерлайна заявил, что дети счастливы за свою мать.В мае сообщалось, что Спирс потеряла ребенка на ранней стадии беременности.Отец Бритни Джейми Спирс контролировал большинство аспектов жизни своей дочери с 2008 года, когда суд установил опекунство над ней на фоне психологических проблем певицы и потери ею опекунства над собственными детьми. В частности, под полным контролем Джейми Спирса находились все деньги, которые зарабатывала его дочь, и все ее финансовые операции. Кроме того, все решения о выступлениях, записях, турах, шоу и даже личных встречах Спирс также принимал ее отец. Он полностью контролировал ее личную жизнь. Наконец, певица была вынуждена оплачивать расходы родителя, в том числе на адвокатов, которые требовали сохранить режим опекунства.Состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов, в том числе 2,7 миллиона наличными и 56,3 миллиона в виде инвестиций и недвижимости. В июне 2021 года певица прервала многолетнее молчание, заявив в суде, что ее отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел ей навстречу и разрешил получить собственного адвоката. До этого интересы Спирс представлял юрист ее отца, поскольку еще в 2008 году суд постановил, что певица недостаточно уравновешена, чтобы нанять собственного защитника. В середине ноября 2021 года суд в Лос-Анджелесе официально прекратил опекунство над Бритни Спирс.

