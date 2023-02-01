https://ria.ru/20230201/kino-1848945141.html
Актера из фильма "Танцующий с волками" арестовали за торговлю людьми
Актера из фильма "Танцующий с волками" арестовали за торговлю людьми - РИА Новости, 01.02.2023
Актера из фильма "Танцующий с волками" арестовали за торговлю людьми
Сыгравший в ленте "Танцующий с волками" Нэйтан Ли Чэсинг Хиз Хорс был арестован в Неваде по делу о многочисленных преступлениях сексуального характера, которые... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:44
2023-02-01T15:44
2023-02-01T15:44
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Сыгравший в ленте "Танцующий с волками" Нэйтан Ли Чэсинг Хиз Хорс был арестован в Неваде по делу о многочисленных преступлениях сексуального характера, которые он совершал на протяжении двух десятилетий, пишет The Associated Press со ссылкой на документы полиции.Среди обвинений торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации, сексуальное насилие над ребенком младше 16 лет и жестокое обращение с детьми.Экс-актер якобы стал лидером культа и использовал свое положение для нападений на девушек. Его последователи верили, что он может общаться с высшими существами и называли его "знахарем" ("Medicine Man") или "святым" ("Holy Person").Власти действовали по наводке. Личность шести предполагаемых жертв установили. Некоторым из них было 13 лет. Чэсинга Хорса взяли под стражу после обыска в его доме, где он проживает с пятью женами. Одна из них якобы была предложена ему "в дар" ("gift"), когда ей было 15, а другая стала его супругой в возрасте 16 лет. The Associated Press со ссылкой на ордер, пишет, что бывшего артиста в 2015 году изгнали из резервации в штате Монтана на фоне обвинений в торговле людьми. "Премьера "Танцующего с волками" состоялась в 1990 году. Фильм снял Кевин Костнер. Он же исполнил главную роль — сыграл лейтенанта, который подружился с индейцами в годы Гражданской войны в США. Лента была номинирована на "Оскар" и победила в семи категориях, в том числе за "лучший фильм", режиссуру, работу оператора и адаптированный сценарий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, арест
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Арест
Актера из фильма "Танцующий с волками" арестовали за торговлю людьми
Актера "Танцующих с волками" арестовали по обвинению в многочисленных преступлениях
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Сыгравший в ленте "Танцующий с волками" Нэйтан Ли Чэсинг Хиз Хорс был арестован в Неваде по делу о многочисленных преступлениях сексуального характера, которые он совершал на протяжении двух десятилетий, пишет
The Associated Press со ссылкой на документы полиции.
Среди обвинений торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации, сексуальное насилие над ребенком младше 16 лет и жестокое обращение с детьми.
Экс-актер якобы стал лидером культа и использовал свое положение для нападений на девушек. Его последователи верили, что он может общаться с высшими существами и называли его "знахарем" ("Medicine Man") или "святым" ("Holy Person").
Власти действовали по наводке. Личность шести предполагаемых жертв установили. Некоторым из них было 13 лет.
Чэсинга Хорса взяли под стражу после обыска в его доме, где он проживает с пятью женами. Одна из них якобы была предложена ему "в дар" ("gift"), когда ей было 15, а другая стала его супругой в возрасте 16 лет.
The Associated Press со ссылкой на ордер, пишет, что бывшего артиста в 2015 году изгнали из резервации в штате Монтана на фоне обвинений в торговле людьми.
"Премьера "Танцующего с волками" состоялась в 1990 году. Фильм снял Кевин Костнер. Он же исполнил главную роль — сыграл лейтенанта, который подружился с индейцами в годы Гражданской войны в США. Лента была номинирована на "Оскар" и победила в семи категориях, в том числе за "лучший фильм", режиссуру, работу оператора и адаптированный сценарий.