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Экс-супруга модели Эмили Ратаковски обвинили в домогательстве - РИА Новости, 31.03.2023
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Культура
 
04:00 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/znamenitosti-1861945138.html
Экс-супруга модели Эмили Ратаковски обвинили в домогательстве
Экс-супруга модели Эмили Ратаковски обвинили в домогательстве - РИА Новости, 31.03.2023
Экс-супруга модели Эмили Ратаковски обвинили в домогательстве
Несколько женщин обвинили в домогательстве экс-супруга модели Эмили Ратаковски — 42-летнего продюсера Себастьана Беар-МакКларда, пишет Variety. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T04:00
2023-03-31T04:00
культура
новости культуры
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Несколько женщин обвинили в домогательстве экс-супруга модели Эмили Ратаковски — 42-летнего продюсера Себастьана Беар-МакКларда, пишет Variety. В начале 2016 года он якобы связался по соцсети с 17-летней девушкой, что привело к неформальной встрече. Вскоре продюсер сообщил режиссерам Сэфди, что нашел подходящего человека для съемок в их фильме "Хорошее время" с Робертом Паттинсоном. По данным СМИ, девушка из бедной семьи и была взволнована тем, что встретится со звездой "Сумерек". В день съемок она не догадывалась о том, что ее ожидает. Обнаженной ей пришлось стоять в комнате с десятком мужчин-актеров. Вместо сцены с Паттинсоном ее напарником стал недавно выпущенный из заключения актер. Она была ошеломлена и напугана. Как пишет Variety, после окончания производства фильм девушка еще два года встречалась с Беар-МакКлардом. Гонорар за роль она не обсуждала и не получила отчислений от кинокомпании. Сцена с ее участием не попала в итоговый вариант фильма. По данным Variety, этот эпизод использовался в промо-ролике, который показывали покупателям в 2016 году на Каннском фестивале. Второй случай произошел, как утверждает СМИ,, когда продюсер уже был женат на Ратаковски. Он отправлял сообщения в соцсети 18-летней девушке, ссылался на свое положение в киноиндустрии и обещал помочь в карьере. В итоге они оказались в квартире, которую Беар-МакКлард снимал с супругой. Женщина утверждает, что продюсер оскорблял ее и следил за ней через соцсети. По ее словам, Беар-МакКлард также писал 15-летней девочке. Еще одна женщина заявила о том, что продюсер вел себя вызывающе на рабочем месте. Однако в сексуальных домогательствах она лично его обвинять не стала.Ратаковски и Беар-МакКлард поженились в 2018 года после нескольких недель романтических отношений. В 2021 у них родился сын Сильвестер Аполло. Осенью 2022 стало известно о разводе модели и продюсера. Ранее сообщалось о том, что актера из оскароносного фильма обвинили в нападении на детей и торговле людьми.
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новости культуры, знаменитости, эмили ратаковски
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Эмили Ратаковски
Экс-супруга модели Эмили Ратаковски обвинили в домогательстве

Несколько женщин обвинили в домогательстве экс-супруга модели Ратаковски Беар-МакКларда

© AP Photo / Evan AgostiniЭмили Ратаковски и Себастьян Беар-МакКлард
Эмили Ратаковски и Себастьян Беар-МакКлард - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Evan Agostini
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Несколько женщин обвинили в домогательстве экс-супруга модели Эмили Ратаковски — 42-летнего продюсера Себастьана Беар-МакКларда, пишет Variety.
В начале 2016 года он якобы связался по соцсети с 17-летней девушкой, что привело к неформальной встрече. Вскоре продюсер сообщил режиссерам Сэфди, что нашел подходящего человека для съемок в их фильме "Хорошее время" с Робертом Паттинсоном.
По данным СМИ, девушка из бедной семьи и была взволнована тем, что встретится со звездой "Сумерек". В день съемок она не догадывалась о том, что ее ожидает. Обнаженной ей пришлось стоять в комнате с десятком мужчин-актеров. Вместо сцены с Паттинсоном ее напарником стал недавно выпущенный из заключения актер. Она была ошеломлена и напугана.
Как пишет Variety, после окончания производства фильм девушка еще два года встречалась с Беар-МакКлардом.
Гонорар за роль она не обсуждала и не получила отчислений от кинокомпании. Сцена с ее участием не попала в итоговый вариант фильма. По данным Variety, этот эпизод использовался в промо-ролике, который показывали покупателям в 2016 году на Каннском фестивале.
Второй случай произошел, как утверждает СМИ,, когда продюсер уже был женат на Ратаковски. Он отправлял сообщения в соцсети 18-летней девушке, ссылался на свое положение в киноиндустрии и обещал помочь в карьере. В итоге они оказались в квартире, которую Беар-МакКлард снимал с супругой.
Женщина утверждает, что продюсер оскорблял ее и следил за ней через соцсети. По ее словам, Беар-МакКлард также писал 15-летней девочке.
«
"Себастьян выглядел довольным собой и посмеялся над моим замечанием. Он не отрицал обвинений", — говорит девушка.
Еще одна женщина заявила о том, что продюсер вел себя вызывающе на рабочем месте. Однако в сексуальных домогательствах она лично его обвинять не стала.
Ратаковски и Беар-МакКлард поженились в 2018 года после нескольких недель романтических отношений. В 2021 у них родился сын Сильвестер Аполло. Осенью 2022 стало известно о разводе модели и продюсера.
Ранее сообщалось о том, что актера из оскароносного фильма обвинили в нападении на детей и торговле людьми.
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