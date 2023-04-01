https://ria.ru/20230401/soveschanie-1862326678.html

Шойгу провел совещание с командованием группировки Вооруженных сил

Шойгу провел совещание с командованием группировки Вооруженных сил - РИА Новости, 01.04.2023

Шойгу провел совещание с командованием группировки Вооруженных сил

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел в штабе объединенной группировки российских войск (сил) совещание по вопросам обеспечения войск... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T10:43

2023-04-01T10:43

2023-04-01T11:46

сергей шойгу

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел в штабе объединенной группировки российских войск (сил) совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск (сил)... заслушал доклады по текущей обстановке и провел совещание с командованием группировки и заместителями министра обороны РФ по вопросам обеспечения войск боеприпасами", - сказали в ведомстве. В ходе совещания министр обороны, в частности, подчеркнул, что "обеспечение группировок войск средствами поражения на сегодняшний день находится на постоянном контроле в правительстве и в министерстве обороны РФ".

https://ria.ru/20230331/kontrnastuplenie-1862043160.html

россия

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2023

Влада Копылова

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Совещание с Шойгу по обеспечению войск боеприпасами Шойгу провел в штабе объединенной группировки российских войск совещание по обеспечению войск боеприпасами, этот вопрос находится на постоянном контроле в правительстве и МО РФ. Он отметил, что "объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены, принимаются необходимые меры по их наращиванию". При этом "количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно, речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения". 2023-04-01T10:43 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)