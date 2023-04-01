Рейтинг@Mail.ru
В России ограничили дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов - РИА Новости, 01.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:53 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/neft-1862297250.html
В России ограничили дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов
В России ограничили дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов - РИА Новости, 01.04.2023
В России ограничили дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов
Ограничение дисконта на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent для расчета нефтяных налогов вступает в силу с 1 апреля, на этот месяц оно... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T00:53
2023-04-01T00:53
россия
экономика
цены на нефть
владимир путин
алексей сазанов
министерство финансов рф (минфин россии)
евросоюз
urals
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850257179_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_e2fc32e4c7125f1d6240de9d39e90b0d.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ограничение дисконта на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent для расчета нефтяных налогов вступает в силу с 1 апреля, на этот месяц оно составит 34 доллара за баррель. Закон, подписанный в конце февраля президентом РФ Владимиром Путиным, изменяет порядок определения котировок российской нефти, используемых для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и акциза на нефтяное сырье. Если нефть Urals в апреле будет дешевле эталонной нефти Brent (котировка North Sea Dated) более чем на 34 доллара за баррель, то для расчета налогов цена российской марки будет зафиксирована как стоимость марки Brent, уменьшенная на 34 доллара. В дальнейшем максимальный дисконт будет уменьшаться: в мае - 31 доллар за баррель, в июне - 28 долларов, а с июля - 25 долларов. Если дисконты на российскую нефть будут меньше указанных цифр, то налоги рассчитают исходя из фактической стоимости Urals. Данные поправки были разработаны после поручения Путина сделать так, чтобы дисконт на российскую нефть, возникший из-за санкций, не создавал проблем бюджету. Замглавы Минфина Алексей Сазанов подчеркивал, что корректировка нефтяного налогообложения нужна не для дополнительных доходов бюджета, а чтобы сохранить в нем в 2023 году ориентировочно 660 миллиардов рублей. Сейчас цена российской нефти марки Urals рассчитывается на основе данных ценового агентства Argus. На эти котировки опирается Минфин при расчете экспортной пошлины и нефтяных налогов. В октябре Argus запустил новую систему оценки стоимости Urals на базе портов в России, поскольку прежняя стала нерелевантной из-за эмбарго ЕС. Минфин заявлял, что в 2023 году продолжает использовать котировку Argus, но рассмотрит целесообразность перехода на другие котировки. Также законом скорректированы параметры демпфирующего механизма, призванного сдерживать внутренние цены на топливо. Сейчас цена экспортной альтернативы в формуле демпфера по бензину рассчитывается с учетом понижательного коэффициента, равного дисконту на Urals относительно Brent. Закон ограничивает этот дисконт с апреля до конца 2025 года - 25 долларами. А для дизеля с апреля до конца 2023 года в расчет экспортной цены в формуле демпфера вводится дисконт в 10 долларов.
https://radiosputnik.ria.ru/20230110/neft-1843829945.html
https://ria.ru/20230329/neft-1861525113.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850257179_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_c014ac13dc285d9c81df3465c09144d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, цены на нефть, владимир путин, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз, urals, brent
Россия, Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Алексей Сазанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Евросоюз, Urals, Brent
В России ограничили дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов

В России ограничили дисконт Urals к Brent при расчете налогов на 34 доллара за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ограничение дисконта на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent для расчета нефтяных налогов вступает в силу с 1 апреля, на этот месяц оно составит 34 доллара за баррель.
Закон, подписанный в конце февраля президентом РФ Владимиром Путиным, изменяет порядок определения котировок российской нефти, используемых для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и акциза на нефтяное сырье.
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Экономист: российская нефть Urals может подорожать с 38 до 60 долларов
10 января, 11:10
Если нефть Urals в апреле будет дешевле эталонной нефти Brent (котировка North Sea Dated) более чем на 34 доллара за баррель, то для расчета налогов цена российской марки будет зафиксирована как стоимость марки Brent, уменьшенная на 34 доллара. В дальнейшем максимальный дисконт будет уменьшаться: в мае - 31 доллар за баррель, в июне - 28 долларов, а с июля - 25 долларов. Если дисконты на российскую нефть будут меньше указанных цифр, то налоги рассчитают исходя из фактической стоимости Urals.
Данные поправки были разработаны после поручения Путина сделать так, чтобы дисконт на российскую нефть, возникший из-за санкций, не создавал проблем бюджету. Замглавы Минфина Алексей Сазанов подчеркивал, что корректировка нефтяного налогообложения нужна не для дополнительных доходов бюджета, а чтобы сохранить в нем в 2023 году ориентировочно 660 миллиардов рублей.
Сейчас цена российской нефти марки Urals рассчитывается на основе данных ценового агентства Argus. На эти котировки опирается Минфин при расчете экспортной пошлины и нефтяных налогов. В октябре Argus запустил новую систему оценки стоимости Urals на базе портов в России, поскольку прежняя стала нерелевантной из-за эмбарго ЕС. Минфин заявлял, что в 2023 году продолжает использовать котировку Argus, но рассмотрит целесообразность перехода на другие котировки.
Также законом скорректированы параметры демпфирующего механизма, призванного сдерживать внутренние цены на топливо. Сейчас цена экспортной альтернативы в формуле демпфера по бензину рассчитывается с учетом понижательного коэффициента, равного дисконту на Urals относительно Brent. Закон ограничивает этот дисконт с апреля до конца 2025 года - 25 долларами. А для дизеля с апреля до конца 2023 года в расчет экспортной цены в формуле демпфера вводится дисконт в 10 долларов.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Россия существенно увеличит поставки нефти в Индию
29 марта, 13:22
 
РоссияЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинАлексей СазановМинистерство финансов РФ (Минфин России)ЕвросоюзUralsBrent
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала