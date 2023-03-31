https://ria.ru/20230331/uchet-1862011352.html
В России в 2023 году на воинский учет встали более 700 тысяч юношей
В России в 2023 году на воинский учет встали более 700 тысяч юношей - РИА Новости, 31.03.2023
В России в 2023 году на воинский учет встали более 700 тысяч юношей
В 2023 году в России встали на воинский учет более 700 тысяч юношей, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T05:39
2023-03-31T05:39
2023-03-31T06:46
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820099810_0:146:2955:1808_1920x0_80_0_0_c10c729f864dcfbe308a6af81b40b3f6.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В 2023 году в России встали на воинский учет более 700 тысяч юношей, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. "Всего в военные комиссариаты прибыло и поставлено на воинский учет более 700 тысяч юношей", - сказал он.
https://ria.ru/20230331/rossiya-1862011058.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820099810_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_754c65fdb7c5e81e8571f325a0620942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность
В России в 2023 году на воинский учет встали более 700 тысяч юношей
Генштаб: в России в 2023 году на воинский учет встали более 700 тысяч юношей