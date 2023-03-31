https://ria.ru/20230331/uchet-1862010661.html
В России завершается постановка на воинский учет, проходившая с 1 января
В России завершается постановка на воинский учет, проходившая с 1 января - РИА Новости, 31.03.2023
В России завершается постановка на воинский учет, проходившая с 1 января
В России завершаются мероприятия первоначальной постановки граждан на воинский учет, проводившиеся с 1 января, сообщил в пятницу начальник управления главного... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T05:23
2023-03-31T05:23
2023-03-31T05:23
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В России завершаются мероприятия первоначальной постановки граждан на воинский учет, проводившиеся с 1 января, сообщил в пятницу начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. "Завершаются мероприятия первоначальной постановки граждан на воинский учет, проводившиеся на территории Российской Федерации с 1 января 2023 г. в течение трех месяцев в целях определения количественной и качественной характеристики граждан, подлежащих вызову на мероприятия, связанные с призывом на военную службу", - сказал он. Цимлянский уточнил, что в военные комиссариаты вызывались юноши 2006 года рождения, которым в 2023 году исполняется 17 лет, вне зависимости от того, когда у них день рождения - в январе или в декабре.
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россия, безопасность
В России завершается постановка на воинский учет, проходившая с 1 января
В России завершается первоначальная постановка на воинский учет, проходившая с 1 января
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В России завершаются мероприятия первоначальной постановки граждан на воинский учет, проводившиеся с 1 января, сообщил в пятницу начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Завершаются мероприятия первоначальной постановки граждан на воинский учет, проводившиеся на территории Российской Федерации с 1 января 2023 г. в течение трех месяцев в целях определения количественной и качественной характеристики граждан, подлежащих вызову на мероприятия, связанные с призывом на военную службу", - сказал он.
Вопросы обязательной постановки на воинский учет решены, заявили в ГД
Цимлянский уточнил, что в военные комиссариаты вызывались юноши 2006 года рождения, которым в 2023 году исполняется 17 лет, вне зависимости от того, когда у них день рождения - в январе или в декабре.