https://ria.ru/20230401/spetsoperatsiya-1862353566.html

Герой России рассказал о захвате позиций украинских войск без потерь

Герой России рассказал о захвате позиций украинских войск без потерь - РИА Новости, 01.04.2023

Герой России рассказал о захвате позиций украинских войск без потерь

Герой России, командир мотострелковой роты Николай Ткач рассказал журналистам, что получил награду за захват своим подразделением позиций противника без потерь. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T14:48

2023-04-01T14:48

2023-04-01T14:58

россия

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Герой России, командир мотострелковой роты Николай Ткач рассказал журналистам, что получил награду за захват своим подразделением позиций противника без потерь. В субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил военнослужащим государственные награды в штабе объединенной группировки российских войск, в том числе генералом армии были вручены "Золотые Звезды" Героям России. "С подразделением выдвинулись на высотку, дошли до нужного рубежа. Там мы держались три дня. Выдержали артиллерию противника. После этого начали продвигаться. Получилось у нас с левого фланга обойти противника. Захватить его получалось даже без потерь. Нами было взято 10 человек пленных", - рассказал Ткач. По словам другого Героя России, старшего техника Александра Панасюка, он вместе с сослуживцами взял и удерживал высоту до подхода подкреплений. "Хочу разделить свою награду, такую великую, со своими боевыми товарищами, которые уверены в правильном выборе России. С нами Бог. Победа за нами. Служу России" , - отметил Панасюк. Как отметила другая награжденная - медицинская сестра Наталья Нестерова-Мединская, она получила свою медаль за спасение российских бойцов и оказание помощи мирному населению на освобожденных территориях. "Очень рада, что выбрала именно такую профессию. Я чувствую себя, что нахожусь на своем месте, и я с удовольствием хожу на свою работу. И ребята очень благодарны нам за оказанную помощь", - отметила она. По словам операционной медсестры Анжелы Сулеймановой, которая также получила медаль, в день бывает несколько вылетов и несмотря на погодные условия она с коллегами отправляется в точку назначения и забирает раненых. "Бывает очень сложно, оказываем и помощь, и перевязки делаем, и анестезию проводим. Я горжусь, что я получила такую награду. Государственная награда для меня это очень важно", - сказала она.

https://ria.ru/20230304/zvanie-1855861192.html

https://ria.ru/20230401/nagrazhdenie-1862345513.html

россия

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Вручение военнослужащим медалей "Золотая Звезда" Шойгу вручил военнослужащим медали "Золотая Звезда" и другие награды в штабе Объединенной группировки войск 2023-04-01T14:48 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей шойгу, безопасность