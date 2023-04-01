https://ria.ru/20230401/pol-1862206129.html

Работает на восемьдесят процентов: ученые нашли способ выбирать пол ребенка

Работает на восемьдесят процентов: ученые нашли способ выбирать пол ребенка - РИА Новости, 01.04.2023

Работает на восемьдесят процентов: ученые нашли способ выбирать пол ребенка

Специалисты разработали простую и безопасную технику, с 80-процентной вероятностью обеспечивающую рождение ребенка определенного пола. Метод основан на... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T08:00

2023-04-01T08:00

2023-04-01T08:13

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Специалисты разработали простую и безопасную технику, с 80-процентной вероятностью обеспечивающую рождение ребенка определенного пола. Метод основан на сортировке сперматозоидов по весу, которую проводят на этапе генетического тестирования перед ЭКО.Все зависит от мужчиныЕсть множество "народных рецептов", как повлиять на пол будущего ребенка: употреблять определенные продукты, подобрать особый день для зачатия и так далее. В основном все это — мифы или бабушкины сказки, не подкрепленные наукой.Пол эмбриона закладывается в процессе слияния яйцеклетки и сперматозоида. При этом женщина может передать будущему ребенку только Х-хромосому, а мужчина — как Х, так и Y. Фактически женский организм не участвует в определении пола малыша. Кто появится на свет — мальчик или девочка — зависит только от мужчины.Девочки рождаются, когда яйцеклетка с X-хромосомой оплодотворяется сперматозоидом с такой же хромосомой, мальчики — с Y-хромосомой. Из всего множества сперматозоидов побеждает один, и какой будет более жизнеспособным, "мужской" или "женский", предсказать невозможно. При естественном зачатии этот процесс случайный, его нельзя запрограммировать. Другое дело, если вмешивается человек."Весы" для сперматозоидаЕсть разные лабораторные методы полового отбора сперматозоидов — с помощью гель-фильтрации, электрофореза, атомно-силовой микроскопии, проточной цитометрии с флуоресцентной маркировкой и другие.У всех этих способов есть ограничения. Одни — очень трудоемкие, другие требуют дорогостоящего оборудования и материалов, третьи не обеспечивают гарантированный результат. Кроме того, неизвестно, насколько они безопасны. Любое физическое вмешательство может нарушить структуру ДНК.Исследователи из медицинского колледжа Корнеллского университета предложили простую и эффективную технологию разделения сперматозоидов на "мужские" и "женские", которую, по их словам, можно хоть завтра применять в клинической практике.Метод основан на различии в весе. Авторы установили, что сперматозоиды с X-хромосомой тяжелее. Поэтому в жидкой среде с градиентом плотности "женские" клетки концентрируются в нижнем слое, а "мужские" — в верхнем.С августа 2016-го по июль 2020-го ученые проводили эксперимент, в котором приняли участие более 1300 американских пар, проходивших генетическое тестирование перед ЭКО. Из тех, у кого не было особых предпочтений в отношении пола будущего ребенка (а их оказалось большинство — около 92 процентов), сформировали контрольную группу, где процедура ЭКО была стандартной. Но 105 пар хотели получить ребенка определенного пола, и для них провели предварительное разделение сперматозоидов.В итоге в контрольной группе 45,3 процента эмбрионов оказались женского пола, а 54,7 — мужского. При этом среди 59 пар, настроенных на рождение девочки, 79 процентов эмбрионов были женского пола, а из 46 пар, желающих иметь мальчика, почти 80 его и получили.Авторы отмечают, что новый метод, хотя и не гарантирует стопроцентного результата, повышает его вероятность. При высокой эффективности новая технология — относительно дешевая и абсолютно безопасная. У всех участников исследования родились здоровые дети, и к трем годам ни у одного из них не выявили серьезных проблем со здоровьем или отставания в развитии.Возможности ЭКОТехнически определить пол эмбриона до имплантации можно и сейчас — при ЭКО с преимплантационным генетическим тестированием (ПГТ). Однако в России и некоторых других странах "заказать" мальчика или девочку не получится. Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан" разрешает эту процедуру только по медицинским показаниям.Речь о случаях, когда есть риск развития наследственных заболеваний, передающихся исключительно по мужской или женской линии, таких как гемофилия, дальтонизм, ревматический артрит, мышечная дистрофия Дюшенна — Беккера, синдром Джейкобс и другие.ПГТ — сложное и дорогое скрининговое исследование, которое не входит в стандартную процедуру ЭКО. Его еще называют эмбриональной биопсией — перед заморозкой из эмбрионов, созданных "в пробирке", забирают небольшое количество клеток на тестирование.Основная задача метода — выявление генетических дефектов, с которыми связаны наследственные заболевания, и определение общего количества хромосом. От этого тоже зависит здоровье будущего ребенка. Известно, например, что у людей с синдромом Дауна есть одна дополнительная хромосома.По статистике, хромосомные аномалии присутствуют примерно у половины эмбрионов, созданных с помощью ЭКО, и на них приходится около 70 процентов ранних выкидышей. Использование ПГТ прежде всего позволяет снизить вероятность неудачной беременности. Определение гендерной принадлежности при этом происходит попутно.В таких странах, как США, Кипр, Мексика, Таиланд, разрешено проводить селекцию методом ПГТ "с целью гендерного баланса в семье". То есть пара может выбрать пол будущего ребенка при отсутствии медицинских показаний, только если у них уже есть как минимум один ребенок противоположного пола. В США стоимость такой услуги составляет от десяти до 20 тысяч долларов.Этика и правоМногие ученые считают половой отбор эмбрионов неприемлемым с этической точки зрения. Кроме того, отсутствует правовое регулирование."Отбор эмбрионов по признаку пола без смягчающих обстоятельств, таких как заболевание, связанное с полом, является незаконным, — объясняет в интервью изданию The Irish News профессор генетики Кентского университета Даррен Гриффин. — Но предварительное разделение спермы может стать правовой лазейкой".Отличие новой технологии от предыдущих в том, что здесь используются утвержденные медицинскими службами большинства стран стандартные тесты на сперме и эмбрионах."Меня тревожит, что такая технология может получить широкое распространение в клинической практике, — говорит глава отделения андрологии Имперского колледжа Лондона доктор Чанна Джаясена. — Результаты убедительно показывают: метод позволяет выбирать сперму, определяющую пол эмбрионов. Однако серьезные этические проблемы, поднятые исследованием, намного важнее технических достижений. Манипулирование полом потомства может привести к пагубным последствиям для общества".Исследователь опасается, что в будущем этот метод адаптируют для отбора по другим признакам, заложенным на уровне генов, таким, например, как цвет глаз или кожи. А здесь уже недалеко и до евгеники.

https://ria.ru/20230323/betkhoven-1859815279.html

https://ria.ru/20221105/nikotin-1829017630.html

сша

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2023

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, здоровье, дети, зачатие, сша