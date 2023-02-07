https://ria.ru/20230207/znamenitosti-1850228557.html

Звезду оскароносного фильма обвинили в нападении на детей и торговле людьми

Звезду оскароносного фильма обвинили в нападении на детей и торговле людьми - РИА Новости, 07.02.2023

Звезду оскароносного фильма обвинили в нападении на детей и торговле людьми

Экс-актеру Натану Чейзингу Хорсу официально предъявили обвинения в торговле людьми, физическом и сексуальном насилии над детьми, пишет Sky News. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T19:01

2023-02-07T19:01

2023-02-07T19:01

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Экс-актеру Натану Чейзингу Хорсу официально предъявили обвинения в торговле людьми, физическом и сексуальном насилии над детьми, пишет Sky News.Также он обвиняется в записи преступлений сексуального характера и организации секса жертв с заплатившими ему мужчинами.Бывший артист предположительно нападал на девочек, представляющих коренные народы Америки. Шесть возможных жертв уже идентифицированы. Одной из них на момент вероятного преступления было 13 лет. Другую якобы предложили в качестве подарка Хорсу, когда ей было 15 лет. После появления в оскароносный ленте Кевина Костнера "Танцующий с волками" (1990) Хорс приобрел репутацию знахаря, проводящего обряды целительства. Он якобы использовал свой статус, чтобы нападать на девочек, взять себе в жены несовершеннолетних девушек и создать культ. Недавно его арестовали. В доме Хорса нашли оружие и наркотические вещества.

https://ria.ru/20230206/schwarzenegger-1849958388.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости