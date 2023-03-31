https://ria.ru/20230331/vstrecha-1862190908.html
Лукашенко рассказал о планах встретиться с Путиным перед Высшим госсоветом
Лукашенко рассказал о планах встретиться с Путиным перед Высшим госсоветом - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко рассказал о планах встретиться с Путиным перед Высшим госсоветом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что президент РФ Владимир Путин предложил провести двустороннюю... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:20
2023-03-31T15:20
2023-03-31T15:20
союзное государство
белоруссия
россия
украина
александр лукашенко
владимир путин
дмитрий песков
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что президент РФ Владимир Путин предложил провести двустороннюю встречу за сутки до Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал проведение ВГС на 6 апреля. "Да, мы обсудим это (ситуацию с Украиной) на ВГС. Мы встретимся не на ВГС. Мы с Путиным на сутки раньше встретимся. Он позвонил мне несколько дней назад, предложил этот алгоритм, как он вел переговоры с Си Цзиньпином – мы обсудим некоторые вопросы, которые не подлежат обсуждению на Высшем госсовете, и примем соответствующие решения, которые касаются ВГС", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20230331/putin-1862124050.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Лукашенко рассказал о планах встретиться с Путиным перед Высшим госсоветом
Лукашенко: Путин предложил провести встречу перед Высшим госсоветом Союзного государства