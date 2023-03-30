https://ria.ru/20230330/kino-1861767557.html
В России создали альтернативу IMAX
В России создали альтернативу IMAX - РИА Новости, 30.03.2023
В России создали альтернативу IMAX
Кинопрокатчик "Централ партнершип" разработал аналог технологии IMAX и назвала его "Космакс". Первым фильмом, который покажут в этом формате, станет "Вызов",... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:33
2023-03-30T11:33
2023-03-30T11:33
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Кинопрокатчик "Централ партнершип" разработал аналог технологии IMAX и назвала его "Космакс". Первым фильмом, который покажут в этом формате, станет "Вызов", часть которого снимали в космосе, сообщают "Ведомости" со ссылкой на гендиректора компании Вадима Верещагина. Верещагин оценил затраты на "Космакс" примерно в пять миллионов рублей. Он также уточнил, что для показа кино в новом формате необходимы качественный цифровой проектор и звуковое оборудование. Гендиректор "Централ партнершип" рассказал о некоторых технических требованиях к съемкам для дальнейшего показа в "Космакс". "Чтобы конвертировать отснятый материал в "Космакс", картинка исходно должна быть отснята в высоком разрешении, с определенным кадрированием. "Космакс" сможет поддерживать любой открытый формат. Но максимальное качество будет достигаться только при показе картинки, снятой в этом формате", – отметил менеджер. IMAX прекратила работу в России с июня 2022 года. По данным "Невафильм Research", в 2021 году в стране было 50 залов с этой технологией, 29 из которых входили в сеть "Синема Парк" и "Формула кино". На данный момент идут судебные разбирательства: 22 марта этого года арбитражный суд Москвы выдвинул требование IMAX исполнять договоры, заключенные с киносетью. Однако, по словам гендиректора компании Вадима Васянина, возобновления работы не произошло. IMAX, в свою очередь, может оспорить решение суда в течение месяца. Ранее сообщалось, что сборы российской семейной комедии "Чебурашка" превысили семь миллиардов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, централ партнершип, владимир энтин, россия, что посмотреть , куда сходить
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Централ Партнершип, Владимир Энтин, Россия, что посмотреть , куда сходить
В России создали альтернативу IMAX
"Вызов" станет первым фильмом в формате российского аналога IMAX
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Кинопрокатчик "Централ партнершип" разработал аналог технологии IMAX и назвала его "Космакс". Первым фильмом, который покажут в этом формате, станет "Вызов", часть которого снимали в космосе, сообщают
"Ведомости" со ссылкой на гендиректора компании Вадима Верещагина.
«
"Технология совмещает в себе максимально четкое и насыщенное изображение, а также глубокий и детализированный звук. Сейчас "Космакс" проходит процедуру получения патента...", — пишет издание.
Верещагин оценил затраты на "Космакс" примерно в пять миллионов рублей. Он также уточнил, что для показа кино в новом формате необходимы качественный цифровой проектор и звуковое оборудование.
Гендиректор "Централ партнершип" рассказал о некоторых технических требованиях к съемкам для дальнейшего показа в "Космакс".
"Чтобы конвертировать отснятый материал в "Космакс", картинка исходно должна быть отснята в высоком разрешении, с определенным кадрированием. "Космакс" сможет поддерживать любой открытый формат. Но максимальное качество будет достигаться только при показе картинки, снятой в этом формате", – отметил менеджер.
IMAX прекратила работу в России с июня 2022 года. По данным "Невафильм Research", в 2021 году в стране было 50 залов с этой технологией, 29 из которых входили в сеть "Синема Парк" и "Формула кино". На данный момент идут судебные разбирательства: 22 марта этого года арбитражный суд Москвы выдвинул требование IMAX исполнять договоры, заключенные с киносетью. Однако, по словам гендиректора компании Вадима Васянина, возобновления работы не произошло. IMAX, в свою очередь, может оспорить решение суда в течение месяца.
Ранее сообщалось
, что сборы российской семейной комедии "Чебурашка" превысили семь миллиардов.
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