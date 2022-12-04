https://ria.ru/20221204/goroskop-1832614844.html
Названы знаки зодиака, представители которых скрывают чувства в отношениях
Названы знаки зодиака, представители которых скрывают чувства в отношениях - РИА Новости, 04.12.2022
Названы знаки зодиака, представители которых скрывают чувства в отношениях
Не все открыто выражают эмоции. Представители каких знаков зодиака нередко скрывают свои чувства, рассказал астролог, пишет Pinkvilla. РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T06:00
2022-12-04T06:00
2022-12-04T06:00
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Не все открыто выражают эмоции. Представители каких знаков зодиака нередко скрывают свои чувства, рассказал астролог, пишет Pinkvilla. Овны пытаются избегать лишних раздумий и берутся за любое дело решительно. Но о своих настоящих чувствах они предпочитают не говорить. Особенно если в данный момент они могут навредить отношениям. Близнецы себя показывают с той стороны, которая лучше всего соответствует обстоятельствам. Они будут отмахиваться от своих истинных чувств или и вовсе откажутся от них, чтобы решить проблему в отношениях. Девы очень спокойные. Эмоции они держат при себе, потому что не хотят подвергать себя опасности. Им не нравится быть уязвимыми, так что в отношениях они проявляют сдержанность. Козероги бдительны и тоже не дают эмоциям волю. И не из-за того, что они о чем-то волнуются. Просто они за рациональный подход ко всему. Даже к чувствам.Водолеи могут не показывать эмоции. В самом начале романа подчас тяжело понять, о чем же они думают. А еще Водолеи иногда кажутся отстраненными.
https://ria.ru/20221113/goroskop-1830932869.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака
Культура, Новости культуры, Стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака
Названы знаки зодиака, представители которых скрывают чувства в отношениях
Овны оказались среди знаков зодиака, представители которых скрывают свои чувства
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Не все открыто выражают эмоции. Представители каких знаков зодиака нередко скрывают свои чувства, рассказал астролог, пишет
Pinkvilla.
Овны пытаются избегать лишних раздумий и берутся за любое дело решительно. Но о своих настоящих чувствах они предпочитают не говорить. Особенно если в данный момент они могут навредить отношениям.
Близнецы себя показывают с той стороны, которая лучше всего соответствует обстоятельствам. Они будут отмахиваться от своих истинных чувств или и вовсе откажутся от них, чтобы решить проблему в отношениях.
Девы очень спокойные. Эмоции они держат при себе, потому что не хотят подвергать себя опасности. Им не нравится быть уязвимыми, так что в отношениях они проявляют сдержанность.
Козероги бдительны и тоже не дают эмоциям волю. И не из-за того, что они о чем-то волнуются. Просто они за рациональный подход ко всему. Даже к чувствам.
Водолеи могут не показывать эмоции. В самом начале романа подчас тяжело понять, о чем же они думают. А еще Водолеи иногда кажутся отстраненными.