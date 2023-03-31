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Express: Путин начал выдавливать Запад с главного фронта спецоперации - РИА Новости, 31.03.2023
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17:07 31.03.2023 (обновлено: 19:01 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/ukraina-1862232988.html
Express: Путин начал выдавливать Запад с главного фронта спецоперации
Express: Путин начал выдавливать Запад с главного фронта спецоперации - РИА Новости, 31.03.2023
Express: Путин начал выдавливать Запад с главного фронта спецоперации
Российское руководство проделало серьезную дипломатическую работу, чтобы заметно сократить число игроков, следующих политике Запада в украинском вопросе, пишут... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T17:07
2023-03-31T19:01
политика
россия
владимир путин
москва
нато
украина
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российское руководство проделало серьезную дипломатическую работу, чтобы заметно сократить число игроков, следующих политике Запада в украинском вопросе, пишут обозреватели британской газеты Express.России удалось достичь существенного дипломатического прогресса: ее поддерживают Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Китай. Президент Владимир Путин сумел наладить связи и в Африке: Мали, Буркина-Фасо и Уганда выразили свою поддержку Москве, а ЮАР в знак солидарности с ней провела учения с российскими военными кораблями недалеко от портового города Дурбан, отметили авторы.По состоянию на март 2023 года в странах "антироссийского блока", возглавляемого Соединенными Штатами и Евросоюзом, живет всего треть мирового населения, резюмировали британские колумнисты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, россия, владимир путин, москва, нато, украина
Политика, Россия, Владимир Путин, Москва, НАТО, Украина
Express: Путин начал выдавливать Запад с главного фронта спецоперации

Express: Путин резко сократил число стран, следующих политике Запада по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российское руководство проделало серьезную дипломатическую работу, чтобы заметно сократить число игроков, следующих политике Запада в украинском вопросе, пишут обозреватели британской газеты Express.
«

"С тех пор как Россия начала свою специальную военную операцию на Украине, прошло уже больше года, и мнения различных стран по поводу действий России все больше расходятся. Пока привычные союзники Москвы продолжают хранить ей верность, все больше государств постепенно отходят от жесткой позиции НАТО", — отмечается в статье.

России удалось достичь существенного дипломатического прогресса: ее поддерживают Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Китай. Президент Владимир Путин сумел наладить связи и в Африке: Мали, Буркина-Фасо и Уганда выразили свою поддержку Москве, а ЮАР в знак солидарности с ней провела учения с российскими военными кораблями недалеко от портового города Дурбан, отметили авторы.
По состоянию на март 2023 года в странах "антироссийского блока", возглавляемого Соединенными Штатами и Евросоюзом, живет всего треть мирового населения, резюмировали британские колумнисты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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