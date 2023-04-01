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Надбавки военным за службу в неблагоприятных районах рассчитают по-новому - РИА Новости, 01.04.2023
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00:21 01.04.2023
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Надбавки военным за службу в неблагоприятных районах рассчитают по-новому
Надбавки военным за службу в неблагоприятных районах рассчитают по-новому - РИА Новости, 01.04.2023
Надбавки военным за службу в неблагоприятных районах рассчитают по-новому
Надбавки к денежному довольствию военнослужащих и силовиков за службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районах с неблагоприятными климатическими и РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T00:21
2023-04-01T00:21
мурманская область
белое море
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
северный ледовитый океан
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Надбавки к денежному довольствию военнослужащих и силовиков за службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районах с неблагоприятными климатическими и экологическими условиями с 1 апреля будут рассчитывать по новым правилам, следует из постановления правительства от 23 января 2023 года №58. Согласно документу, с 1 апреля установлены новые размеры коэффициентов за военную службу и процентных надбавок к денежному довольствию контрактников, сотрудников МВД, сотрудников уголовно-исполнительной системы со спецзваниями, федеральной противопожарной службы и таможенных органов, а также лиц, проходящих службу в Росгвардии и имеющих спецзвания полиции. Надбавки применяются для служащих в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, а также в других районах с неблагоприятными климатическими и экологическими условиями. Принятие новых правил связано в том числе с утверждением единого перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Региональные коэффициентыПо новым правилам, коэффициент 2 применяется для островов Северного Ледовитого океана и его морей, за исключением островов Белого моря и острова Диксон, Алеутского муниципального округа на Командорских островах Камчатского края, Нижнеколымского муниципального района, городского поселения города Удачный и поселков Айхал, Депутатский, Усть-Куйга в Якутии, городских округов Курильский, Северо-Курильский, Южно-Курильский на Сахалине, а также всей территорией Чукотки. Коэффициент 1,8 применяется для городского округа Норильск Красноярского края и городского округа закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) города Островной в Мурманской области. Коэффициент 1,7 установлен на всей территории Магаданской области, в городском поселении Туманный Мурманской области, на территории Ленского муниципального района севернее 61 градуса северной широты и в городском поселении Мирный в Якутии, а также в ЗАТО Межгорье в Башкирии. В новых правилах также расписаны районы и территории с коэффициентами в диапазоне 1,6 – 1,15. Отдельно установлены коэффициенты для высокогорных районов и для пустынных и безводных территорий. Коэффициенты для высокогорьяВ районах на высоте свыше 3 тысячи метров над уровнем моря, применяется коэффициент 1,4. Для районов, расположенных на высоте 2001 - 3000 метров над уровнем моря коэффициент составляет 1,3. Коэффициент 1,2 установлен для территории Кош-Агачского, Улаганского муниципальных районов Республики Алтай, расположенных на высоте 1,5 - 2 тысячи метров над уровнем моря. Для районов, расположенных на высоте 1,5 - 2 тысячи метров над уровнем моря, за исключением территорий Кош-Агачского, Улаганского муниципальных районов на Алтае, применяется коэффициент 1,15. Также документом установлены правила сохранения надбавки при переводе в другую местность. В частности, при переводе военнослужащего или сотрудника из района (местности) за ним сохраняется право на максимальный размер процентной надбавки на весь период службы до возникновения права на процентную надбавку в большем размере. Подробно порядок применения коэффициентов и начисления надбавок указан в Правилах в приложении к распоряжению правительства РФ.
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мурманская область, белое море, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), северный ледовитый океан
Мурманская область, Белое море, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Северный Ледовитый океан
Надбавки военным за службу в неблагоприятных районах рассчитают по-новому

В России по-новому рассчитают надбавки военным за службу в неблагоприятных районах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие контрактной службы. Архивное фото
Военнослужащие контрактной службы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащие контрактной службы. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Надбавки к денежному довольствию военнослужащих и силовиков за службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районах с неблагоприятными климатическими и экологическими условиями с 1 апреля будут рассчитывать по новым правилам, следует из постановления правительства от 23 января 2023 года №58.
Согласно документу, с 1 апреля установлены новые размеры коэффициентов за военную службу и процентных надбавок к денежному довольствию контрактников, сотрудников МВД, сотрудников уголовно-исполнительной системы со спецзваниями, федеральной противопожарной службы и таможенных органов, а также лиц, проходящих службу в Росгвардии и имеющих спецзвания полиции.
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Надбавки применяются для служащих в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, а также в других районах с неблагоприятными климатическими и экологическими условиями. Принятие новых правил связано в том числе с утверждением единого перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Региональные коэффициенты

По новым правилам, коэффициент 2 применяется для островов Северного Ледовитого океана и его морей, за исключением островов Белого моря и острова Диксон, Алеутского муниципального округа на Командорских островах Камчатского края, Нижнеколымского муниципального района, городского поселения города Удачный и поселков Айхал, Депутатский, Усть-Куйга в Якутии, городских округов Курильский, Северо-Курильский, Южно-Курильский на Сахалине, а также всей территорией Чукотки.
Коэффициент 1,8 применяется для городского округа Норильск Красноярского края и городского округа закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) города Островной в Мурманской области.
Коэффициент 1,7 установлен на всей территории Магаданской области, в городском поселении Туманный Мурманской области, на территории Ленского муниципального района севернее 61 градуса северной широты и в городском поселении Мирный в Якутии, а также в ЗАТО Межгорье в Башкирии.
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В новых правилах также расписаны районы и территории с коэффициентами в диапазоне 1,6 – 1,15. Отдельно установлены коэффициенты для высокогорных районов и для пустынных и безводных территорий.

Коэффициенты для высокогорья

В районах на высоте свыше 3 тысячи метров над уровнем моря, применяется коэффициент 1,4. Для районов, расположенных на высоте 2001 - 3000 метров над уровнем моря коэффициент составляет 1,3.
Коэффициент 1,2 установлен для территории Кош-Агачского, Улаганского муниципальных районов Республики Алтай, расположенных на высоте 1,5 - 2 тысячи метров над уровнем моря.
Для районов, расположенных на высоте 1,5 - 2 тысячи метров над уровнем моря, за исключением территорий Кош-Агачского, Улаганского муниципальных районов на Алтае, применяется коэффициент 1,15.
Также документом установлены правила сохранения надбавки при переводе в другую местность. В частности, при переводе военнослужащего или сотрудника из района (местности) за ним сохраняется право на максимальный размер процентной надбавки на весь период службы до возникновения права на процентную надбавку в большем размере.
Подробно порядок применения коэффициентов и начисления надбавок указан в Правилах в приложении к распоряжению правительства РФ.
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