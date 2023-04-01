https://ria.ru/20230401/nadbavki-1862295032.html

Надбавки военным за службу в неблагоприятных районах рассчитают по-новому

Надбавки военным за службу в неблагоприятных районах рассчитают по-новому - РИА Новости, 01.04.2023

Надбавки военным за службу в неблагоприятных районах рассчитают по-новому

Надбавки к денежному довольствию военнослужащих и силовиков за службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районах с неблагоприятными климатическими и РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T00:21

2023-04-01T00:21

2023-04-01T00:21

мурманская область

белое море

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

северный ледовитый океан

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Надбавки к денежному довольствию военнослужащих и силовиков за службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районах с неблагоприятными климатическими и экологическими условиями с 1 апреля будут рассчитывать по новым правилам, следует из постановления правительства от 23 января 2023 года №58. Согласно документу, с 1 апреля установлены новые размеры коэффициентов за военную службу и процентных надбавок к денежному довольствию контрактников, сотрудников МВД, сотрудников уголовно-исполнительной системы со спецзваниями, федеральной противопожарной службы и таможенных органов, а также лиц, проходящих службу в Росгвардии и имеющих спецзвания полиции. Надбавки применяются для служащих в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, а также в других районах с неблагоприятными климатическими и экологическими условиями. Принятие новых правил связано в том числе с утверждением единого перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Региональные коэффициентыПо новым правилам, коэффициент 2 применяется для островов Северного Ледовитого океана и его морей, за исключением островов Белого моря и острова Диксон, Алеутского муниципального округа на Командорских островах Камчатского края, Нижнеколымского муниципального района, городского поселения города Удачный и поселков Айхал, Депутатский, Усть-Куйга в Якутии, городских округов Курильский, Северо-Курильский, Южно-Курильский на Сахалине, а также всей территорией Чукотки. Коэффициент 1,8 применяется для городского округа Норильск Красноярского края и городского округа закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) города Островной в Мурманской области. Коэффициент 1,7 установлен на всей территории Магаданской области, в городском поселении Туманный Мурманской области, на территории Ленского муниципального района севернее 61 градуса северной широты и в городском поселении Мирный в Якутии, а также в ЗАТО Межгорье в Башкирии. В новых правилах также расписаны районы и территории с коэффициентами в диапазоне 1,6 – 1,15. Отдельно установлены коэффициенты для высокогорных районов и для пустынных и безводных территорий. Коэффициенты для высокогорьяВ районах на высоте свыше 3 тысячи метров над уровнем моря, применяется коэффициент 1,4. Для районов, расположенных на высоте 2001 - 3000 метров над уровнем моря коэффициент составляет 1,3. Коэффициент 1,2 установлен для территории Кош-Агачского, Улаганского муниципальных районов Республики Алтай, расположенных на высоте 1,5 - 2 тысячи метров над уровнем моря. Для районов, расположенных на высоте 1,5 - 2 тысячи метров над уровнем моря, за исключением территорий Кош-Агачского, Улаганского муниципальных районов на Алтае, применяется коэффициент 1,15. Также документом установлены правила сохранения надбавки при переводе в другую местность. В частности, при переводе военнослужащего или сотрудника из района (местности) за ним сохраняется право на максимальный размер процентной надбавки на весь период службы до возникновения права на процентную надбавку в большем размере. Подробно порядок применения коэффициентов и начисления надбавок указан в Правилах в приложении к распоряжению правительства РФ.

https://ria.ru/20230315/vyplaty-1858042888.html

https://ria.ru/20221108/nadbavki-1829853837.html

https://ria.ru/20221121/muzhestvo-1833121156.html

мурманская область

белое море

северный ледовитый океан

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мурманская область, белое море, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), северный ледовитый океан