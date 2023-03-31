https://ria.ru/20230331/vyzov-1862107293.html

Первый канал покажет этапы подготовки фильма "Вызов"

Первый канал покажет этапы подготовки фильма "Вызов" - РИА Новости, 31.03.2023

Первый канал покажет этапы подготовки фильма "Вызов"

Первый канал покажет этапы подготовки картины "Вызов", говорится в сообщении вещателя. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:36

2023-03-31T15:36

2023-03-31T15:36

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Первый канал покажет этапы подготовки картины "Вызов", говорится в сообщении вещателя.Лента стала первым в истории фильмом, который был снят на орбите, на борту Международной космической станции. Главную роль сыграла Юлия Пересильд. Ее героиня — хирург, она должна прооперировать космонавта на МКС. Режиссер проекта — Клим Шипенко. Постановщик и актриса отправились на орбиту 5 октября 2021 года. На МКС провели 12 рабочих смен. Съемки картины на "Байконуре" завершились осенью 2022 года.В прокат "Вызов" выйдет 20 апреля 2023 года. Ранее сообщалось о том, что картина станет первым проектом в формате "Космакс" — российского аналога IMAX.

https://ria.ru/20230301/kino-1855158355.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , клим шипенко, юлия пересильд