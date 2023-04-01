https://ria.ru/20230401/lnr-1862331352.html

Почти 145 тысяч жителей ЛНР остались без света

Почти 145 тысяч жителей ЛНР остались без света - РИА Новости, 01.04.2023

Почти 145 тысяч жителей ЛНР остались без света

Более 145 тысяч жителей ЛНР остаются без электроснабжения из-за аварий, вызванных непогодой, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T11:30

2023-04-01T11:30

2023-04-01T11:30

луганская народная республика

леонид пасечник

происшествия

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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Более 145 тысяч жителей ЛНР остаются без электроснабжения из-за аварий, вызванных непогодой, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что около 200 тысяч абонентов в республике остались без света из-за обильных снегопадов, прекратили генерацию теплоэнергии ряд котельных, наблюдаются перебои с интернетом. "В данный момент из-за аварийной ситуации в республике обесточенными остаются 144 556 абонентов", - сообщили в правительстве ЛНР.

https://ria.ru/20230331/sneg-1862032593.html

луганская народная республика

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, леонид пасечник, происшествия