https://ria.ru/20230331/zerno-1862236169.html
Страны ЕС обратились к главе Еврокомиссии из-за кризиса с украинским зерном
Страны ЕС обратились к главе Еврокомиссии из-за кризиса с украинским зерном - РИА Новости, 31.03.2023
Страны ЕС обратились к главе Еврокомиссии из-за кризиса с украинским зерном
Премьер-министры нескольких стран ЕС попросили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T17:20
2023-03-31T17:20
2023-03-31T17:48
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ВАРШАВА, 31 мар — РИА Новости. Премьер-министры нескольких стран ЕС попросили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. Обращение составили представители Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии. В их письме сообщается о проблемах, связанных "со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран — членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней". Премьер-министры заявили о беспрецедентном росте импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий.Политики отметили, что у ряда стран Евросоюза возникли трудности с освоением излишков зерновых, находящихся на складах. Это, в свою очередь, привело к дестабилизации рынка. Для того чтобы совладать с ситуацией, они предложили выделить дополнительные средства из фондов ЕС.По оценке премьеров, дополнительное финансирование может помочь в реализации первоначальной цели "пояса солидарности", то есть экспорта украинских излишков сельскохозяйственной продукции в страны Африки и Ближнего Востока."Мы призываем комиссию проанализировать возможность закупки излишков зерна у соседних государств-членов для гуманитарных целей", — подчеркнули политики. Кроме того, премьеры хотят, чтобы ЕК предложила совместное решение Евросоюза, "которое в сотрудничестве с Всемирной продовольственной программой обеспечит закупку украинского зерна, чтобы оно не попало в страны — члены ЕС".Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест по поводу того, что в их страну с Украины ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но затем оно оседает в республике. Также там указали на ненадлежащее качество товара. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезли с Украины около двух миллионов тонн зерна.
https://ria.ru/20230324/zerno-1860480575.html
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украина, польша, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире, экономика, венгрия, румыния, болгария, словакия
Украина, Польша, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Экономика, Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия
Страны ЕС обратились к главе Еврокомиссии из-за кризиса с украинским зерном
Страны ЕС обратились к фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис с украинским зерном
ВАРШАВА, 31 мар — РИА Новости. Премьер-министры нескольких стран ЕС попросили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.
Обращение составили представители Польши
, Венгрии
, Румынии
, Болгарии
и Словакии
. В их письме сообщается о проблемах, связанных "со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран — членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней". Премьер-министры заявили о беспрецедентном росте импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий.
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Политики отметили, что у ряда стран Евросоюза возникли трудности с освоением излишков зерновых, находящихся на складах. Это, в свою очередь, привело к дестабилизации рынка. Для того чтобы совладать с ситуацией, они предложили выделить дополнительные средства из фондов ЕС.
«
"Учитывая масштабы вышеуказанных явлений, необходимо значительно увеличить объем финансовых ресурсов, выделяемых Евросоюзом на поддержку. Необходимы дополнительные средства, потому что средств из национальных бюджетов недостаточно", — говорится в письме.
По оценке премьеров, дополнительное финансирование может помочь в реализации первоначальной цели "пояса солидарности", то есть экспорта украинских излишков сельскохозяйственной продукции в страны Африки
и Ближнего Востока.
"Мы призываем комиссию проанализировать возможность закупки излишков зерна у соседних государств-членов для гуманитарных целей", — подчеркнули политики.
Кроме того, премьеры хотят, чтобы ЕК предложила совместное решение Евросоюза, "которое в сотрудничестве с Всемирной продовольственной программой обеспечит закупку украинского зерна, чтобы оно не попало в страны — члены ЕС".
Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест по поводу того, что в их страну с Украины ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но затем оно оседает в республике. Также там указали на ненадлежащее качество товара. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезли с Украины около двух миллионов тонн зерна.
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