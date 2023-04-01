https://ria.ru/20230401/shoygu-1862327026.html
Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска средств поражения для войск
Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска средств поражения для войск - РИА Новости, 01.04.2023
Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска средств поражения для войск
Для российских войск кратно увеличили выпуск обычных и высокоточных средств поражения, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в штабе Объединенной... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T10:44
2023-04-01T10:44
2023-04-01T12:47
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Для российских войск кратно увеличили выпуск обычных и высокоточных средств поражения, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки российских войск (сил), где он провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами. Министр подчеркнул, что это "позволяет выполнять поставленные Верховным главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции".Шойгу отметил, что специалисты определили необходимые объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов и сейчас принимаются меры по их наращиванию. Также во время рабочего совещания обсуждались вопросы дальнейшего наращивания обеспечения российских группировок войск боеприпасами, добавили в министерстве. В том числе повышения эффективности системы логистики для обеспечения войск всем необходимым. Кроме того, Шойгу заслушал доклады по текущей обстановке. В Минобороны отметили, что ранее глава ведомства проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Московском, Челябинском и Кировском регионах. Руководители предприятий доложили министру о текущих результатах выполнения государственного оборонного заказа, а также о реализуемых предприятиями проектах по модернизации и расширению производственных мощностей для значительного увеличения объемов выпускаемой продукции.
https://ria.ru/20221211/medvedev-1837812893.html
https://ria.ru/20221112/rossiya-1831045189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска средств поражения для войск
Глава Минобороны Шойгу заявил о кратном росте объемов выпуска высокоточных боеприпасов
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Для российских войск кратно увеличили выпуск обычных и высокоточных средств поражения, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки российских войск (сил), где он провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами.
«
"За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения", — сказал он.
Министр подчеркнул, что это "позволяет выполнять поставленные Верховным главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции".
Шойгу отметил, что специалисты определили необходимые объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов и сейчас принимаются меры по их наращиванию.
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Также во время рабочего совещания обсуждались вопросы дальнейшего наращивания обеспечения российских группировок войск боеприпасами, добавили в министерстве. В том числе повышения эффективности системы логистики для обеспечения войск всем необходимым.
Кроме того, Шойгу заслушал доклады по текущей обстановке.
В Минобороны отметили, что ранее глава ведомства проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Московском, Челябинском и Кировском регионах. Руководители предприятий доложили министру о текущих результатах выполнения государственного оборонного заказа, а также о реализуемых предприятиями проектах по модернизации и расширению производственных мощностей для значительного увеличения объемов выпускаемой продукции.
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