Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал о планах встретиться с Путиным перед Высшим госсоветом - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
 
15:20 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/vstrecha-1862190908.html
Лукашенко рассказал о планах встретиться с Путиным перед Высшим госсоветом
Лукашенко рассказал о планах встретиться с Путиным перед Высшим госсоветом - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко рассказал о планах встретиться с Путиным перед Высшим госсоветом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что президент РФ Владимир Путин предложил провести двустороннюю... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:20
2023-03-31T15:20
союзное государство
белоруссия
россия
украина
александр лукашенко
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783110662_0:214:3003:1903_1920x0_80_0_0_3456c90b6915aac2390b1722c05b0727.jpg
МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что президент РФ Владимир Путин предложил провести двустороннюю встречу за сутки до Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал проведение ВГС на 6 апреля. "Да, мы обсудим это (ситуацию с Украиной) на ВГС. Мы встретимся не на ВГС. Мы с Путиным на сутки раньше встретимся. Он позвонил мне несколько дней назад, предложил этот алгоритм, как он вел переговоры с Си Цзиньпином – мы обсудим некоторые вопросы, которые не подлежат обсуждению на Высшем госсовете, и примем соответствующие решения, которые касаются ВГС", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20230331/putin-1862124050.html
белоруссия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783110662_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_23148fb67c9dad63dbb700d6d0ae4d1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Лукашенко рассказал о планах встретиться с Путиным перед Высшим госсоветом

Лукашенко: Путин предложил провести встречу перед Высшим госсоветом Союзного государства

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что президент РФ Владимир Путин предложил провести двустороннюю встречу за сутки до Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал проведение ВГС на 6 апреля.
"Да, мы обсудим это (ситуацию с Украиной) на ВГС. Мы встретимся не на ВГС. Мы с Путиным на сутки раньше встретимся. Он позвонил мне несколько дней назад, предложил этот алгоритм, как он вел переговоры с Си Цзиньпином – мы обсудим некоторые вопросы, которые не подлежат обсуждению на Высшем госсовете, и примем соответствующие решения, которые касаются ВГС", - сказал Лукашенко.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Путин и Лукашенко могут обсудить предложения по Украине, заявил Песков
Вчера, 13:00
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияУкраинаАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала