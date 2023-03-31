https://ria.ru/20230331/voda-1862269052.html

Более 300 тысяч жителей ЛНР остаются без воды

Более 300 тысяч жителей ЛНР остаются без воды - РИА Новости, 31.03.2023

Более 300 тысяч жителей ЛНР остаются без воды

Более 300 тысяч жителей ЛНР остаются без воды из-за аварий, вызванных непогодой, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T19:12

2023-03-31T19:12

2023-03-31T19:12

луганская народная республика

жкх

луганск

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украина

луганская область

ситуация в днр и лнр

лнр

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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Более 300 тысяч жителей ЛНР остаются без воды из-за аварий, вызванных непогодой, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что около 200 тысяч абонентов в республике остались без света из-за обильных снегопадов, прекратили генерацию теплоэнергии ряд котельных, наблюдаются перебои с интернетом. В ГУП ЛНР "РСК" отметили, что восстановлено электроснабжение 18 тысяч абонентов. Министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Евгений Кацавалов заявил, что в регионе обесточено ряд насосных станций, большая часть Луганска осталась без водоснабжения. "Сложная ситуация с водоснабжением остается в ряде городов и районов Республики. В частности, без воды остаются более 300 тысяч жителей республики", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства ЛНР. По данным государственного унитарного предприятия "Лугансквода", без воды остаются ряд городов и районов республики, в том числе Ровеньки, Краснодон, Молодогвардейск, Алчевск, Первомайск и частично Луганск. "В восстановительных работах задействовано более 20 бригад и порядка 40 единиц техники, в том числе и для расчистки подъездных путей к объектам", - сообщили журналистам в ГУП ЛНР "Лугансквода". В пресс-службе предприятия уточнили, что на данный момент подано напряжение на все насосные станции в Луганске, специалисты проводят включение скважин и заполнение резервуаров.

https://ria.ru/20230331/avariya-1862061392.html

https://ria.ru/20230330/svet-1861947214.html

луганская народная республика

луганск

россия

украина

луганская область

краснодон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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