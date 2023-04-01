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Почти 145 тысяч жителей ЛНР остались без света - РИА Новости, 01.04.2023
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11:30 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/lnr-1862331352.html
Почти 145 тысяч жителей ЛНР остались без света
Почти 145 тысяч жителей ЛНР остались без света - РИА Новости, 01.04.2023
Почти 145 тысяч жителей ЛНР остались без света
Более 145 тысяч жителей ЛНР остаются без электроснабжения из-за аварий, вызванных непогодой, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T11:30
2023-04-01T11:30
луганская народная республика
леонид пасечник
происшествия
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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Более 145 тысяч жителей ЛНР остаются без электроснабжения из-за аварий, вызванных непогодой, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что около 200 тысяч абонентов в республике остались без света из-за обильных снегопадов, прекратили генерацию теплоэнергии ряд котельных, наблюдаются перебои с интернетом. "В данный момент из-за аварийной ситуации в республике обесточенными остаются 144 556 абонентов", - сообщили в правительстве ЛНР.
https://ria.ru/20230331/sneg-1862032593.html
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луганская народная республика, леонид пасечник, происшествия
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Происшествия
Почти 145 тысяч жителей ЛНР остались без света

Почти 145 тысяч жителей ЛНР остались без света из-за непогоды

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередач. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Более 145 тысяч жителей ЛНР остаются без электроснабжения из-за аварий, вызванных непогодой, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что около 200 тысяч абонентов в республике остались без света из-за обильных снегопадов, прекратили генерацию теплоэнергии ряд котельных, наблюдаются перебои с интернетом.
"В данный момент из-за аварийной ситуации в республике обесточенными остаются 144 556 абонентов", - сообщили в правительстве ЛНР.
Работы по устранению ЧС после снегопада на трассе М-4 Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Синоптики рассказали о погоде в Ростовской области, где М-4 завалило снегом
31 марта, 09:55
 
Луганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникПроисшествия
 
 
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