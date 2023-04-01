https://ria.ru/20230401/snegopad-1862332484.html

Петербург встретил первый день апреля зимним снегопадом

Петербург встретил первый день апреля зимним снегопадом - РИА Новости, 01.04.2023

Петербург встретил первый день апреля зимним снегопадом

Сильный снегопад наблюдается в Санкт-Петербурге в субботу, жители города шутят о наступлении пятого месяца зимы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T11:42

2023-04-01T11:42

2023-04-01T11:42

санкт-петербург

погода

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Сильный снегопад наблюдается в Санкт-Петербурге в субботу, жители города шутят о наступлении пятого месяца зимы, передает корреспондент РИА Новости. Снег идет, в частности, во Фрунзенском и Московском районах Петербурга. Им полностью покрыты ветви деревьев, а также припаркованные во дворах автомобили. При этом, по наблюдениям корреспондента РИА Новости, на проезжей части снег раскатан проезжающими машинами, а на обочинах уже успели образоваться сугробы. Жители Петербурга воспринимают зимнюю погоду в начале апреля философски. Так, два пешехода, переходившие Новоизмайловский проспект, с иронией обсуждали наступление "пятого месяца зимы", а молодая семейная пара в парке Авиаторов собиралась вернуться домой за санками для маленького ребенка. Согласно информации на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около 0 градусов, ветра почти нет. Интенсивность снегопада оценивается как "от умеренного до сильного". Синоптики предупреждают о возможной гололедице и налипании мокрого снега.

https://ria.ru/20230401/pogoda-1862320372.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкт-петербург, погода