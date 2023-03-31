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В России завершается постановка на воинский учет, проходившая с 1 января - РИА Новости, 31.03.2023
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05:23 31.03.2023
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В России завершается постановка на воинский учет, проходившая с 1 января
В России завершается постановка на воинский учет, проходившая с 1 января - РИА Новости, 31.03.2023
В России завершается постановка на воинский учет, проходившая с 1 января
В России завершаются мероприятия первоначальной постановки граждан на воинский учет, проводившиеся с 1 января, сообщил в пятницу начальник управления главного... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T05:23
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россия
безопасность
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В России завершаются мероприятия первоначальной постановки граждан на воинский учет, проводившиеся с 1 января, сообщил в пятницу начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. "Завершаются мероприятия первоначальной постановки граждан на воинский учет, проводившиеся на территории Российской Федерации с 1 января 2023 г. в течение трех месяцев в целях определения количественной и качественной характеристики граждан, подлежащих вызову на мероприятия, связанные с призывом на военную службу", - сказал он. Цимлянский уточнил, что в военные комиссариаты вызывались юноши 2006 года рождения, которым в 2023 году исполняется 17 лет, вне зависимости от того, когда у них день рождения - в январе или в декабре.
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россия, безопасность
Россия, Безопасность
В России завершается постановка на воинский учет, проходившая с 1 января

В России завершается первоначальная постановка на воинский учет, проходившая с 1 января

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОформление военных билетов
Оформление военных билетов - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оформление военных билетов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В России завершаются мероприятия первоначальной постановки граждан на воинский учет, проводившиеся с 1 января, сообщил в пятницу начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Завершаются мероприятия первоначальной постановки граждан на воинский учет, проводившиеся на территории Российской Федерации с 1 января 2023 г. в течение трех месяцев в целях определения количественной и качественной характеристики граждан, подлежащих вызову на мероприятия, связанные с призывом на военную службу", - сказал он.
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вопросы обязательной постановки на воинский учет решены, заявили в ГД
24 января, 20:14
Цимлянский уточнил, что в военные комиссариаты вызывались юноши 2006 года рождения, которым в 2023 году исполняется 17 лет, вне зависимости от того, когда у них день рождения - в январе или в декабре.
 
РоссияБезопасность
 
 
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