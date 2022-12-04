https://ria.ru/20221204/goroskop-1832614844.html

Названы знаки зодиака, представители которых скрывают чувства в отношениях

Названы знаки зодиака, представители которых скрывают чувства в отношениях - РИА Новости, 04.12.2022

Названы знаки зодиака, представители которых скрывают чувства в отношениях

Не все открыто выражают эмоции. Представители каких знаков зодиака нередко скрывают свои чувства, рассказал астролог, пишет Pinkvilla. РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T06:00

2022-12-04T06:00

2022-12-04T06:00

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Не все открыто выражают эмоции. Представители каких знаков зодиака нередко скрывают свои чувства, рассказал астролог, пишет Pinkvilla. Овны пытаются избегать лишних раздумий и берутся за любое дело решительно. Но о своих настоящих чувствах они предпочитают не говорить. Особенно если в данный момент они могут навредить отношениям. Близнецы себя показывают с той стороны, которая лучше всего соответствует обстоятельствам. Они будут отмахиваться от своих истинных чувств или и вовсе откажутся от них, чтобы решить проблему в отношениях. Девы очень спокойные. Эмоции они держат при себе, потому что не хотят подвергать себя опасности. Им не нравится быть уязвимыми, так что в отношениях они проявляют сдержанность. Козероги бдительны и тоже не дают эмоциям волю. И не из-за того, что они о чем-то волнуются. Просто они за рациональный подход ко всему. Даже к чувствам.Водолеи могут не показывать эмоции. В самом начале романа подчас тяжело понять, о чем же они думают. А еще Водолеи иногда кажутся отстраненными.

https://ria.ru/20221113/goroskop-1830932869.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака