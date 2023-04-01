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Солнце в марте радовало петербуржцев лишь 76,5 часа
Солнце в марте радовало петербуржцев лишь 76,5 часа - РИА Новости, 01.04.2023
Солнце в марте радовало петербуржцев лишь 76,5 часа
Солнце в Санкт-Петербурге в марте светило, суммарно, около трех суток, что гораздо меньше, чем в марте прошлого года, на который пришлось больше недели... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T13:32
2023-04-01T13:32
2023-04-01T13:32
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Солнце в Санкт-Петербурге в марте светило, суммарно, около трех суток, что гораздо меньше, чем в марте прошлого года, на который пришлось больше недели солнечных дней, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. "Солнца в этом марте было мало, особенно по сравнению с прошлым годом, когда оно светило 187,7 часа", - написал он в своем телеграм-канале. Согласно диаграмме, опубликованной синоптиком, общая продолжительность солнечного сияния в марте 2023 года в Петербурге составила 76,5 часа. Как отметил Колесов, по температуре воздуха прошедший месяц соответствовал марту прошлого года. Самым теплым днем стало 20 марта, когда воздух прогрелся до плюс 10,4 градуса, самая холодная ночь наблюдалась 10 марта (минус 17,3 градуса). В марте в Петербурге выпало 81,4 миллиметра осадков, что близко к рекорду 1971 года (83,6 миллиметра), заключил главный синоптик города.
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погода, санкт-петербург, александр колесов
Погода, Санкт-Петербург, Александр Колесов
Солнце в марте радовало петербуржцев лишь 76,5 часа
Синоптик Колесов: солнце в Петербурге в марте светило суммарно лишь 76,5 часа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости.
Солнце в Санкт-Петербурге в марте светило, суммарно, около трех суток, что гораздо меньше, чем в марте прошлого года, на который пришлось больше недели солнечных дней, сообщил
главный синоптик города Александр Колесов.
"Солнца в этом марте было мало, особенно по сравнению с прошлым годом, когда оно светило 187,7 часа", - написал он в своем телеграм-канале.
Согласно диаграмме, опубликованной синоптиком, общая продолжительность солнечного сияния в марте 2023 года в Петербурге составила 76,5 часа.
Как отметил Колесов, по температуре воздуха прошедший месяц соответствовал марту прошлого года. Самым теплым днем стало 20 марта, когда воздух прогрелся до плюс 10,4 градуса, самая холодная ночь наблюдалась 10 марта (минус 17,3 градуса).
В марте в Петербурге выпало 81,4 миллиметра осадков, что близко к рекорду 1971 года (83,6 миллиметра), заключил главный синоптик города.
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