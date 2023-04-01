https://ria.ru/20230401/neft-1862297250.html

В России ограничили дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов

В России ограничили дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов - РИА Новости, 01.04.2023

В России ограничили дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов

Ограничение дисконта на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent для расчета нефтяных налогов вступает в силу с 1 апреля, на этот месяц оно... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T00:53

2023-04-01T00:53

2023-04-01T00:53

россия

экономика

цены на нефть

владимир путин

алексей сазанов

министерство финансов рф (минфин россии)

евросоюз

urals

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ограничение дисконта на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent для расчета нефтяных налогов вступает в силу с 1 апреля, на этот месяц оно составит 34 доллара за баррель. Закон, подписанный в конце февраля президентом РФ Владимиром Путиным, изменяет порядок определения котировок российской нефти, используемых для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и акциза на нефтяное сырье. Если нефть Urals в апреле будет дешевле эталонной нефти Brent (котировка North Sea Dated) более чем на 34 доллара за баррель, то для расчета налогов цена российской марки будет зафиксирована как стоимость марки Brent, уменьшенная на 34 доллара. В дальнейшем максимальный дисконт будет уменьшаться: в мае - 31 доллар за баррель, в июне - 28 долларов, а с июля - 25 долларов. Если дисконты на российскую нефть будут меньше указанных цифр, то налоги рассчитают исходя из фактической стоимости Urals. Данные поправки были разработаны после поручения Путина сделать так, чтобы дисконт на российскую нефть, возникший из-за санкций, не создавал проблем бюджету. Замглавы Минфина Алексей Сазанов подчеркивал, что корректировка нефтяного налогообложения нужна не для дополнительных доходов бюджета, а чтобы сохранить в нем в 2023 году ориентировочно 660 миллиардов рублей. Сейчас цена российской нефти марки Urals рассчитывается на основе данных ценового агентства Argus. На эти котировки опирается Минфин при расчете экспортной пошлины и нефтяных налогов. В октябре Argus запустил новую систему оценки стоимости Urals на базе портов в России, поскольку прежняя стала нерелевантной из-за эмбарго ЕС. Минфин заявлял, что в 2023 году продолжает использовать котировку Argus, но рассмотрит целесообразность перехода на другие котировки. Также законом скорректированы параметры демпфирующего механизма, призванного сдерживать внутренние цены на топливо. Сейчас цена экспортной альтернативы в формуле демпфера по бензину рассчитывается с учетом понижательного коэффициента, равного дисконту на Urals относительно Brent. Закон ограничивает этот дисконт с апреля до конца 2025 года - 25 долларами. А для дизеля с апреля до конца 2023 года в расчет экспортной цены в формуле демпфера вводится дисконт в 10 долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20230110/neft-1843829945.html

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россия, экономика, цены на нефть, владимир путин, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз, urals, brent