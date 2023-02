https://ria.ru/20230201/kino-1848945141.html

Актера из фильма "Танцующий с волками" арестовали за торговлю людьми

2023-02-01T15:44

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Сыгравший в ленте "Танцующий с волками" Нэйтан Ли Чэсинг Хиз Хорс был арестован в Неваде по делу о многочисленных преступлениях сексуального характера, которые он совершал на протяжении двух десятилетий, пишет The Associated Press со ссылкой на документы полиции.Среди обвинений торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации, сексуальное насилие над ребенком младше 16 лет и жестокое обращение с детьми.Экс-актер якобы стал лидером культа и использовал свое положение для нападений на девушек. Его последователи верили, что он может общаться с высшими существами и называли его "знахарем" ("Medicine Man") или "святым" ("Holy Person").Власти действовали по наводке. Личность шести предполагаемых жертв установили. Некоторым из них было 13 лет. Чэсинга Хорса взяли под стражу после обыска в его доме, где он проживает с пятью женами. Одна из них якобы была предложена ему "в дар" ("gift"), когда ей было 15, а другая стала его супругой в возрасте 16 лет. The Associated Press со ссылкой на ордер, пишет, что бывшего артиста в 2015 году изгнали из резервации в штате Монтана на фоне обвинений в торговле людьми. "Премьера "Танцующего с волками" состоялась в 1990 году. Фильм снял Кевин Костнер. Он же исполнил главную роль — сыграл лейтенанта, который подружился с индейцами в годы Гражданской войны в США. Лента была номинирована на "Оскар" и победила в семи категориях, в том числе за "лучший фильм", режиссуру, работу оператора и адаптированный сценарий.

