https://ria.ru/20230331/ukraina-1862232988.html

Express: Путин начал выдавливать Запад с главного фронта спецоперации

Express: Путин начал выдавливать Запад с главного фронта спецоперации - РИА Новости, 31.03.2023

Express: Путин начал выдавливать Запад с главного фронта спецоперации

Российское руководство проделало серьезную дипломатическую работу, чтобы заметно сократить число игроков, следующих политике Запада в украинском вопросе, пишут... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T17:07

2023-03-31T17:07

2023-03-31T19:01

политика

россия

владимир путин

москва

нато

украина

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российское руководство проделало серьезную дипломатическую работу, чтобы заметно сократить число игроков, следующих политике Запада в украинском вопросе, пишут обозреватели британской газеты Express.России удалось достичь существенного дипломатического прогресса: ее поддерживают Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Китай. Президент Владимир Путин сумел наладить связи и в Африке: Мали, Буркина-Фасо и Уганда выразили свою поддержку Москве, а ЮАР в знак солидарности с ней провела учения с российскими военными кораблями недалеко от портового города Дурбан, отметили авторы.По состоянию на март 2023 года в странах "антироссийского блока", возглавляемого Соединенными Штатами и Евросоюзом, живет всего треть мирового населения, резюмировали британские колумнисты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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политика, россия, владимир путин, москва, нато, украина