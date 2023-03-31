https://ria.ru/20230331/ukraina-1861997938.html
На Украине вступает в силу закон, позволяющий закрыть любые СМИ
На Украине вступает в силу закон, позволяющий закрыть любые СМИ - РИА Новости, 31.03.2023
На Украине вступает в силу закон, позволяющий закрыть любые СМИ
На Украине в пятницу вступает в силу закон "О медиа". Отныне власти получают право закрыть или оштрафовать любое средство массовой информации, если им не... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T00:24
2023-03-31T00:24
2023-03-31T05:42
украина
россия
москва
мария захарова
евросоюз
николай княжицкий
в мире
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. На Украине в пятницу вступает в силу закон "О медиа". Отныне власти получают право закрыть или оштрафовать любое средство массовой информации, если им не понравится контент. Под "горячую руку" могут попасть и телеканалы, и газеты, и сайты.Кроме того, закон вводит положение, которое "усилит позиции украинского языка", заявляли в Верховной раде. В частности, минимальная доля украинского языка на национальном телевидении вырастет с 75% до 90% и не в июле 2024 года, как планировалось ранее, а уже с 1 января 2024-го.В парламенте уточнили, что до 17 июля в эфире украиноязычной программы будет разрешено использовать другие языки в выступлениях, интервью, комментариях участников или ведущих "в объеме, обусловленном творческим замыслом программы". Также с момента вступления в силу закона фильмы будут считаться украиноязычными, если звуковой ряд во время его демонстрации выполнен, дублирован, озвучен на государственном языке. Сторонники законопроекта утверждают, что он поможет Украине соответствовать критериям членства в ЕС, тогда как украинские журналисты и международные группы по защите свободы прессы опасаются, что он "будет угрожать свободе слова и печати". Украинские журналисты заявили, что новый закон "выходит далеко за рамки того, что требует Европейский союз". Они обвинили правительство в использовании обязательств, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС, "в качестве предлога для усиления контроля над прессой", писала газета New York Times.Проблемы для демократииВ международной федерации журналистов заявляли, что новый закон угрожает свободе СМИ и плюрализму мнений, и несмотря на то, что он предполагает выполнение Европейской директивы, он "может создать систематические проблемы для демократии на Украине, так как расширяет государственный контроль за СМИ". В федерации предлагали пересмотреть его и начать открытый диалог с журналистским сообществом, который так и не состоялся.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новый украинский закон о медиа легитимизирует произвол в отношении СМИ. По ее словам, "там есть много такого, от чего остолбенеет самый прожженный борец за демократию западного типа".Она отметила, что "отныне официально можно творить что угодно: блокировать медиа без суда и следствия, в режиме печатного станка пополнять черные списки "опасных для безопасности страны" публичных деятелей, штрафовать направо и налево всех, кто только посмеет что-то за рамками утвержденных методичек высказать".Украинский депутат Николай Княжицкий считает, что закон о медиа возвращает Украину в советские времена, когда было государственное телевидение или "Центральное телевидение", которое транслировалось из Москвы, так как он узаконивает существование канала "Рада" как государственного телевидения.
https://ria.ru/20220502/propaganda-1786550573.html
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украина, россия, москва, мария захарова, евросоюз, николай княжицкий, в мире
Украина, Россия, Москва, Мария Захарова, Евросоюз, Николай Княжицкий, В мире
На Украине вступает в силу закон, позволяющий закрыть любые СМИ
На Украине вступает в силу закон "О медиа", позволяющий закрыть или оштрафовать любые СМИ
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. На Украине в пятницу вступает в силу закон "О медиа". Отныне власти получают право закрыть или оштрафовать любое средство массовой информации, если им не понравится контент. Под "горячую руку" могут попасть и телеканалы, и газеты, и сайты.
Кроме того, закон вводит положение, которое "усилит позиции украинского языка", заявляли в Верховной раде. В частности, минимальная доля украинского языка на национальном телевидении вырастет с 75% до 90% и не в июле 2024 года, как планировалось ранее, а уже с 1 января 2024-го.
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В парламенте уточнили, что до 17 июля в эфире украиноязычной программы будет разрешено использовать другие языки в выступлениях, интервью, комментариях участников или ведущих "в объеме, обусловленном творческим замыслом программы".
Также с момента вступления в силу закона фильмы будут считаться украиноязычными, если звуковой ряд во время его демонстрации выполнен, дублирован, озвучен на государственном языке.
Сторонники законопроекта утверждают, что он поможет Украине соответствовать критериям членства в ЕС
, тогда как украинские журналисты и международные группы по защите свободы прессы опасаются, что он "будет угрожать свободе слова и печати".
Украинские журналисты заявили, что новый закон "выходит далеко за рамки того, что требует Европейский союз". Они обвинили правительство в использовании обязательств, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС, "в качестве предлога для усиления контроля над прессой", писала газета New York Times.
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В международной федерации журналистов заявляли, что новый закон угрожает свободе СМИ и плюрализму мнений, и несмотря на то, что он предполагает выполнение Европейской директивы, он "может создать систематические проблемы для демократии на Украине, так как расширяет государственный контроль за СМИ". В федерации предлагали пересмотреть его и начать открытый диалог с журналистским сообществом, который так и не состоялся.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявила, что новый украинский закон о медиа легитимизирует произвол в отношении СМИ. По ее словам, "там есть много такого, от чего остолбенеет самый прожженный борец за демократию западного типа".
Она отметила, что "отныне официально можно творить что угодно: блокировать медиа без суда и следствия, в режиме печатного станка пополнять черные списки "опасных для безопасности страны" публичных деятелей, штрафовать направо и налево всех, кто только посмеет что-то за рамками утвержденных методичек высказать".
Украинский депутат Николай Княжицкий
считает, что закон о медиа возвращает Украину в советские времена, когда было государственное телевидение или "Центральное телевидение", которое транслировалось из Москвы
, так как он узаконивает существование канала "Рада" как государственного телевидения.
Международная федерация журналистов раскритиковала закон Украины "О медиа"