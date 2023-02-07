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Звезду оскароносного фильма обвинили в нападении на детей и торговле людьми - РИА Новости, 07.02.2023
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Культура
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Звезду оскароносного фильма обвинили в нападении на детей и торговле людьми
Звезду оскароносного фильма обвинили в нападении на детей и торговле людьми - РИА Новости, 07.02.2023
Звезду оскароносного фильма обвинили в нападении на детей и торговле людьми
Экс-актеру Натану Чейзингу Хорсу официально предъявили обвинения в торговле людьми, физическом и сексуальном насилии над детьми, пишет Sky News. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T19:01
2023-02-07T19:01
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Экс-актеру Натану Чейзингу Хорсу официально предъявили обвинения в торговле людьми, физическом и сексуальном насилии над детьми, пишет Sky News.Также он обвиняется в записи преступлений сексуального характера и организации секса жертв с заплатившими ему мужчинами.Бывший артист предположительно нападал на девочек, представляющих коренные народы Америки. Шесть возможных жертв уже идентифицированы. Одной из них на момент вероятного преступления было 13 лет. Другую якобы предложили в качестве подарка Хорсу, когда ей было 15 лет. После появления в оскароносный ленте Кевина Костнера "Танцующий с волками" (1990) Хорс приобрел репутацию знахаря, проводящего обряды целительства. Он якобы использовал свой статус, чтобы нападать на девочек, взять себе в жены несовершеннолетних девушек и создать культ. Недавно его арестовали. В доме Хорса нашли оружие и наркотические вещества.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости
19:01 07.02.2023
 
Звезду оскароносного фильма обвинили в нападении на детей и торговле людьми

Экс-актера Натана Чейзинга Хорса обвинили в нападении на детей и торговле людьми

© Allied Filmmakers, 1990Натан Чейзинг Хорс в фильме "Танцующий с волками"
Натан Чейзинг Хорс в фильме Танцующий с волками
© Allied Filmmakers, 1990
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Экс-актеру Натану Чейзингу Хорсу официально предъявили обвинения в торговле людьми, физическом и сексуальном насилии над детьми, пишет Sky News.
Также он обвиняется в записи преступлений сексуального характера и организации секса жертв с заплатившими ему мужчинами.
Бывший артист предположительно нападал на девочек, представляющих коренные народы Америки. Шесть возможных жертв уже идентифицированы. Одной из них на момент вероятного преступления было 13 лет. Другую якобы предложили в качестве подарка Хорсу, когда ей было 15 лет.
После появления в оскароносный ленте Кевина Костнера "Танцующий с волками" (1990) Хорс приобрел репутацию знахаря, проводящего обряды целительства.
Он якобы использовал свой статус, чтобы нападать на девочек, взять себе в жены несовершеннолетних девушек и создать культ.
Недавно его арестовали. В доме Хорса нашли оружие и наркотические вещества.
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