https://ria.ru/20230331/vsu-1862180356.html

"Это тяжело": в США вынесли приговор ВСУ

"Это тяжело": в США вынесли приговор ВСУ - РИА Новости, 31.03.2023

"Это тяжело": в США вынесли приговор ВСУ

ВСУ столкнутся со множеством проблем во время весеннего наступления, написал в Twitter генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:59

2023-03-31T14:59

2023-03-31T17:44

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. ВСУ столкнутся со множеством проблем во время весеннего наступления, написал в Twitter генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг.Украинской армии придется выполнять крупномасштабные задания, пытаться прорвать подготовленную российскую оборону, занимать и удерживать территории, и, продолжил он, войскам, ведущим боевые действия уже на протяжении года, будет крайне тяжело делать все это."Украинские войска могут занять дополнительную территорию, но весеннее контрнаступление не принесет им победу", — подытожил Хертлинг.На этой неделе президент Владимир Зеленский в интервью AP заявил, что народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске. Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.

https://ria.ru/20230331/ukraina-1862099174.html

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в мире, сша, украина, россия, twitter, вооруженные силы украины, владимир зеленский