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В России в 2023 году на воинский учет встали более 700 тысяч юношей - РИА Новости, 31.03.2023
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05:39 31.03.2023 (обновлено: 06:46 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/uchet-1862011352.html
В России в 2023 году на воинский учет встали более 700 тысяч юношей
В России в 2023 году на воинский учет встали более 700 тысяч юношей - РИА Новости, 31.03.2023
В России в 2023 году на воинский учет встали более 700 тысяч юношей
В 2023 году в России встали на воинский учет более 700 тысяч юношей, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T05:39
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россия
безопасность
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В 2023 году в России встали на воинский учет более 700 тысяч юношей, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. "Всего в военные комиссариаты прибыло и поставлено на воинский учет более 700 тысяч юношей", - сказал он.
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россия, безопасность
Россия, Безопасность
В России в 2023 году на воинский учет встали более 700 тысяч юношей

Генштаб: в России в 2023 году на воинский учет встали более 700 тысяч юношей

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В 2023 году в России встали на воинский учет более 700 тысяч юношей, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Всего в военные комиссариаты прибыло и поставлено на воинский учет более 700 тысяч юношей", - сказал он.
Военнослужащие с военными билетами - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
В России создали единую электронную базу при постановке на воинский учет
05:37
 
РоссияБезопасность
 
 
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