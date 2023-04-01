https://ria.ru/20230401/goroskop-1862221770.html
Аллергия на ложь: топ самых честных знаков зодиака
Аллергия на ложь: топ самых честных знаков зодиака - РИА Новости, 01.04.2023
Аллергия на ложь: топ самых честных знаков зодиака
Не выносят ложь, сами говорят правду и от других ждут того же — Times of India представил топ самых честных знаков зодиака. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T04:00
2023-04-01T04:00
2023-04-01T04:00
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Не выносят ложь, сами говорят правду и от других ждут того же — Times of India представил топ самых честных знаков зодиака. Искренность для Овнов важнее всего. Заметят, что их обманывают, — сразу теряют доверие. Вплоть до того, что могут вообще перестать общаться с лжецом. Тельцы — надежные. Чужие тайны не выдадут. Обман они прощают тяжело и могут надолго затаить обиду. Логика — вот, что помогает Близнецам распознать ложь. Могут потребовать объяснений или исключить лжеца из своей жизни. Обрывают контакты с обманщиками и Львы. Они прямолинейны, высоко ценят честность и быстро понимают, что им лгут. Девы тоже в топе аллергиков на обман. Особенно их расстраивают ситуации, когда скрывают правду, чтобы ими манипулировать.Весы стараются ни с кем не конфликтовать. Но с лжецом могут поговорить напрямую. Или вообще отстраниться от ситуации. Ранее рассказывалось о знаках зодиака, чьи представители скрывают чувства в отношениях.
https://ria.ru/20230114/goroskop-1844636276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака
Культура, Новости культуры, Стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака
Аллергия на ложь: топ самых честных знаков зодиака
Астролог представил топ-6 самых честных знаков зодиака
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Не выносят ложь, сами говорят правду и от других ждут того же — Times of India представил
топ самых честных знаков зодиака.
Искренность для Овнов важнее всего. Заметят, что их обманывают, — сразу теряют доверие. Вплоть до того, что могут вообще перестать общаться с лжецом.
Тельцы — надежные. Чужие тайны не выдадут. Обман они прощают тяжело и могут надолго затаить обиду.
Логика — вот, что помогает Близнецам распознать ложь. Могут потребовать объяснений или исключить лжеца из своей жизни.
Обрывают контакты с обманщиками и Львы. Они прямолинейны, высоко ценят честность и быстро понимают, что им лгут.
Девы тоже в топе аллергиков на обман. Особенно их расстраивают ситуации, когда скрывают правду, чтобы ими манипулировать.
Весы стараются ни с кем не конфликтовать. Но с лжецом могут поговорить напрямую. Или вообще отстраниться от ситуации.
Ранее рассказывалось
о знаках зодиака, чьи представители скрывают чувства в отношениях.
Тамара Глоба дала прогноз для всех знаков зодиака