https://ria.ru/20230401/shoygu-1862327026.html

Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска средств поражения для войск

Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска средств поражения для войск - РИА Новости, 01.04.2023

Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска средств поражения для войск

Для российских войск кратно увеличили выпуск обычных и высокоточных средств поражения, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в штабе Объединенной... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T10:44

2023-04-01T10:44

2023-04-01T12:47

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Для российских войск кратно увеличили выпуск обычных и высокоточных средств поражения, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки российских войск (сил), где он провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами. Министр подчеркнул, что это "позволяет выполнять поставленные Верховным главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции".Шойгу отметил, что специалисты определили необходимые объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов и сейчас принимаются меры по их наращиванию. Также во время рабочего совещания обсуждались вопросы дальнейшего наращивания обеспечения российских группировок войск боеприпасами, добавили в министерстве. В том числе повышения эффективности системы логистики для обеспечения войск всем необходимым. Кроме того, Шойгу заслушал доклады по текущей обстановке. В Минобороны отметили, что ранее глава ведомства проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Московском, Челябинском и Кировском регионах. Руководители предприятий доложили министру о текущих результатах выполнения государственного оборонного заказа, а также о реализуемых предприятиями проектах по модернизации и расширению производственных мощностей для значительного увеличения объемов выпускаемой продукции.

https://ria.ru/20221211/medvedev-1837812893.html

https://ria.ru/20221112/rossiya-1831045189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей шойгу