https://ria.ru/20230331/uchet-1862011352.html

В России в 2023 году на воинский учет встали более 700 тысяч юношей

В России в 2023 году на воинский учет встали более 700 тысяч юношей - РИА Новости, 31.03.2023

В России в 2023 году на воинский учет встали более 700 тысяч юношей

В 2023 году в России встали на воинский учет более 700 тысяч юношей, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T05:39

2023-03-31T05:39

2023-03-31T06:46

россия

безопасность

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В 2023 году в России встали на воинский учет более 700 тысяч юношей, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. "Всего в военные комиссариаты прибыло и поставлено на воинский учет более 700 тысяч юношей", - сказал он.

https://ria.ru/20230331/rossiya-1862011058.html

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