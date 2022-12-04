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Названы знаки зодиака, представители которых скрывают чувства в отношениях - РИА Новости, 04.12.2022
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Культура
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Названы знаки зодиака, представители которых скрывают чувства в отношениях
Названы знаки зодиака, представители которых скрывают чувства в отношениях - РИА Новости, 04.12.2022
Названы знаки зодиака, представители которых скрывают чувства в отношениях
Не все открыто выражают эмоции. Представители каких знаков зодиака нередко скрывают свои чувства, рассказал астролог, пишет Pinkvilla. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T06:00
2022-12-04T06:00
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Не все открыто выражают эмоции. Представители каких знаков зодиака нередко скрывают свои чувства, рассказал астролог, пишет Pinkvilla. Овны пытаются избегать лишних раздумий и берутся за любое дело решительно. Но о своих настоящих чувствах они предпочитают не говорить. Особенно если в данный момент они могут навредить отношениям. Близнецы себя показывают с той стороны, которая лучше всего соответствует обстоятельствам. Они будут отмахиваться от своих истинных чувств или и вовсе откажутся от них, чтобы решить проблему в отношениях. Девы очень спокойные. Эмоции они держат при себе, потому что не хотят подвергать себя опасности. Им не нравится быть уязвимыми, так что в отношениях они проявляют сдержанность. Козероги бдительны и тоже не дают эмоциям волю. И не из-за того, что они о чем-то волнуются. Просто они за рациональный подход ко всему. Даже к чувствам.Водолеи могут не показывать эмоции. В самом начале романа подчас тяжело понять, о чем же они думают. А еще Водолеи иногда кажутся отстраненными.
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новости культуры, стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака
Культура, Новости культуры, Стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака
06:00 04.12.2022
 
Названы знаки зодиака, представители которых скрывают чувства в отношениях

Овны оказались среди знаков зодиака, представители которых скрывают свои чувства

CC0 / Drobotdean / Разговор молодых людей
Разговор молодых людей - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
CC0 / Drobotdean /
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Не все открыто выражают эмоции. Представители каких знаков зодиака нередко скрывают свои чувства, рассказал астролог, пишет Pinkvilla.
Овны пытаются избегать лишних раздумий и берутся за любое дело решительно. Но о своих настоящих чувствах они предпочитают не говорить. Особенно если в данный момент они могут навредить отношениям.
Близнецы себя показывают с той стороны, которая лучше всего соответствует обстоятельствам. Они будут отмахиваться от своих истинных чувств или и вовсе откажутся от них, чтобы решить проблему в отношениях.
Девы очень спокойные. Эмоции они держат при себе, потому что не хотят подвергать себя опасности. Им не нравится быть уязвимыми, так что в отношениях они проявляют сдержанность.
Козероги бдительны и тоже не дают эмоциям волю. И не из-за того, что они о чем-то волнуются. Просто они за рациональный подход ко всему. Даже к чувствам.
Водолеи могут не показывать эмоции. В самом начале романа подчас тяжело понять, о чем же они думают. А еще Водолеи иногда кажутся отстраненными.
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