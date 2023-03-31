https://ria.ru/20230331/voda-1862269052.html
Более 300 тысяч жителей ЛНР остаются без воды
Более 300 тысяч жителей ЛНР остаются без воды - РИА Новости, 31.03.2023
Более 300 тысяч жителей ЛНР остаются без воды
Более 300 тысяч жителей ЛНР остаются без воды из-за аварий, вызванных непогодой, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T19:12
2023-03-31T19:12
2023-03-31T19:12
луганская народная республика
жкх
луганск
россия
украина
луганская область
ситуация в днр и лнр
лнр
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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Более 300 тысяч жителей ЛНР остаются без воды из-за аварий, вызванных непогодой, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что около 200 тысяч абонентов в республике остались без света из-за обильных снегопадов, прекратили генерацию теплоэнергии ряд котельных, наблюдаются перебои с интернетом. В ГУП ЛНР "РСК" отметили, что восстановлено электроснабжение 18 тысяч абонентов. Министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Евгений Кацавалов заявил, что в регионе обесточено ряд насосных станций, большая часть Луганска осталась без водоснабжения. "Сложная ситуация с водоснабжением остается в ряде городов и районов Республики. В частности, без воды остаются более 300 тысяч жителей республики", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства ЛНР. По данным государственного унитарного предприятия "Лугансквода", без воды остаются ряд городов и районов республики, в том числе Ровеньки, Краснодон, Молодогвардейск, Алчевск, Первомайск и частично Луганск. "В восстановительных работах задействовано более 20 бригад и порядка 40 единиц техники, в том числе и для расчистки подъездных путей к объектам", - сообщили журналистам в ГУП ЛНР "Лугансквода". В пресс-службе предприятия уточнили, что на данный момент подано напряжение на все насосные станции в Луганске, специалисты проводят включение скважин и заполнение резервуаров.
https://ria.ru/20230331/avariya-1862061392.html
https://ria.ru/20230330/svet-1861947214.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Более 300 тысяч жителей ЛНР остаются без воды
Более 300 тысяч жителей ЛНР остаются без воды из-за аварий, вызванных непогодой