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"Это тяжело": в США вынесли приговор ВСУ - РИА Новости, 31.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:59 31.03.2023 (обновлено: 17:44 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/vsu-1862180356.html
"Это тяжело": в США вынесли приговор ВСУ
"Это тяжело": в США вынесли приговор ВСУ - РИА Новости, 31.03.2023
"Это тяжело": в США вынесли приговор ВСУ
ВСУ столкнутся со множеством проблем во время весеннего наступления, написал в Twitter генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:59
2023-03-31T17:44
в мире
сша
украина
россия
twitter
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. ВСУ столкнутся со множеством проблем во время весеннего наступления, написал в Twitter генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг.Украинской армии придется выполнять крупномасштабные задания, пытаться прорвать подготовленную российскую оборону, занимать и удерживать территории, и, продолжил он, войскам, ведущим боевые действия уже на протяжении года, будет крайне тяжело делать все это."Украинские войска могут занять дополнительную территорию, но весеннее контрнаступление не принесет им победу", — подытожил Хертлинг.На этой неделе президент Владимир Зеленский в интервью AP заявил, что народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске. Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.
https://ria.ru/20230331/ukraina-1862099174.html
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в мире, сша, украина, россия, twitter, вооруженные силы украины, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Россия, Twitter, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский
"Это тяжело": в США вынесли приговор ВСУ

Генерал-лейтенант Хертлинг: ВСУ столкнутся со множеством проблем в ходе контрнаступления

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в городе Часов Яр
Украинские военные в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в городе Часов Яр. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. ВСУ столкнутся со множеством проблем во время весеннего наступления, написал в Twitter генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг.
«

"Украинским войскам нужно восстановиться. Это тяжело. И украинским солдатам, в основном свежим новобранцам, придется наступать, а не сидеть в окопах, причем с новым вооружением. Это еще сложнее", — указал бывший военный.

Украинской армии придется выполнять крупномасштабные задания, пытаться прорвать подготовленную российскую оборону, занимать и удерживать территории, и, продолжил он, войскам, ведущим боевые действия уже на протяжении года, будет крайне тяжело делать все это.
"Украинские войска могут занять дополнительную территорию, но весеннее контрнаступление не принесет им победу", — подытожил Хертлинг.
На этой неделе президент Владимир Зеленский в интервью AP заявил, что народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске. Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.
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