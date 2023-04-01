https://ria.ru/20230401/snegopad-1862332484.html
Петербург встретил первый день апреля зимним снегопадом
Петербург встретил первый день апреля зимним снегопадом - РИА Новости, 01.04.2023
Петербург встретил первый день апреля зимним снегопадом
Сильный снегопад наблюдается в Санкт-Петербурге в субботу, жители города шутят о наступлении пятого месяца зимы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T11:42
2023-04-01T11:42
2023-04-01T11:42
санкт-петербург
погода
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Сильный снегопад наблюдается в Санкт-Петербурге в субботу, жители города шутят о наступлении пятого месяца зимы, передает корреспондент РИА Новости. Снег идет, в частности, во Фрунзенском и Московском районах Петербурга. Им полностью покрыты ветви деревьев, а также припаркованные во дворах автомобили. При этом, по наблюдениям корреспондента РИА Новости, на проезжей части снег раскатан проезжающими машинами, а на обочинах уже успели образоваться сугробы. Жители Петербурга воспринимают зимнюю погоду в начале апреля философски. Так, два пешехода, переходившие Новоизмайловский проспект, с иронией обсуждали наступление "пятого месяца зимы", а молодая семейная пара в парке Авиаторов собиралась вернуться домой за санками для маленького ребенка. Согласно информации на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около 0 градусов, ветра почти нет. Интенсивность снегопада оценивается как "от умеренного до сильного". Синоптики предупреждают о возможной гололедице и налипании мокрого снега.
https://ria.ru/20230401/pogoda-1862320372.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, погода
Петербург встретил первый день апреля зимним снегопадом
В Петербурге в первый день апреля прошел снегопад, образовавший сугробы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Сильный снегопад наблюдается в Санкт-Петербурге в субботу, жители города шутят о наступлении пятого месяца зимы, передает корреспондент РИА Новости.
Снег идет, в частности, во Фрунзенском и Московском районах Петербурга. Им полностью покрыты ветви деревьев, а также припаркованные во дворах автомобили.
При этом, по наблюдениям корреспондента РИА Новости, на проезжей части снег раскатан проезжающими машинами, а на обочинах уже успели образоваться сугробы.
Жители Петербурга воспринимают зимнюю погоду в начале апреля философски. Так, два пешехода, переходившие Новоизмайловский проспект, с иронией обсуждали наступление "пятого месяца зимы", а молодая семейная пара в парке Авиаторов собиралась вернуться домой за санками для маленького ребенка.
Согласно информации на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около 0 градусов, ветра почти нет. Интенсивность снегопада оценивается как "от умеренного до сильного". Синоптики предупреждают о возможной гололедице и налипании мокрого снега.
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу