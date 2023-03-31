https://ria.ru/20230331/vstrecha-1862190908.html

Лукашенко рассказал о планах встретиться с Путиным перед Высшим госсоветом

Лукашенко рассказал о планах встретиться с Путиным перед Высшим госсоветом - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко рассказал о планах встретиться с Путиным перед Высшим госсоветом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что президент РФ Владимир Путин предложил провести двустороннюю... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:20

2023-03-31T15:20

2023-03-31T15:20

союзное государство

белоруссия

россия

украина

александр лукашенко

владимир путин

дмитрий песков

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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что президент РФ Владимир Путин предложил провести двустороннюю встречу за сутки до Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал проведение ВГС на 6 апреля. "Да, мы обсудим это (ситуацию с Украиной) на ВГС. Мы встретимся не на ВГС. Мы с Путиным на сутки раньше встретимся. Он позвонил мне несколько дней назад, предложил этот алгоритм, как он вел переговоры с Си Цзиньпином – мы обсудим некоторые вопросы, которые не подлежат обсуждению на Высшем госсовете, и примем соответствующие решения, которые касаются ВГС", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20230331/putin-1862124050.html

белоруссия

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков